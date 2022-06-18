دورة برلين - أنس جابر إلى النهائي لمواجهة ثأرية مع بنتشيتش

بلغت التونسية أُنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، النهائي الرابع لها هذا العام بعد تأهلها السبت (18 يونيو/ حزيران 2022) إلى المباراة القمة من دورة برلين الدولية على الملاعب العشبية على حساب الأمريكية الشابة كوكو غوف، لتضرب موعدًا ثأريًا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وتغلبت جابر على غوف، المصنفة 13 عالميًا، 7-6 (7/4) و6-2 لتواجه بنتشيتش، حاملة الذهبية الأولمبية والفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

وحققت جابر فوزها الثاني على غوف، وصيفة رولان غاروس هذا العام، في خامس مواجهة بينهما. وقالت التونسية الباحثة عن لقب ثالث في مسيرتها "كوكو لاعبة قوية. من الصعب الفوز ضدها. خسرتُ ثلاث مرات أمامها، ولكن أحيانًا أفوز وأحيانًا هي تفوز. قدمنا مباراة جيدة".

وردًا على سؤال عما إذا تشعر بالضغط كونها المصنفة الأولى في الدورة، أجابت جابر "إنها المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك في دورة من 500 (نقطة). ولكن أحاول أن أتصرف كمصنفة أولى داخل وخارج الملعب وأتعامل مع ذلك بأفضل طريقة".

وكانت جابر (27 عامًا) خسرت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية أمام بنتشيتش. ورغم أنها ثأرت منها بإقصائها من دور الـ16 في دورة مدريد للألف في طريقها إلى اللقب الثاني في مسيرتها، إلا أنها أكدت أنها ترغب في الثأر في مباراة نهائية.

وقالت عن المواجهة "طبعًا سأسعى للثأر. لعبنا في تشارلستون"، وتابعت ممازحة "آمل أنها تعبت من مباراة اليوم (...) بليندا (بنتشيتش) لاعبة رائعة وصديقة رائعة. سأفعل كل شيء وآمل أن أحقق اللقب هنا".

وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

وحققت بنتشيتش (25 عامًا) ثمانية ألقاب في مسيرتها وأحرزت الذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو.

وتلتقي جابر مع بنتشيتش في نهائي دورة برلين بعد ظهر غد الأحد (19 يونيو/ حزيران) بالعاصمة الألمانية.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)