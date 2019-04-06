دورتموند يتصدر مؤقتا ولايبزيغ يضمن تأهله الأوروبي

تصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بشكل مؤقت، بفوزه على ماينز 2 / 1 اليوم السبت (13 نيسان/أبريل 2019) في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري. وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو في الدقيقتين 17 و24. ورفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على فورتونا دوسلدورف غدا الأحد.
وفي مباريات أخرى، أحكم لايبزيغ قبضته على المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2- صفر ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وحسم لايبزيغ النقاط الثلاث لصالحه في الشوط الأول، بهدفين للاعب وسطه السلوفيني كيفن كامبل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (16)، والمهاجم الدولي تيمو فرنر برأسية (28) الذي سجل هدفه الرابع عشر في الدوري.
لايبزيغ يحلق في سماء الانتصارات ويضمن تأهله لدوري ابطال أوروبا
وابتعد لايبزيغ، الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر اينتراخت فرانكفورت الذي يستقبل على ملعبه أوغسبورغ الأحد. وعلى رغم أن لايزبيغ لم يخسر منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن الانتصارات الست المتتالية لفرانكفورت قلصت معه الفارق.
وعشية مباراته في هذه المرحلة غدا، يجد فرانكفورت نفسه تحت ضغط متزايد من بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، والذي اقترب من المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال)، بفوزه على مضيفه هانوفر 1-صفر، بهدف سجله المهاجم البرازيلي رافايل بتسديدة "ساقطة" من فوق الحارس (53).
ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد هانوفر متذيل الترتيب عند 14 نقطة.
كما فاز فيردر بريمن على ضيفه فرايبورغ 2-1. سجل للفائز لاعب وسطه الدولي الهولندي دافي كلاسين (76)، والتشيكي من أصل إثيوبي تيودور جبريسيلاسي برأسية (84)، وللخاسر لوكا فالدشميدت (90+3). وصعد بريمن للمركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 32 في المركز الثالث عشر.
خطر الهبوط مجددا يهدد شتوتغارت بعد خسارته أمام ليفركوزن بهدف يتيم
وخسر شتوتغارت على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1-صفر سجله كاي هافرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد خطأ من الأرجنتيني غونزالو كاسترو على كيفن فولاند لاعب ليفركوزن داخل منطقة الجزاء. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد شتوتغارت، الساعي إلى تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية، عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.
وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات هوفنهايم مع هرتا برلين، وفورتونا دوسلدورف العاشر مع المتصدر بايرن ميونيخ.
ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
زيب ماير
زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
باول برايتنر
لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
فرانتس بكنباور
نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
أندرياس بريمه
المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
فريتس فالتر
فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
لوتار ماتيوس
كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
ماتياس زامير
كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
غونتر نيتسر
كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
هلموت ران
الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
غيرد مولر
غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
أوفيه زيلر
أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.
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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات
زيب هيربيرغر
المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.