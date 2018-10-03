دورتموند يسحق أتلتيكو وصلاح يتألق من جديد بدوري الأبطال

حافظ بوروسيا دورتموند الألماني على انطلاقته المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ساعة متأخرة مساء اليوم الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل كلوب بروج البلجيكي 1 / 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي.

وانفرد دورتموند بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو، فيما حصل موناكو وبروج على أول نقطة لهما في المجموعة، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وافتتح أكسيل فيتسيل التسجيل لدورتموند في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميلاه رافاييل جورويو وجادون سانشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و.84 وواصل جوريرو تألقه بعدما أضاف الهدف الرابع لدورتموند وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وتمكن برشلونة الإسباني في غياب ميسي المصاب من تحقيق فوز مستحق على ضيفه انترميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بهدفين دون رد. وسجل أهداف برشلونة رافينيا في الدقيقة 32 ثم جوردي ألبا في الدقيقة 83 من المباراة.

وانفرد الفريق الكتالوني بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه إنتر، فيما حصد توتنهام الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي أول نقطة لهما في المجموعة، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بعدما تعادلا 2 / 2 في مباراة سبقت مباشرة لقاء برشلونة وإنتر ميلان.

ميسي شاهد لقاء برشلونة وإنترميلان مع ابنه من المدرجات بسبب إصابته في يده في الدوري الإسباني.

وحقق ليفربول الإنجليزي على أرضه (ملعب أنفيلد) فوزا منطقيا ومستحقا بنتيجة 4- صفر على ردستار بلغراد الصربي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. تقدم ليفربول عن طريق البرازيلي فيرمينو (الدقيقة 20) ثم سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني (45)، وفي الشوط الثاني سجل صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يختم السنغالي أهداف الريدز بتسديدة في الدقيقة 80. وبهذا رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

يذكر أن ليفربول فاز في أولى مبارياته في المجموعة 3-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان لكنه خسر في الدقائق الأخيرة أمام نابولي في المباراة الثانية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)