دورتموند يبعث رسالة رفض لمانشستر يونايتد عبر "بيلد"

بعد ظهور تقرير إعلامي يكشف عن مباحثات جرت بين مدير أعمال لاعب خط الوسط جادون سانشو وبين مان يونايتد، دورتموند يختار صحيفة "بيلد" للتعبير عن رفضه لأي صفقة محتملة.
أنهى مدير الكرة بنادي دورتموند ميشائيل تسورك الشائعات الدائرة حاليا حول النجم الصاعد جادون سانشو. فبعد تقارير إعلامية عدة تحدثت عن اهتمام كبير من قبل نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب الانجليزي البالغ من العمر 19 عاما، يدلي تسورك بحوار لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيه "إنه لا علم له بذلك"، نافيا أية اتصالات بهذا الشأن جرت بين إدارة فريقه وبين إدارة "الشياطين الحمر". ولم يكتف بذلك بل تابع أن أي تطور في هذا الاتجاه "لن يكون له أية نتيجة"، في إشارة إلى أن سانشو ليس للبيع.
وكانت صحيفة "سان" البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن مدير أعمال سانشو اجتمع بمسؤولين عن مان يونايتد للحديث عن انتقال محتمل للاعب.
ومدد سانشو في الخريف الماضي عقده مع درورتموند إلى غاية نهاية موسم 2022. ووفق تقارير إعلامية لا يشمل عقده أي شرط جزائي يتيح له الرحيل قبيل موعد انتهاء هذا العقد.
يذكر أن سانشو انتقل إلى دورتموند عام 2017 قادما من يونايتد بالذات.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشدد فيها تسورك أمام "بيلد" على أن الجناح ليس للبيع، لكن الملفت في تصريحاته الأخيرة تشديده على أن النجم الإنجليزي سيلعب بقميص دورتموند الموسم القادم، ما يعني أن إدارة النادي الألماني تراهن على ارتفاع قيمته لاحقا نظرا للإمكانيات الهائلة التي تنبأ بمستقبل واعد لهذا اللاعب، ومن تمّ سيكون دورتموند مستعدا للدخول في صفقة بشأنه اعتبارا من الموسم القادم، وهذا ما يفسر كلام تسورك بأنه (جادون سانشو) لن يلعب لدورتموند إلى نهاية مسيرته، وهذا جزء من الحقيقة".
و.ب
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