دورتموند يقسو على فرايبورغ برباعية ويواصل مطاردة بايرن

هز فريق دورتموند اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان 2019) شباك مضيفه فرايبورغ أربع مرات دون مقابل، ليرتفع رصيد دورتموند الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الفريق البافاري بايرن ميونيخ المتصدر، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

في المقابل تجمد رصيد فرايبورغ الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر، مواصلا نتائجه الهزيلة في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي.

وافتتح غادون سانشو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 12، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب إحرازه هدفين في لقاء الفريق الماضي بالمسابقة أمام ماينز.

وأضاف ماركو ريوس الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 56، قبل أن يحرز ماريو غوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 79، فيما تكفل (البديل) باكو ألكاسير بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)