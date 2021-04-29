 دورتموند يسحق هولشتاين كيل ويلاقي لايبزيغ بنهائي كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دورتموند يسحق هولشتاين كيل ويلاقي لايبزيغ بنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه هولشتاين كيل بخماسية نظيفة. ويحلم دورتموند بالفوز بالكأس وإحراز أول لقب له منذ سنوات.

جانب من مباراة بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل في كأس ألمانيا

تأهل بوروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا بفوزه الساحق على هولشتاين كيل 5 /صفر

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه هولشتاين كيل 5 /صفر اليوم السبت (الأول من أيار/مايو 2021) في المربع الذهبي.

مختارات

قال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن القيمة المالية لانتقال المدرب ناغسلسمان إلى بايرن التي تداولتها التقارير الإعلامية غير صحيحة. ويخلف ناغلسمان المدرب فليك في قيادة الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات.

ويلتقي دورتموند في المباراة النهائية يوم 13 أيار/مايو الجاري مع لايبزيغ الذي تغلب على مضيفه فيردر بريمن 2 1/ أمس الجمعة في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وجاءت الأهداف الخمسة لدورتموند في الشوط الأول فيما خلى الشوط الثاني من الأهداف.

وتقدم الأمريكي جيوفاني ريينا بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 16 و23 وأضاف القائد ماركو ريوس الهدف الثالث في الدقيقة 26. وأحرز البلجيكي ثورغان هازارد الهدف الرابع في الدقيقة 32 واختتم الإنجليزي جودي بيلينغهام التسجيل في الدقيقة 42.

وافتقد دورتموند جهود هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند لكنه لم يواجه أي صعوبة في حسم الفوز بخماسية نظيفة. وشاهد هالاند المباراة من المدرجات في ظل معاناته من إصابة عضلية بسيطة.

ولكن المباراة لم تخلو من الأنباء المزعجة بالنسبة لدورتموند حيث تعرض المدافع ماتيو موري لإصابة بدت خطيرة في الركبة في الشوط الثاني ونقل على محفة إلى خارج الملعب.

المدافع ماتيو موري

تعرض المدافع ماتيو موري لإصابة بدت خطيرة في الركبة

ولم ينجح كيل في مجاراة التحركات السريعة لدورتموند الذي يحاول إنقاذ موسمه من الفشل بعد تلاشي فرصة التتويج بلقب الدوري بجانب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

أما كيل المنافس في الدرجة الثانية والذي يعيش في العزل الطبي للمرة الثانية بسبب جائحة كورونا، فقد فشل في مواصلة رحلته الملهمة في مسابقة الكأس بعدما أطاح ببايرن ميونخ من الدور الثاني.

ويحتل دورتموند المركز الخامس بالبوندسليغا قبل مواجهته أمام لايبزيغ يوم السبت المقبل حيث يسعى لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحلم دورتموند للفوز بالكأس وإحراز أول لقب له منذ عام 2017.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

  • مشجع مصري خلال مباراة بلاده ضد السويد في كأس العالم لكرة اليد (11/1/209)

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    كأس العالم لكرة اليد للرجال

    في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.

  • ملعب مارغريت كورت للتنس في ملبورن بأستراليا

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

    أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.

  • ملعب هارد روك بميامي حيث أقيمت مباراة السوبر باول في 2/2/2020

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    مباراة "سوبر باول"

    من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.

  • مايك شوماخر، ابن الأسطورة ميشائيل شوماخر خلال تدريبات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي 11/12/2020

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا

    بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.

  • 2018 IIHF World Championships | Eishockey Deutschland - Südkorea

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    بطولة العالم للهوكي

    من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.

  • من اليمين نيكو شولتس ثم سيرغ غنابري ثم تيمو فيرنر لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة

    تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.

  • في المقدمة السلوفيني الشاب تادي بوغاتشر (فريق الإمارات العربية المتحدة) الفائز بسباق فرنسا للدراجات عام 2020

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    سباق فرنسا الدولي للدراجات

    تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.

  • شعار الألعاب الأوليمبية في طوكيو باليابان (أول ديسمبر/ كانون الأول 2020)

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان

    "سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.

  • الألمانية آنه هاوغ في بطولة أيرون مان في هاواي 2019

    أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021

    سباقات الرجل الحديدي في هاواي

    في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

فريق مغمور في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesliga RB Leipzig - Borussia Dortmund

كأس ألمانيا..لايبزيغ يريد اللقب الأول ودورتموند إنقاذ الموسم 29.04.2021

يحاول لايبزيغ في مواجهة بريمن الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا والفوز بأول لقب له، بينما يجب على دروتموند تجاوز عقبة هولشتاين كيل، الذي حقق مفاجأة بإقصاء بايرن ميونيخ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم صعب.

DFB Cup - Semi Final - Werder Bremen vs. RB Leipzig (1: 2) ENDSTAND

لايبزيغ يفوز على فيردر بريمن ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا 30.04.2021

بعد مباراة ماراثونية نجح السويدي إميل فورسبرغ في خطف هدف الفوز لفريقه لايبزيغ أمام فيردر بريمن، ليصعد بفريقه إلى نهائي كأس ألمانيا، ويعطي الأمل للمدرب ناغلسمان لإحراز لقب مع الفريق قبل رحيله إلى بايرن ميونيخ.

Fußball Bundesliga | Mainz v Bayern München

ماينز يحرم بايرن من التتويج المبكر بالدوري ودورتموند يواصل انتصاراته 24.04.2021

أرجأ ماينز حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك باسقاطه بايرن ميونيخ المتصدر 2-1 في الجولة الحادية والثلاثين من البوندسليغا والتي شهدت أيضا تحقيق دورتموند لانتصار جديد، جاء على حساب فولسبورغ صاحب المركز الثالث.