دواء جديد للثعلبة يبعث الأمل لمن يعانون من تساقط الشعر

في الولايات المتحدة الأمريكية، يعاني 300 ألف شخص سنويا من داء تساقط الشعر المعروف باسم الثعلبة. وفي ألمانيا يعاني مليون ونصف مليون شخص من أشكال مختلفة من داء الثعلبة وحتى المشاهير على غرار زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث لم تسلم من هذا المرض.
ولكل هؤلاء الأشخاص هناك خبر سعيد يتمثل في موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد وفعال ضد الثعلبة يحمل اسم Olumiant تابع لشركة الدواء الأمريكية إيلي ليلي. ويتعلق الأمر بدواء موجود في السوق لكن لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.
وخضع الدواء الجديد لدراستين دامت ستة أشهر وشملت أشخاصا فقدوا على الأقل 50 في المائة من شعرهم بسبب مرض الثعلبة. وأظهر الدواء فعالية كبيرة حيث استعاد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار 80 بالمائة من شعرهم خلال 6 أشهر من تناول الدواء، حسب ما جاء في موقع "فيت بوك" الألماني.
وفي كلتا الدراستين قسم العلماء 1200 شخص بشكل عشوائي إلى مجموعتين المجموعة الأولى حصلت على دواء تساقط الشعر والمجموعة الثانية حصلت على دواء وهمي.
ووفق نتائج دراسة المجموعة الأولى استعاد 22 بالمائة من 184 شخص أخذوا 2 ميلغرام من دواء Olumiant نسبة كبيرة من شعر رأسهم أما من أخذوا 4 ميليغرام من الدواء فقد استعاد 35 بالمائة شعر رأسهم، من بين 281 شخصا. أما بالنسبة لـ 189 شخصا ممن أخذوا دواء وهميا فلم تتعدى نسبة شفائهم 5 بالمائة.
أما بالنسبة للمجموعة الثانية فاستعاد 17 بالمائة من 156 شخصا اخذوا ميلغرامين من دواء Olumiant شعرهم في حين بلغت نسبة المتعافين الذين أخذوا 4 ميليغرامات من الدواء 34 بالمائة من مجموع 234 شخص. بالمقابل لم تتعدَ نسبة الشفاء لدى 156 الذين تلقوا دواء وهميا 3 بالمائة.
وانطلاقا من هذه الدراسة فإن ثلث المرضى تقريبا الذين أخذوا دواء Olumiant شفوا من تساقط الشعر.
وحول هذا الدواء يقول بريت كينغ، وهو بروفيسور في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية والمشرف على هذه الدراسة، "إنه لأمر مدهش أن نتوفر على دواء يمكن أن يساعد الناس على استعادة ثقتهم بأنفسهم والعودة إلى طبيعة حياتهم واكتشاف ذاتهم من جديد وإظهارها للآخرين"، حسب ما جاء في موقع "فيت بوك" الألماني المتخصص في أخبار الصحة.
هـ.د/ص.ش
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري