دورتموند يتمسك بآمال المنافسة على اللقب بفوز صعب على بيليفلد

تمسك بوروسيا دورتموند بآماله في المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد، اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز كولونيا (كولن) على مضيفه بايرليفركوزن 1 / صفر، ولايبزيغ على ضيفه غرويتر فورت 6 / 1، وآينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوخوم 2 / 1.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي عاد لنغمة الانتصارات عقب تعادله مع أوغسبورغ في المرحلة الماضية، إلى 53 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، وحامل لقب البطولة في المواسم التسعة الأخيرة، علما بأن دورتموند لا يزال يمتلك لقاء مؤجلا.

في المقابل، توقف رصيد أرمينيا بيليفيلد، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

وتقمص ماريوس فولف دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سيغنال ايدونا بارك)، عقب تسجيله هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 21، ليقود دورتموند، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011 / 2012، لتحقيق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.

حقق كولونيا فوزا مستحقا على جاره باير ليفركوزن الذي أضاع فرصة بقائه بين الأربع الأوائل والمشاركة في دوري الأبطال

وأهدر بايرليفركوزنفرصة تعزيز موقعه في المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه كولونيا (كولن)، في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد ليفركوزن، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البوندسليغا، عند 45 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد كولونيا، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وارتدى كينغسلي شيندلر ثوب البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف كولونيا الوحيد في الدقيقة 67، فيما عجز لاعبو ليفركوزن عن تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتلقى الفريق المضيف خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي.

لايبزيغ يسحق غرويتر فورت ويحقق فوزا كبيرا 6/1 في المرحلة الـ 26 للدوري الألماني لكرة القدم

لايبزيغ يسحق فورت

وحقق لايبزيغ فوزا كاسحا 6 / 1 على مضيفه غرويتر فورت، ليعمق جراحه في المسابقة، ويجعل موقفه أكثر تأزما في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية. وارتفع رصيد لايبزيغ، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 44 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة، في حين بقي فورت في قاع الترتيب برصيد 14 نقطة.

وبادر فورت بتسجيل هدف مبكر عبر لاعبه غامي لويلينغ في الدقيقة الرابعة، قبل أن يأتي العقاب القاسي من جانب لايبزيغ، حيث أحرز أندريه سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 17، فيما أضاف إيميل فورسبيرغ وكونراد لايمر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و34 على الترتيب.

وأحرز بنيامين هنريكس الهدف الرابع في الدقيقة 45، ثم أضاف محمد سيماكان وكريستوفر نكونكو الهدفين الخامس والسادس للايبزيغ في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)