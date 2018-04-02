 دورتموند يحدد مهلة أسبوعين للتخلص من نجمه | عالم الرياضة | DW | 14.08.2019

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عالم الرياضة

دورتموند يحدد مهلة أسبوعين للتخلص من نجمه

يسعى دورتموند هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج اعتمادا على صفقات جديدة ولاعبين مميزين موجودين في الفريق منذ مدة، وبينهم المدافع الصلد رافييل غيريرو. ويخشى دورتموند تكرار سيناريو ليفاندوفسكي لذلك أمهل غيريرو أسبوعين.

Champions League - Borussia Dortmund v Atletico Madrid | Tor Guerreiro (picture-alliance/dpa/M. Becker)

رافييل غويريرو وخلفه القائد رويس ثم محمود داود

رغم ظهور بروسيا دورتموند الآن فريقا فتيا وفوزه مؤخرا بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن، ورغم الصفقات الكبيرة مثل صفقات هوملز وثروغان هازارد وغيرهما، ورغم عودة الأمل لاعتلاء منصات التتويج من جديد، توجد لدى الفريق مشكلة حاليا اسمها رافييل غيريرو.

ويقول موقع "بيلد" الألماني إن النجم البرتغالي (25 عاما)، الذي تميل قامته للقصر (1,7 متر)، "عندما يكون سليما بدنيا يصير جزءا لا يتجزء من الفريق، مثلما أثبت ذلك بشكل مثير للإعجاب في كأس السوبر"، أمام بايرن السبت (3 آب/ أغسطس). إنه لاعب مرن ورغم أن مركزه الأصلي هو مدافع أيسر إلا أنه يستطيع اللعب في مراكز مختلفة ولذلك "يتمتع بأعلى قيم التقدير لدى المدرب لوسيان فافر".

في سابقة ليفاندوفسكي تكمن المشكلة؟

انتقل رافييل غيريرو إلى دورتموند قادما من لوريان بدوري الدرجة الثانية الفرنسي عام 2016 مقابل 12 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2020. وهنا تكمن المشكلة، فاللاعب بإمكانه العام المقبل أن يرحل بدون مقابل عن الفريق، فيكرر ما وقع من ليفاندوفسكي عام 2014، عندما انتقل إلى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ ولم يحصل دورتموند منه على يورو واحد.

ونقل موقع بيلد الأربعاء (14 آب/ أغسطس) عن رئيس مجلس إدارة دورتموند يوآخيم فاتسكه قوله: "دورتموند بحاجة معينة إلى صلابة تجارية وترك غيريرو ليذهب في الموسم المقبل بدون مقابل هو سيناريو لا نريده بالضرورة". وأضاف فاتسكه "سيكون من الجيد أن نعرف (ماذا سيقرر) في الأيام الـ 14 المقبلة".

Fußball Bundesliga Dortmund München Jubel (picture-alliance/dpa)

عندما رحل ليفاندوفسكي عن دورتموند خسر الفريق مرتين: خسر نجما كبير والعائد المادي. ولا يريد أن يتكرر ذلك مع غيريرو

وحتى موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الألماني يوم الثاني من سبتمبر/ أيلول، ينبغي على غيريرو أن يمدد تعاقده مع الفريق أو أن يرفض التوقيع على عقد جديد. وبعدما رفض اللاعب في المرات السابقة وبشكل قاطع العروض التي قدمها له دورتموند، زاد الفريق الآن بقوة من قيمة عرضه الأخير. وإذا لم ينجح دورتموند في إقناعه سيؤجل الكلام للانتقالات الشتوية، يوضح موقع بيلد.

ويضيف الموقع الألماني أن بإمكان غيريرو، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أن يذهب بعد ذلك إلى المدرب الذي يحبه، توماس توخل، حيث النادي الذي يهواه، باريس سان جرمان. وكان النادي الفرنسي قد رفض شراء اللاعب من دورتموند الذي اشترط 25 مليون يورو للتنازل عنه.

صلاح شرارة

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


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