دورتموند يسحق نورنبرغ بسباعية ويتقدم للمركز الثاني

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وتمكن من الفوز 7 / صفر على ضيفه نورنبرغ مساء اليوم الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2018) في الجولة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، الذي تعادل 1 / 1 مع ضيفه أوغسبورغ أمس الثلاثاء في نفس الجولة.

وسجل أهداف دورتموند ياكوب براون لارسن ثم ماركو رويس ثم أشرف حكيمي الهدف الثالث فيما عاد رويس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58. وأضاف مانويل أكانجي وغادون سانشو الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 74 و85، واختتم يوليان فايغل الهدف السابع في الدقيقة 89.

ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة لجماهير دورتموند، التي شعرت بالإحباط، عقب تعادل الفريق 1 / 1 مع هوفنهايم في الجولة الماضية.

ماركو رويس سجل هدفين في مرمى نورنبرغ

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم عن فوز بايرليفركوزن 2 / 1 على مضيفه فورتونا دوسلدورف، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 / 1، ولايبزيغ على ضيفه شتوتغارت 2 / صفر، فيما تعادل ماينز مع ضيفه فولفسبورغ بدون أهداف.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)