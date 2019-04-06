دورتموند يتصدر مؤقتا ولايبزيغ يضمن تأهله الأوروبي

تصدر فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بشكل مؤقت، بفوزه على ماينز 2 / 1 اليوم السبت (13 نيسان/أبريل 2019) في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري. وسجل هدفي دورتموند جادون سانشو في الدقيقتين 17 و24. ورفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على فورتونا دوسلدورف غدا الأحد.

وفي مباريات أخرى، أحكم لايبزيغ قبضته على المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 2- صفر ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وحسم لايبزيغ النقاط الثلاث لصالحه في الشوط الأول، بهدفين للاعب وسطه السلوفيني كيفن كامبل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (16)، والمهاجم الدولي تيمو فرنر برأسية (28) الذي سجل هدفه الرابع عشر في الدوري.

لايبزيغ يحلق في سماء الانتصارات ويضمن تأهله لدوري ابطال أوروبا

وابتعد لايبزيغ، الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر اينتراخت فرانكفورت الذي يستقبل على ملعبه أوغسبورغ الأحد. وعلى رغم أن لايزبيغ لم يخسر منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن الانتصارات الست المتتالية لفرانكفورت قلصت معه الفارق.

وعشية مباراته في هذه المرحلة غدا، يجد فرانكفورت نفسه تحت ضغط متزايد من بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، والذي اقترب من المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال)، بفوزه على مضيفه هانوفر 1-صفر، بهدف سجله المهاجم البرازيلي رافايل بتسديدة "ساقطة" من فوق الحارس (53).

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد هانوفر متذيل الترتيب عند 14 نقطة.

كما فاز فيردر بريمن على ضيفه فرايبورغ 2-1. سجل للفائز لاعب وسطه الدولي الهولندي دافي كلاسين (76)، والتشيكي من أصل إثيوبي تيودور جبريسيلاسي برأسية (84)، وللخاسر لوكا فالدشميدت (90+3). وصعد بريمن للمركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 32 في المركز الثالث عشر.

خطر الهبوط مجددا يهدد شتوتغارت بعد خسارته أمام ليفركوزن بهدف يتيم

وخسر شتوتغارت على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1-صفر سجله كاي هافرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد خطأ من الأرجنتيني غونزالو كاسترو على كيفن فولاند لاعب ليفركوزن داخل منطقة الجزاء. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد شتوتغارت، الساعي إلى تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية، عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات هوفنهايم مع هرتا برلين، وفورتونا دوسلدورف العاشر مع المتصدر بايرن ميونيخ.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، د.ب.ا)