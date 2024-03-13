دورتموند يتجاوز أيندهوفن ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

أحرز جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند هدفا في الدقيقة الثالثة وأضاف ماركو ريوس هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على أيندهوفن والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث سنوات، بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

وأطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وتحسن أداء أيندهوفن، الذي بلغ دور الثمانية بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، بعد الاستراحة واطلق البديل هيرفينغ لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52. وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على جريجور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

وحصل دورتموند على فرصة عبر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 77، لكن ريوس فعلها بشكل أفضل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن اقترب أيندهوفن من التسجيل عبر لوك دي يونغ.

خ.س/ف.ي (رويترز، د.ب.ا)