 دورتموند يتكبد خسارة مالية كبيرة بسبب إصابة ديمبيلي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.02.2020

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رياضة

دورتموند يتكبد خسارة مالية كبيرة بسبب إصابة ديمبيلي

لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك.

عثمان ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي (22 عاماً)، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند. وسيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني. ولعب ديمبيلي، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، حتى الآن 74 مباراة مع بطل الدوري الإسباني.

مختارات

كشف ماسيمو ماريوتي المترجم السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عن تفاصيل جديدة بشأن تصرفات عثمان ديمبيلي أثناء لعبه بقميص الفريق الألماني. الدولي الفرنسي فاجأ الجميع بتصرفات لا تظهر كثيراً في عالم الاحتراف. (05.10.2019)

يبدو أن أحد نجوم برشلونة يعيش موسمه الأخير برفقة النادي الكتالوني. أكثر من 72 في المائة من المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة مقربة من "البلوغرانا" يرغبون في رحيل لاعب تنهكه الإصابة وتلاحقه المشاكل أينما حل وارتحل. (30.12.2019)

وكان ديمبيلي قد انتقل إلى نادي برشلونة عام 2017 قادما من نادي دورتموند بمبلغ 105 مليون يورو، بالإضافة إلى 42 مليون يورو إضافية مقرونة بشروط خاصة، من بينها عدد المباريات التي سيلعبها الدولي الفرنسي لصالح ناديه برشلونة. ومنذ التحاقه بالبلاوغرانا، تعرض الجناح الفرنسي لعدة إصابات بعضها أبعده عن الملاعب لشهور طويلة.

وكان برشلونة قد أعلن أن ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربعة اشهر من كأس أوروبا. وأكد برشلونة أن "الفحوصات التي خضع لها المهاجم الفرنسي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الايمن".

واضطر ديمبيلي إلى مغادرة تدريبات فريقه بداية هذا الأسبوع، علما بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يشارك ديمبيلي هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

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    يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

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    أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.

  • Real Madrid / Champions League / Fußball

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    أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.

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    أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.

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    نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.

  • Fußball Olympique Lyonnais vs. Real Sociedad,

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).

  • Fußball Bologna FC vs. Atalanta BC

    أندية تصنع النجوم

    الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.

  • Fußball WM 2014 England Costa Rica

    أندية تصنع النجوم

    أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.


مختارات

أندية تصنع النجوم

في كرة القدم، هناك أندية تشتري النجوم، وهناك أخرى تصنعهم في مدارسها الرياضية وتخرجهم ليلعبوا في الدوريات العالمية. قائمة الأندية الأولى في أوروبا التي تصنع النجوم لم يتخللها أي من الأندية الألمانية. (17.02.2015)  

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