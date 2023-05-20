 دورتموند يقبل هدية بايرن ويقترب بقوة من لقب بوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.05.2023

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رياضة

دورتموند يقبل هدية بايرن ويقترب بقوة من لقب بوندسليغا

اغتنم دورتموند الفرصة التي منحها لها غريمه التقليدي بايرن ميونخ وأصبح على مشارف التتويج باللقب الذي غاب عنه منذ موسم 2011 / 2012، عقب فوزه على أوغسبورغ في المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة)، التي شهدت فوزا مهما لشتوتغارت أيضا.

بروسيا دورتموند

أصبح فوز دورتموند على ضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل، كافيا لتتويجه باللقب رسميا

انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونيخ عقب فوزه الكبير على أوغسبورغ بثلاثية نظيفة الأحد (21 مايو/ أيار 2023) ضمن المرحلة 33 ما قبل الأخيرة.

مختارات

كشف الحكم الألماني زاشا شتيغمان عن تقدمه بشكوى بعد تلقيه تهديدات إثر خطأ مثير للجدل ارتكبه في مباراة بوخوم ودورتموند، وحرم أسود الفيستفال من صدارة الدوري الألماني.

وتبوأ دورتموند صدارة الـ"بوندسليغا" بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الذي سقط في عقر داره أمام لايبزيغ 1-3 وذلك قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أوغسبورغ، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت لدورتموند، لكنه عجز عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي شهد لعب أوجسبورج بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، تقمص النجم الإيفواري سيباستيان هيلير دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لدورتموند في الدقيقتين 58 و84، قبل أن يحرز براندت الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح فوز دورتموند على ضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل، كافيا لتتويجه باللقب رسميا، دون النظر لنتيجة مباراة بايرن مع مضيفه كولون، التي تجرى في نفس اليوم.

لعب أوغسبورغ بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 38.

لعب أوغسبورغ بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 38.

شتوتغارت ينعش آماله في البقاء

في غضون ذلك أنعش شتوتغارت آماله في البقاء بدوري الأضواء عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 1 على مضيفه ماينز في المرحلة نفسها.

وارتفع رصيد شتوتغارت، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم في البطولة والثاني في لقاءاته الأربعة الأخيرة، إلى 32 نقطة، ليتقدم من المركز قبل الأخير للمركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بوخوم، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويشار إلى أن صاحب المركز السادس عشر، يلعب ملحق الصعود والهبوط مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية.

في المقابل، توقف رصيد ماينز، الذي واصل نتائجه الهزيلة في المسابقة بتلقيه خسارته الرابعة على التوالي والـ12 في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 45 نقطة في المركز التاسع.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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