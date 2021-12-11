 دورتموند يفوز بثلاثية وفرانكفورت يعمق جراح مونشنغلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دورتموند يفوز بثلاثية وفرانكفورت يعمق جراح مونشنغلادباخ

عزز دورتموند موقعه في المركز الثاني خلف المتصدر بايرن إثر فوزه بثلاثية على غرويتر فورت في المرحلة الـ 16 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما عمق فرانكفورت جراح مونشغلادباخ وألحق به الخسارة الرابعة تواليا.

لاعبو دورتموند يتبادلون التهنئة بعد تسجيل هالاند الهدف الأول في مرمى غرويتر فورت (15/12/2021)

لاعبو دورتموند يتبادلون التهنئة بعد تسجيل هالاند الهدف الأول في مرمى غرويتر فورت (15/12/2021)

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز 3 / صفر على ضيفه غرويتر فورت، مساء الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

وسجل هالاند هدفين لدورتموند جاء الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 82. وفي الدقيقة 89 سجل دونيل مالين الهدف الثالث لدورتموند.

ورفع دورتموند رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد فورت عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة ثانية نجح هوفنهايم في العودة من بعيد وحقق التعادل مع مضيفه باير ليفركوزن2/2. وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 37 عن طريق باتريك شيك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 80 سجل أنجيلو ستيلر هدف هوفنهايم الأول، قبل أن يدرك مؤنس دبور التعادل في الدقيقة 83.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

كما خطف أوغسبورغ التعادل من ضيفه لايبزيغ 1/1. وسجل أندري سيلفا هدف التقدم لفريق لايبزيغ في الدقيقة 19، قبل أن يدرك دانييل كاليغوري التعادل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما بلغ رصيد أوغسبورغ  17 نقطة في المركز السادس عشر.

كما خيّم التعادل أيضا على مباراة أونيون برلين مع فرايبورغ . ورفع فرايبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أونيون برلين رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

عمق فريق فرانكفورت جراح مونشغلادباخ وألحق به الخسارة الرابعة تواليا.

عمق فريق فرانكفورت جراح مونشغلادباخ وألحق به الخسارة الرابعة تواليا.

وفي مباراة أخرى أجريت في وقت سابق اليوم عمّق أينتراخت فرانكفورت جراح مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وألحق به خسارته الرابعة توالياً بعد فوزه عليه 3-2. وتقدم فرانكفورت الذي حقق فوزه الثاني تواليًا، للمركز السابع موقتاً برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد مونشنغلاباخ عند 18 نقطة في المركز الثالث.  

واستمر العقم التهديفي للثنائي الهجومي الفرنسي ماركوس تورام وألاسان بليا، حيث مُنيت آمال مونشنغلادباخ بالمنافسة على مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بنكسة جديدة. وهي الخسارة الرابعة تواليًا لمونشنغلادباخ، علمًا أن شباكه اهتزت 17 مرة في هذه السلسلة السلبية.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Berlin | DFB Pokal Finale | Jadon Sancho

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد

    بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.

  • Deutschland München | Bundesliga | David Alaba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

    مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.

  • BG Bundesliga Transfers | Dayot Upamecano

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

    الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.

  • Fussball 1. Bundesliga Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    توماس ديلاني  إلى فريق إشبيلية

    لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية. 

  • Fußball Bundesliga | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | Matheus Cunha

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد

    من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - 1899 Hoffenheim Ishak Belfodil

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا  برلين

    من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.

  • Fußball | FC Barcelona | Ilaix Moriba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيلاش موريبا إلى لايبزيغ

    تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld v RB Leipzig

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ

    اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.

  • Fußball | Luca Waldschmidt

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ

    يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم. 

  • Fußball Bundesliga | Maximilian Eggestein

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ

    بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

Bayern's Kingsley Coman, right, and Mainz's Karim Onisiwo challenge for the ball during a German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and FSV Mainz 05 at the Allianz Arena in Munich, Germany, Saturday, Dec. 11, 2021. (AP Photo/Andreas Schaad)

بايرن يقلب تأخره أمام ماينز إلى فوز ويعزز تقدمه ودورتموند يتعادل 11.12.2021

خطا بايرن، المنتشي من فوزه على دورتموند في المرحلة السابقة، خطوة إضافية نحو احتفاظه بلقبه للموسم العاشر توالياً، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 31. فيما فاز هيرتا برلين على أرمينيا بيليفيد.

Sportveranstaltung, Sportveranstaltungen, Geisterspiel, Veranstaltung, Bundesliga, Absage, Absagen, Verschieben, Verschiebung, Aussetzen, Stadion, Stadien, ohne Zuschauer, verwaist, leer, leere Sitzplätze, Tribüne, Ränge, geschlossen, Schließung, Fußball, Fußballplatz, Fans, Zuseher, Eindämmung der Epidemie, Stoppen, Ausbreitung des Virus, Coronavirus, Corona, Infektion, Krankheit, CCV, Covid-19, 2019-nCoV, SARS-CoV-2, Panik, Sorge, Schutzzone, Sperrzone, Notdekret, Dekret, wenig soziale Kontakte, kein Match, keine, Stillstand, Symbolfoto, Symbol - 20200313_PD1872 |

بسبب كورونا.. الدوري الألماني مهدد من جديد بـ"مباريات الأشباح" 30.11.2021

مع عودة أعداد ضحايا كورونا للارتفاع في ألمانيا، بدأت الانتقادات توجه لإقامة مباريات الكرة بحضور جماهيري كبير. والآن يواجه الدوري الألماني مخاطر تحول مبارياته إلى مباريات "أشباح"، في ظل وجود توجه لإقامتها بدون جماهير.

Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - November 20, 2021 Borussia Dortmund's Donyell Malen in action with VfB Stuttgart's Waldemar Anton REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

بونسدليغا: دورتموند يعبر شتوتغارت ويضيق الخناق على بايرن 20.11.2021

بفوز مثير وثمين على ضيفه شتوتغارت، بات نادي بوروسيا دورتموند على بعد نقطة واحدة من اللحاق بمتصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ، الذي مني أمس بخسارة مفاجئة أمام آوغسبورغ. إضافة إلى مباريات أخرى جرت السبت.