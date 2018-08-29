دورتموند وريال مدريد يودعان دوري أبطال أوروبا

ودع بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ) بعد الخسارة على أرضه بنتيجة صفر-1 أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019)، في مباراة إياب ثمن نهائي البطولة. وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بعد تمريرة متقنة من زميله الفرنسي موسى سيسوكو ليودعها في شباك الحارس رومان بوركي.

وتمكن الفريق الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية مستفيداً من فوزه 4-صفر في مجموع المباراتين، بعد فوزه ذهاباً 3-صفر على ملعب ويمبلي في لندن، ليدخل دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه. وكان توتنهام قد سبق له أن تأهل لهذا الدور في موسم 2011-2010.

أياكس يطيح بريال مدريد حامل اللقب

وفي كبرى المفاجآت، تنازل ريال مدريد الإسباني عن اللقب الذي توج به في المواسم الثلاثة الماضية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بهزيمته المذلة أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-4 مساء الثلاثاء أيضاً على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.

كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يبكي من الحسرة بعد الخسارة المهينة 1-4 أمام أياكس أمستردام في سانتياغو برنابيو

وكان النادي الملكي - الفائز باللقب أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية - قد فاز ذهاباً خارج ملعبه 2-1، ولكنه عجز عن استثمار هذه الأفضلية لبلوغ ربع النهائي للموسم التاسع توالياً بعد تلقيه أربعة أهداف عبر المغربي حكيم زياش (7) والبرازيلي دافيد نيريس (18) والصربي دوشان تاديتش (62) والدنماركي لاسيه شونيه (72)، فيما كان هدفه الوحيد عن طريق ماركو أسينسيو (70).

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)