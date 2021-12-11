دورتموند يفوز بثلاثية وفرانكفورت يعمق جراح مونشنغلادباخ

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز 3 / صفر على ضيفه غرويتر فورت، مساء الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل هالاند هدفين لدورتموند جاء الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 82. وفي الدقيقة 89 سجل دونيل مالين الهدف الثالث لدورتموند.

ورفع دورتموند رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد فورت عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة ثانية نجح هوفنهايم في العودة من بعيد وحقق التعادل مع مضيفه باير ليفركوزن2/2. وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 37 عن طريق باتريك شيك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 80 سجل أنجيلو ستيلر هدف هوفنهايم الأول، قبل أن يدرك مؤنس دبور التعادل في الدقيقة 83.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

كما خطف أوغسبورغ التعادل من ضيفه لايبزيغ 1/1. وسجل أندري سيلفا هدف التقدم لفريق لايبزيغ في الدقيقة 19، قبل أن يدرك دانييل كاليغوري التعادل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما بلغ رصيد أوغسبورغ 17 نقطة في المركز السادس عشر.

كما خيّم التعادل أيضا على مباراة أونيون برلين مع فرايبورغ . ورفع فرايبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أونيون برلين رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

عمق فريق فرانكفورت جراح مونشغلادباخ وألحق به الخسارة الرابعة تواليا.

وفي مباراة أخرى أجريت في وقت سابق اليوم عمّق أينتراخت فرانكفورت جراح مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وألحق به خسارته الرابعة توالياً بعد فوزه عليه 3-2. وتقدم فرانكفورت الذي حقق فوزه الثاني تواليًا، للمركز السابع موقتاً برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد مونشنغلاباخ عند 18 نقطة في المركز الثالث.

واستمر العقم التهديفي للثنائي الهجومي الفرنسي ماركوس تورام وألاسان بليا، حيث مُنيت آمال مونشنغلادباخ بالمنافسة على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بنكسة جديدة. وهي الخسارة الرابعة تواليًا لمونشنغلادباخ، علمًا أن شباكه اهتزت 17 مرة في هذه السلسلة السلبية.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)