 دورتموند يبعث رسالة رفض لمانشستر يونايتد عبر ″بيلد″ | عالم الرياضة | DW | 25.03.2019

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عالم الرياضة

دورتموند يبعث رسالة رفض لمانشستر يونايتد عبر "بيلد"

بعد ظهور تقرير إعلامي يكشف عن مباحثات جرت بين مدير أعمال لاعب خط الوسط جادون سانشو وبين مان يونايتد، دورتموند يختار صحيفة "بيلد" للتعبير عن رفضه لأي صفقة محتملة.

Fußball Bundesliga Mainz 05 - Borussia Dortmund (Reuters/R. Orlowski)

أنهى مدير الكرة بنادي دورتموند ميشائيل تسورك الشائعات الدائرة حاليا حول النجم الصاعد جادون سانشو. فبعد تقارير إعلامية عدة تحدثت عن اهتمام كبير من قبل نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب الانجليزي البالغ من العمر 19 عاما، يدلي تسورك بحوار لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيه "إنه لا علم له بذلك"، نافيا أية اتصالات بهذا الشأن جرت بين إدارة فريقه وبين إدارة "الشياطين الحمر". ولم يكتف بذلك بل تابع أن أي تطور في هذا الاتجاه "لن يكون له أية نتيجة"، في إشارة إلى أن سانشو ليس للبيع.

وكانت صحيفة "سان" البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن مدير أعمال سانشو اجتمع بمسؤولين عن مان يونايتد للحديث عن انتقال محتمل للاعب.

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ومدد سانشو في الخريف الماضي عقده مع درورتموند إلى غاية نهاية موسم 2022. ووفق تقارير إعلامية لا يشمل عقده أي شرط جزائي يتيح له الرحيل قبيل موعد انتهاء هذا العقد.

يذكر أن سانشو انتقل إلى دورتموند عام 2017 قادما من يونايتد بالذات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشدد فيها تسورك أمام "بيلد" على أن الجناح ليس للبيع، لكن الملفت في تصريحاته الأخيرة تشديده على أن النجم الإنجليزي سيلعب بقميص دورتموند الموسم القادم، ما يعني أن إدارة النادي الألماني تراهن على ارتفاع قيمته لاحقا نظرا للإمكانيات الهائلة التي تنبأ بمستقبل واعد لهذا اللاعب، ومن تمّ سيكون دورتموند مستعدا للدخول في صفقة بشأنه اعتبارا من الموسم القادم، وهذا ما يفسر كلام تسورك بأنه (جادون سانشو) لن يلعب لدورتموند إلى نهاية مسيرته، وهذا جزء من الحقيقة".

و.ب

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟

    الكاتب: زمن البدري


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