دورتموند يتكبد خسارة مالية كبيرة بسبب إصابة ديمبيلي

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي (22 عاماً)، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند. وسيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني. ولعب ديمبيلي، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، حتى الآن 74 مباراة مع بطل الدوري الإسباني.
وكان ديمبيلي قد انتقل إلى نادي برشلونة عام 2017 قادما من نادي دورتموند بمبلغ 105 مليون يورو، بالإضافة إلى 42 مليون يورو إضافية مقرونة بشروط خاصة، من بينها عدد المباريات التي سيلعبها الدولي الفرنسي لصالح ناديه برشلونة. ومنذ التحاقه بالبلاوغرانا، تعرض الجناح الفرنسي لعدة إصابات بعضها أبعده عن الملاعب لشهور طويلة.
وكان برشلونة قد أعلن أن ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربعة اشهر من كأس أوروبا. وأكد برشلونة أن "الفحوصات التي خضع لها المهاجم الفرنسي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الايمن".
واضطر ديمبيلي إلى مغادرة تدريبات فريقه بداية هذا الأسبوع، علما بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يشارك ديمبيلي هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.
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أندية تصنع النجوم
يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.
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أندية تصنع النجوم
أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.
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أندية تصنع النجوم
أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.
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أندية تصنع النجوم
أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.
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أندية تصنع النجوم
ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.
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أندية تصنع النجوم
نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).
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أندية تصنع النجوم
الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.
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أندية تصنع النجوم
أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.