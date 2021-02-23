دوري أبطال أوروبا: بايرن يكشر عن أنيابه في معقل لاتسيو

كشر بايرن ميونيخ الألماني عن أنيابه وأثبت أنه لا يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم بعض التعثر المحلي مؤخرا إن كان في الكأس أو الدوري، وذلك بفوزه على لاتسيو الإيطالي في معقله 4-1 الثلاثاء (23 فبراير/شباط 2021) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودخل حامل اللقب لقاءه مع فريق العاصمة الإيطالية الذي يتواجد في أحد الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000، على خلفية تعادل وهزيمة في الدوري المحلي أمام أرمينيا بيليفيلد(3-3) وإينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليضيف هاتين النتيجتين إلى تنازله عن لقب الكأس بخروجه من الدور الثاني على يد فريق من الدرجة الثانية.

لكن يبدو أن التوبيخ الذي وجهه رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيغيه الى بعض اللاعبين، لاسيما المعنيين بالشق الدفاعي الذي كلف الفريق 31 هدفا في 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري المحلي، أعطى ثماره الثلاثاء في العاصمة الإيطالية حيث حسم بايرن اللقاء في شوطه الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وقطع بايرن الذي يستضيف الإياب في 17 الشهر المقبل، بهذا الانتصار الكبير خارج ملعبه أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي، محافظا في الوقت ذاته على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته لموسم 2018-2019 حين خسر أمام ليفربول الإنكليزي.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9) والإنكليزي الشاب جمال موسيالا (24) ولوروا سانيه (42) وفرانشيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن، والأرجنتيني خواكين كوريا (49) هدف لاتسيو.

هـ.د/ إ.ع (د ب أ، أ ف ب)