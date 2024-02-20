دورتموند يتعادل مع ايندهوفن في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

تعادل بوروسيا دورتموند خارج ملعبه بهدف لمثله مع ايندهوفن في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وفي مبارة أخرى اكتفى انتر ميلان بهدف وحيد فاز به على أتلتيكو مدريد.

فرض ايندهوفن الهولندي التعادل بهدف لمثله على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف حمل توقيع المهاجم الهولندي دونيايل مالين بتسديدة بالقدم اليمنى، بعد تمريرة من مارسيل سابيتزر في الدقيقة 24. وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة جزاء لايندهوفن بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) نتيجة دفع ماتس هوميلز لماليك تيلمان، ليحرز منها لوك دي يونغ هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وتجمع مباراة الإياب بين الفريقين يوم 13 آذار/مارس المقبل. وخلال منافسات دور المجموعات، حل إيندهوفن في المركز الثاني بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، في الوقت الذي تصدر فيه دورتموند المجموعة السادسة الصعبة التي ضمت باريس سان جيرمان الفرنسي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وخلال مشواره في دور المجموعات حصد دورتموند 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني (البوندسليغا) برصيد 41 نقطة بفارق 17 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، في الوقت الذي يتصدر فيه إيندهوفن ترتيب الدوري الهولندي برصيد 62 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه فينورد.

وفي مباراة أخرى، اكتفى إنتر ميلان الإيطالي بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف. وأحرز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ويمنح هذا الانتصار الفريق الإيطالي وصيف نسخة الموسم الماضي أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب في معقل منافسه الإسباني يوم 13 أذار/مارس المقبل.

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)