دورتموند يمدد عقد قائده رويس المتطلع لإحراز أول لقب له في الدوري

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن تجديد عقد قائده ماركو رويس، بحيث يبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2024.

وكان رويس، المولود في مدينة دورتموند، قد انضم إلى النادي في سن السادسة عام 1995، وسيدخل موسمه الثاني عشر مع الفريق، حيث سجل 161 هدفا وهو على بعد 16 هدفا من الرقم القياسي المسجل باسم اسطورة النادي آدي بريسلر.وخلال مسيرته الكروية، لعب رويس مع روت فايس أهلين وبوروسيا مونشنغلادباخ، قبل العودة لدورتموند في عام 2012.

وقال رويس في بيان للنادي "كفريق، نضع مثل جميع جماهيرنا هدفا كبيرا في أذهاننا الآن وكل تركيزنا ينصب عليه وهو الفوز بلقب الدوري في ألمانيا. "لكن بعيدا عن ذلك أود خدمة النادي الذي أمضيت فيه أكثر من نصف عمري". وأضاف "لا يوجد أفضل من هز الشباك أمام أفضل جمهور في العالم في أجمل ملعب في العالم والاحتفال بالانتصارات معا".

من جانبه، قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بالنادي، إن رويس لاعب محوري ونموذج وهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للنادي.

عاني رويس من إصابات متلاحقة أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الألماني في البطولات الكبرى

وطوال مسيرته الكروية، عانى رويس من الإصابات، والتي أبعدته عن كأس العالم في نسختي 2014 و2022، و كأس أمم أوروبا 2016 و2020. وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي، إنه رغم إصابات رويس، فإنه "يسعى لتحقيق نفس الأهداف التي نسعى إليها جميعا، لازال لديه طموح كبير لقيادة دورتموند لأهدافه الكبرى".

وفاز رويس بكأس ألمانيا مرتين. ومع تقدم دورتموند الآن بنقطة واحدة في صدارة ترتيب الدوري الألماني قبل خمس مباريات من النهاية، يتطلع أفضل لاعب خط وسط هجومي في جيله بألمانيا للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى على الإطلاق في مسيرته.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، د.ب.ا)