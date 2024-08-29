دوري أبطال أوروبا بصيغة جديدة: ما الذي تغير؟

المزيد من الفرق والمزيد من المباريات - ولكن أيضًا المزيد من علامات الاستفهام: يبدأ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم بشكل جديد. كيف يبدو دوري الأبطال الجديد، الذي يهدف إلى منع انطلاق دوري السوبر الأوروبي؟

كيف يبدو الشكل الجديد لدوري الأبطال؟

بطولة للدوري أم بطولة للكأس؟ في البداية ستبدأ البطولة بشكل أشبه بالدوري وستضم عدداً أكبر من الفرق عن ذي قبل: بدلاً من 32 فريقاً في السابق، سيكون هناك 36 نادياً، توضع كلها في جدول كبير معا.

وسيتم تقسيم الأندية إلى أربعة مجموعات تضم كل منها تسعة فرق وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث ستكون هناك أربعة أوعية عند إجراء القرعة. ويحتوي الوعاء الأول حامل اللقب وأفضل ثمانية فرق، حسب تصنيف "يويفا".

وفي القرعة يُخصص لكل مشارك في البطولة فريقان من كل وعاء (بما في ذلك الوعاء الموجود هو فيه). ويلعب كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.

تتأهل الفرق الثمانية الأولى في الجدول النهائي مباشرة إلى دور الـ16. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 على المراكز الثمانية المتبقية في دور الـ16. ويتم إقصاء الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 ولا تستمر في اللعب في المسابقات الأوروبية الأخرى مثل الدوري الأوروبي. وسيستمر نظام خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب حتى المباراة النهائية التي ستقام في ميونيخ في 31 مايو/ أيار 2025.

ما هي آثار التغييرات؟

سيرتفع عدد المباريات من 125 إلى 189 مباراة، وسيتضمن الدور التمهيدي الآن 144 مباراة بدلاً من 96 مباراة، مما يعني أنه سيستمر لفترة أطول من ذي قبل وسيستمر من سبتمبر/ أيلول إلى يناير/ كانون الثاني. وتم تخصيص أماكن البداية الإضافية على النحو التالي: ذهب اثنان إلى الاتحادين اللذين كانت أنديتهما الأكثر نجاحًا في كأس أوروبا في الموسم السابق: وسيستفيد الدوري الألماني من ذلك في الجولة الأولى، حيث ستتنافس خمسة أندية.

احتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في البوندسليغا، لكنه لا يزال في دوري أبطال أوروبا الجديد صورة من: Bahho Kara/Kirchner-Media/picture alliance

سيذهب المقعدان الإضافيان المتبقيان إلى الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري المصنف خامسًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وستمنح تصفيات دوري الأبطال مكانًا إضافيًا لفريق واحد في الدور النهائي أكثر من ذي قبل.

لماذا كان هناك إصلاح؟

يشير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إصلاح مسابقته الممتازة باسم ”النموذج السويسري" في إشارة إلى طريقة الشطرنج السويسرية، واعدًا نفسه وعشاق كرة القدم بمزيد من المواجهات بين الفرق الأوروبية الكبرى و”توازن تنافسي أفضل".

ولكن من المرجح أن تلعب دوافع أخرى دوراً كبيراً على الأقل: المال والتهديد الذي يتعرض له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب خطط ما يسمى بدوري السوبر. والمزيد من المباريات يعني المزيد من الإيرادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الإعلانات وتخصيص حقوق البث التلفزيوني. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تصبح المنافسة أكثر جاذبية بسبب المواجهات المباشرة بين الفرق الأوروبية ذات الوزن الثقيل في دور المجموعات. وميزة الأندية الكبيرة هي أنها لا تقصي بعضها البعض كما هو الحال في نظام خروج المغلوب.

حتى إذا تعثر فريق من الثمانية الأوائل في المعامل في مرحلة الدوري، فإن الفجوة بين قمة وقاع الدوريات الأوروبية لكرة القدم كبيرة جداً لدرجة أن الأندية الكبيرة ستتمكن بالتأكيد من الحفاظ على فرصها في التقدم على الأقل في الأدوار الفاصلة للحصول على مكان في دور الـ16.

في المستقبل ستلتقي الأندية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي في كثير من الأحيان في الدور التمهيدي صورة من: Stu Forster/Getty Images

ومع ذلك فإن السبب الحقيقي لتغيير شكل المسابقة الأهم للأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو التهديد باحتمالية إقامة دوري السوبر الأوروبي. فقد أثارت أندية كبيرة مثل ريال مدريد ويوفنتوس تورينو ومانشستر سيتي ضجة في عام 2021 بخططها لإقامة مسابقتها الخاصة المستقلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. فشلت المحاولة الأولى لإنشاء دوري السوبر الأوروبي هذا بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه بسبب انسحاب عدد كبير من الأندية. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح دوري السوبر يحوم فوق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثل "سيف ديموقليس"، الذي يضرب به المثل في التهديد بالخطر، ومن المرجح أن يكون القوة الدافعة وراء إصلاح دوري الأبطال.

كيف تبدو أوعية القرعة؟

الوعاء 1: ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، آر بي لايبزيغ، برشلونة

الوعاء 2: باير ليفركوزن 04، أتليتكو مدريد، أتلانتا بيرغامو، يوفنتوس تورينو، بنفيكا لشبونة، أرسنال، أف سي بروج، شاختار دونيتسك، ميلان

الوعاء 3: فينورد روتردام، سبورتينغ لشبونة، بي إس في آيندهوفن، دينامو زغرب، آر بي سالزبورغ، ليل، ريد ستار بلغراد، يونغ بويز بيرن، سيلتيك غلاسكو

الوعاء 4: في إف بي شتوتغارت، سلوفان براتيسلافا، موناكو، سبارتا براغ، أستون فيلا، بولونيا، خيرونا، شتورم غراتس، ستاد بريست

ماذا عن مسابقات كأس أوروبا الأخرى؟

تُلعب بطولة الدوري الأوروبي التي تم إصلاحها بنفس شكل دوري الأبطال. تم تصميم دوري المؤتمر أيضاً على غرار دوري الأبطال، ولكن مع وجود ستة فرق في كل مجموعة بدلاً من تسعة فرق. وكالعادة ستقام المباريات في كلتا المسابقتين مساء يوم الخميس.

أعده للعربية: محمد المزياني