موقعة ثأرية لدورتموند مع الريال ولقاء مثير لبرشلونة مع بايرن

ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا يسعى بروسيا دورتموند للانتقام من ريال مدريد بمواجهة ثأرية في عقر دار الريال بملعب سانتياغو برنابيو، في حين يتأهب برشلونة لمباراة صعبة بين جمهوره أمام ضيفه بايرن ميونخ في ملعب لويس كومبانيس.

في تكرار لنهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يلتقي فريق ريال مدريد -حامل اللقب- مع ضيفه بوروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في الجولة الثالثة من البطولة على ملعب سانتياغو برنابيو. وقبل خمسة أشهر تمكن الريال بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وريال مدريد عارف دائما بكيفية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا -بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور- حيث تغلب على كافة أندية القارة ليتوج بلقبه الخامس عشر بالبطولة في الموسم الماضي، وذلك حينما فشل دورتموند في ترجمة سيطرته على مجريات اللقاء إلى أهداف قبل أن يتعرض لضربتين في الشوط الثاني.

هل يتواصل توقف سلسلة انتصارات الريال؟

ولكن لم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة، فبعد أن فاز على شتوتغارت (3 - 1) في الجولة الأولى تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال، منذ أيار / مايو 2024عندما خسر أمام لِيل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة.

وبعد أن حصد ثلاث نقاط فقط من أول جولتين يتواجد الريال في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد، والتي تقام بمشاركة 36 فريقا للمرة الأولى.

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معنويات دورتموند مرتفعة

ورغم الإنجاز القاري بإحراز مركز الوصيف، دفع المدرب إدين ترزيتش ثمن الموسم المحلي السيء وأقصي من منصبه بعد الحلول خامسا، ليستلم مساعده شاهين مكانه. وخاض شاهين الذي بدأ مسيرته كناشئ في صفوف دورتموند ثمّ كانت له محطات قصيرة كلاعب في ريال مدريد وليفربول الإنكليزي، عشر مباريات في جميع المسابقات. لكنه سيواجه الآن الاختبار الاصعب منذ توليه المسؤولية حيث يعاني الفريق الألماني من انعدام ثبات ولا يزال يبحث عن هوية تكتيكية.

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة لاسيما وأنه يتصدر جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج (3 - صفر) وسليتك (7 - 1). وإذا تمكن دورتموند من إظهار نفس الشراسة التي أظهرها في مباراة سليتك فقد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة.

ومع مساعي دورتموند للثأر من الريال يهدف الفريق لتفادي الوقوع في رقم سلبي حيث فشل دورتموند في آخر سبع زيارات لملعب برنابيو وسط مدريد في تحقيق الفوز، وخسر في خمس مباريات وتعادل في مباراتين.

مباراة مثيرة بين برشلونة وضيفه بايرن

وتُستأنف مباريات الجولة الثالثة بعد غد الأربعاء، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة لمتابعة مباراة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

لا يملك برشلونة سجلا جيدا في مواجهاته مع بايرن: صورة من الأرشيف - مباراة بين برشلونة وبايرن في نسخة سابقة من دوري أبطال أوروبا صورة من: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

وكان برشلونة استهل حملته في البطولة الأوروبية بالخسارة أمام موناكو الفرنسي (1 - 2)، لكنه استعاد توازنه في الجولة الماضية بفوزه على يانغ بويز السويسري (5 - صفر).

وإذا أراد برشلونة أن يحقق انتصاره الثاني في البطولة فعليه أن يتغلب على واحد من الفرق المرشحة لنيل لقب البطولة وهو بايرن ميونخ. ولا يملك برشلونة سجلا جيدا في مواجهاته مع بايرن، حيث تمكن الفريق الألماني من الفوز في آخر ست مباريات جمعتهما كما فاز بعشر مباريات من أصل 13 مباراة جمعتهما بشكل عام.

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ولكن ربما يحظى برشلونة بأفضلية نسبية على بايرن هذه المرة، فبعيدا عن كون المباراة تقام على أرض برشلونة وأمام جماهير، فإن مدرب برشلونة الحالي هانزي فليك كان مدربا لبايرن ميونيخ بل وقاد بايرن للفوز على برشلونة (8 - 2) في دور الثمانية من نسخة موسم 2019 / 2020.

وبالنسبة لبرشلونة فإن مباراة بايرن هي أول مباراة من أصل ثلاث مباريات مهمة تنتظر هذا الفريق الكاتالوني حيث يلتقي برشلونة بالريال في مباراة الكلاسيكو في يوم السبت المقبل، ثم يواجه في الأسبوع التالي إسبانيول في ديربي كاتالونيا.

ع.م / ف.ي (د ب أ، ا ف ب)