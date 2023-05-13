دورتموند يكتسح غلادباخ ويواصل الصراع مع بايرن على لقب الدوري الألماني

تواصل الصراع الشرس بين بايرن ميونيخ المتصدر وبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد أن حقق كلاهما الفوز على ملعبيهما اليوم السبت (13 مايو/ أيار 2023) في الجولة الثانية والثلاثين للبوندسليغا.



وقبل جولتين من النهاية، يملك بايرن 68 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بروسيا دورتموند. وبعد أن اكتسح بايرن ضيفه شالكه 6 /صفر عصر السبت، اكتسح دورتموند ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5/ 2.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، حسم دورتموند مساء السبت فوزه على غلادباخ منذ الشوط الأول، الذي شهد تسجيل الفريق أربعة أهداف. وافتتح الهولندي دونيايل مالين التسجيل لدورتموند في الدقيقة الخامسة ثم حصل الفريق على ضربة جزاء ترجمها الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام إلى الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وتقمص المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر دور البطولة وأحرز الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 20 و32.

هالر سجل هدفين لدورتموند في مرمى مونشنغلادباخ

وفي الشوط الثاني رد الجزائري رامي بنسبعيني بهدف لغلادباخ في الدقيقة 75 ثم أحرز لارس شتيندل الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز الأمريكي الدولي الشاب جيوفاني ريينا الهدف الخامس لدورتموند.

وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم السبت في إطار الجولة 32 من البوندسليغا، فاز أونيون برلين على ضيفه فرايبورغ 4 /2 وأينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز 3 / صفر وبوخوم على ضيفه أوغسبورغ 2/3 وفولفسبورغ على ضيفه هوفنهايم 1/2.

ص.ش/م.ع.ح (د ب أ، رويترز)