دورتموند يهزم ماينز بثلاثية ويضمن التأهل لدوري الأبطال

واصل بوروسيا دورتموند احتفالاته بتتويجه بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما ضمن تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3/1 على مضيفه ماينز اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وارتفع رصيد دورتموند، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي، إلى 61 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بترتيب المسابقة، وليضمن تواجده ضمن المراكز الأربع الأولى بترتيب المسابقة هذا الموسم المؤهلة لدوري الأبطال، في ظل ابتعاده بفارق أربع نقاط أمام آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الخامس، قبل مرحلة على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، تجمد رصيد ماينز، الذي نال خسارته الأولى في البطولة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر. وافتتح رافاييل غيريرو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه ماركو رويس ويوليان براندت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و80 على الترتيب.

وتكفل روبن كفايسون بتسجيل هدف ماينز الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء. وكان دورتموند قد توج بكأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4/1 على لايبزيغ في نهائي المسابقة يوم الخميس الماضي.

ع.ش/ع.ج (د ب أ)