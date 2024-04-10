دورتموند يسقط أمام أتلتيكو وفوز ثمين لبرشلونة على سان جيرمان

سقط دورتموند الألماني أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه لم يفقد أمله في بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى من ذهاب دور الثمانية عاد برشلونة الإسباني بفوز ثمين من باريس على بطل الدوري الفرنسي.

فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2/1 مساء الأربعاء (العاشر من أبريل/ نيسان 2024) في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الفريق الإسباني بهدف مبكر بعد مرور أربع دقائق سجله لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول مستغلا خطأ مشتركا بين غريغور كوبيل حارس مرمى دورتموند وزميله إيان ماتسن في بناء الهجمة من الخلف.

ومن ارتباك دفاعي جديد، قطع ألفارو موراتا الكرة ومررها إلى أنطوان غريزمان الذي مهدها لزميله صامويل لينو ليسدد في الشباك ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 81 قلص دورتموند الفارق بهدف سجله المهاجم الإيفواري سباستيان هالير، ليحافظ على آمال فريقه قبل لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من برشلونة الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان دورتموند الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة لكن أتلتيكو فرض تفوقه بشكل كبير في الجانب الهجومي واستغل الأخطاء الدفاعية لمنافسه ليتقدم بثنائية قبل أن يبدأ دورتموند صحوته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، فرض دورتموند حضوره بشكل أكبر، وبدا مصرا على تقليص الفارق للحفاظ على آماله في التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما نجح فيه بالفعل عبر هدف هالر في الدقيقة 81.

وكذلك تألق غريغور كوبيل حارس دورتموند في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني ليحرم أتليتيكو من تحقيق نتيجة أكبر.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.

سجل رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي. صورة من: Sarah Meyssonnier/REUTERS

رافينيا يقود برشلونة للفوز على سان جيرمان

وفي المباراة الأخرى من ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا سجل رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وافتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 37، لكن صاحب الأرض سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق في بداية الشوط الثاني من توقيع عثمان ديمبلي وفيتينا.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 37 بهدف البرازيلي رافينيا الذي استفاد من خطأ جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في التعامل مع كرة عرضية للجناح الشاب لامين يامال.

ولكن الفريق الباريسي قلب الطاولة في الشوط الثاني، حيث سجل عثمان ديمبلي هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 51 لعب فابيان رويز كرة إلى زميله فيتينيا ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، مسجلا الهدف الثاني.

وسجل رافينيا الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من بيدري في الدقيقة 62 ليتعادل برشلونة في النتيجة.

ونفذ إلكاي غوندوغان ركلة ركنية قابلها أندرياس كريستسن برأسه في الشباك بالدقيقة 77 بعد لحظات من مشاركته بديلا مسجلا الهدف الثالث.

وقطع برشلونة بهذا الفوز خطوة كبيرة للتأهل للدور قبل النهائي قبل لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل على ملعبه لويس كومبانيس.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)