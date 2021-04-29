دورتموند يسحق هولشتاين كيل ويلاقي لايبزيغ بنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه هولشتاين كيل 5 /صفر اليوم السبت (الأول من أيار/مايو 2021) في المربع الذهبي.

ويلتقي دورتموند في المباراة النهائية يوم 13 أيار/مايو الجاري مع لايبزيغ الذي تغلب على مضيفه فيردر بريمن 2 1/ أمس الجمعة في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وجاءت الأهداف الخمسة لدورتموند في الشوط الأول فيما خلى الشوط الثاني من الأهداف.

وتقدم الأمريكي جيوفاني ريينا بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 16 و23 وأضاف القائد ماركو ريوس الهدف الثالث في الدقيقة 26. وأحرز البلجيكي ثورغان هازارد الهدف الرابع في الدقيقة 32 واختتم الإنجليزي جودي بيلينغهام التسجيل في الدقيقة 42.

وافتقد دورتموند جهود هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند لكنه لم يواجه أي صعوبة في حسم الفوز بخماسية نظيفة. وشاهد هالاند المباراة من المدرجات في ظل معاناته من إصابة عضلية بسيطة.

ولكن المباراة لم تخلو من الأنباء المزعجة بالنسبة لدورتموند حيث تعرض المدافع ماتيو موري لإصابة بدت خطيرة في الركبة في الشوط الثاني ونقل على محفة إلى خارج الملعب.

تعرض المدافع ماتيو موري لإصابة بدت خطيرة في الركبة

ولم ينجح كيل في مجاراة التحركات السريعة لدورتموند الذي يحاول إنقاذ موسمه من الفشل بعد تلاشي فرصة التتويج بلقب الدوري بجانب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

أما كيل المنافس في الدرجة الثانية والذي يعيش في العزل الطبي للمرة الثانية بسبب جائحة كورونا، فقد فشل في مواصلة رحلته الملهمة في مسابقة الكأس بعدما أطاح ببايرن ميونخ من الدور الثاني.

ويحتل دورتموند المركز الخامس بالبوندسليغا قبل مواجهته أمام لايبزيغ يوم السبت المقبل حيث يسعى لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحلم دورتموند للفوز بالكأس وإحراز أول لقب له منذ عام 2017.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)