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دمشق

دمشق مدينة الياسمين، عاصمة سوريا وأقدم عاصمة مأهولة بدون انقطاع في العالم. لمع اسمها كعاصمة للدولة الأموية التي تركت معالم أبرزها المسجد الأموي. وتعاني المدينة اليوم من التبعات الخطيرة للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

اشتهرت دمشق منذ القدم كمدينة تجارية تقصدها القوافل من فارس وآسيا ومصر وشبه الجزيرة العربية. وهو الأمر الذي ساعد في تحوّلها إلى مركز ثقافي وسياسي وخاصة أيام الدولة الأموية. كما عُرفت بألقاب عدة أشهرها الشام والفيحاء. في عام 2010 اعتبرت دمشق واحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم. إلا أن الأزمة السورية المندلعة منذ عام 2011 تركت آثارا خطيرة على المدينة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
Security forces inspect the site of an explosion in central Damascus, Syria October 20, 2021. REUTERS/Firas Makdesi

قتلى وجرحى في تفجير حافلة للجيش السوري في دمشق 20.10.2021

تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 13 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكر الاعلام السوري، في حصيلة دموية هي الأعلى منذ سنوات.
July 12, 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks about the release of the 2021 Congressional Report Pursuant to the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act at the Department of State in Washington, U.S., July 12, 2021. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

بلينكن: إدارة بايدن لا تدعم مساعي التطبيع مع الأسد 13.10.2021

مع قيام بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمد جسور مع النظام السوري والتطبيع معه؛ تتجه الأنظار إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن إدارة بايدن لا تدعم جهود التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم في العملية السياسية.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

دول عربية تخفف عزلة الأسد.. فهل من ضوء أخضر أمريكي؟ 11.10.2021

بعد قطيعة طويلة بدأ انفتاح عربي على سوريا فتحسنت علاقات دمشق مع الأردن والإمارات ومصر. ويرى محللون أن السعودية ربما تفكر في خطوة مماثلة. ورغم أن واشنطن تبقي على العقوبات ضد نظام الأسد إلا أن تركيزها منصب على شيء آخر.

Royal Air Jordanian Boeing 787-8 Dreamliner aircraft with registration JY-BAC arriving at London Heathrow International Airport LHR EGLL connecting London to Amman, Jordan. The airplane name is Princess Salma Bint Abdullah. Royal Jordanian Airlines RJ RJA is a Oneworld aviation alliance member. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد تسع سنوات من التوقف 28.09.2021

أسفر اجتماع وزاري أردني سوري في عمان عن مجموعة من القرارات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين أبرزها استئناف رحلات "الملكية الأردنية" للطيران لسوريا، بعد توقف امتد لأكثر من تسع سنوات.
17.08.2020, Nordrhein-Westfalen, Nörvenich: Ein israelischer F-16 Bomber landet auf dem Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren. Insgesamt sechs Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe werden erwartet. Die Jets reisen unter anderem für gemeinsame Militärübungen mit der Bundeswehr nach Deutschland an. Foto: Roberto Pfeil/dpa | Verwendung weltweit

مقتل 4 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية على سوريا 20.08.2021

تسببت غارة إسرائيلية في سوريا بمقتل 4 عناصر من حزب الله، بحسب المرصد، وأدانت دمشق الغارة، كما دعت اليونويفيل إسرائيل إلى الكف عن انتهاك القرار 1701.
25.02.2021 *** Polizeibeamte führen in Moabit eine Razzia durch. Die Aktion stand im Zusammenhang mit dem Verbot der Jihad-slafistischen Vereinigung Jama'atu, die auch unter der Bezeichnung Tauhid Berlin bekannt ist. +++ dpa-Bildfunk +++

اعتقال سوري في برلين مشتبه في ارتكابه جرائم حرب 04.08.2021

قبضت السلطات الألمانية على رجل سوري مشتبه بارتكابه جرائم حرب وقتل في حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق عام 2014. وتعتقد السلطات أن الرجل رمى قنبلة يدوية على مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
FILE - This Thursday, July 5, 2018 file photo provided by Nabaa Media, a Syrian opposition media outlet, shows smoke rising over buildings that were hit by Syrian government forces bombardment, in Daraa province, southern Syria. Syrian activists and state media said Thursday, July 12, 2018 that the rebels have agreed to surrender Daraa, the first city to revolt against President Bashar Assad with Arab Spring-inspired protests seven years ago, to government forces. (Nabaa Media via AP, File) |

جيش النظام يكثف هجومه على درعا وسط استمرار جهود التسوية 01.08.2021

بعد أن مني هجوم للجيش السوري على درعا – البلد قبل ثلاثة أيام بضربة، كثفت القوات السورية قصفها للجيب المعارض في محاولة لبسط سيطرتها على منطقة تتحدى السلطة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات.
Gerd Müller (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, spricht im Bundestag in Berlin in der Debatte um Sorgfaltspflichten in Lieferketten. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير ألماني يناشد روسيا عدم إعاقة وصول المساعدات لسوريا 08.07.2021

ناشد وزير التنمية الألماني غيرد مولر روسيا عدم إعاقة وصول المساعدات الأممية لملايين الأشخاص في شمال سوريا، فيما ترى روسيا من منظورها أنه من الممكن نقل المساعدات الأممية عبر دمشق.
Ahmed Jibril, the founder and Secretary General of the Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command (PFLP-GC) gestures during a meeting with Iran's parliament speaker Ali Larijani (not pictured) at the Iranian embassy in Damascus, Syria, on 08 January 2009. Upon arrival on 07 January, Larijani discussed with Syrian President Bashar Assad and Damascus-based exiled leaders of Hamas and Islamic Jihad the Israeli offensive against Gaza Strip. EPA/YOUSSEF BADAWI +++

وفاة أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة 07.07.2021

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي السوري ومقربون.

31.8.2013, Ain Terma, Syrien, FILE - A citizen journalism handout image released on 29 August 2013 by the Local Committee of Arbeen and originating from Douma Local Commitee is said to show a UN weapons inspector collecting samples during the team's investigations at Ain Terma, near Damscus, Syria, 28 August 2013. UN chemical weapons inspectors are to leave Syria 31 August morning, Secretary General Ban Ki-moon said. They would continue their investigations and would draw up a report as soon as they have left Syria, Ban said. EPA/LOCAL COMMITEE OF ARBEEN / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE. EPA IS USING AN IMAGE FROM AN ALTERNATIVE SOURCE AND CANNOT PROVIDE CONFIRMATION OF CONTENT, AUTHENTICITY, PLACE, DATE AND SOURCE. HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa «Analyse von UN-Proben aus Syrien beginnt» vom 03.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

تقارير: ألمانيا صدرت مواد كيماوية لسوريا دخلت في إنتاج أسلحة 04.07.2021

أكدت تقارير أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية إلى سوريا استخدمت على الأرجح لتصنيع أسلحة. وهناك شكوك بأن هذه المواد دخلت في إنتاج غاز السارين، لكن الشركة الألمانية المصدرة قالت إن الاتفاق كان على استخدامها لإنتاج أقراص مسكنة.

Israeli border police block members of Lahava, a Jewish extremist group to approach to Damascus Gate to protest amid heightened tensions in the city, just outside Jerusalem's Old City, Thursday, April 22, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

الشرطة الإسرائيلية تلغي مسيرة لليمين المتطرف في القدس 07.06.2021

قالت الشرطة إنها لم تمنح تصريحا لمسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية متطرفة في البلدة القديمة بالقدس وسط مخاوف من أن تؤجج من جديد الصراع، مردفة إنها ستنظر في طلب بديل إذا ما تلقته.
FILE PHOTO 26.09.2021***Some thirty Syrian refugees from different camps seeking asylum hold banners outside the Swedish Embassy in Copenhagen, Denmark on Wednesday, Sept. 26, 2012. The Syrians claim that Danes won't give them asylum because Denmark doesn't consider the civil war in Syria to affect all parts of Syria. Sweden gives a three-year temporary asylum to Syrians what ever part of Syria they come from. (AP Photo/POLFOTO/Jens Dresling) DENMARK OUT

سياسة اللجوء الدنماركية الجديدة "غير إنسانية و"عديمة الضمير" 04.06.2021

أقرت الدنمارك قانونا يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء. القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات. خبراء وحقوقيون يتعبرونه "غير إنساني"، و سياسة "بلا ضمير".
A worker harvests roses in a field by the city of Kelaat Mgouna (or Tighremt NImgunen) in Morocco's central Tinghir Province in the Atlas Mountains on April 26, 2021. - The heady aroma of the Rosa Damascena, a variety introduced in the days of the caravan trade, perfumes hedges and fields irrigated by two wadis between the Atlas Mountains and the Sahara Desert. Everything revolves around roses: the names of hotels, colour of cabs, cosmetics sold in countless stores, necklaces offered by children in the streets, the monument standing the town of Kelaat Mgouna and its annual festival that attracted thousands of visitors before COVID-19. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

جانيات الورد بجنوب المغرب .. عطر من رحم المعاناة 05.05.2021

تشتهر مدينة قلعة مكونة جنوب المغرب منذ عقود بزراعة الوردة الدمشقية. وتعد حقول الورد على جنبات نهري "دادس" الشهير و"مكّون" مصدر عيش للكثيرين. لكن الجائحة وغياب السياح تسببا في خسائر كبيرة للفلاحين.
25 June 2009 - An archive photograph dated 25 June 2009 shows an Israel F-16 jet fighter as it takes off from an air force base in southern Israel during an exercise. The Syrian Army said that Israeli aircraft struck centres for scientific research Wednesday, January 30, 2013 north-west of Damascus, near the Lebanese border, killing two people and wounding five. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

خبراء: إسرائيل تسعى لمنع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة قريبة منها 22.04.2021

تحاول إسرائيل تصعيد ضرباتها الجوية في سوريا، خوفا من تمكن طهران استكمال إنشاء قوة ضاربة على أعتابها. وفي أحدث هجوم اليوم الخميس هاجمت إسرائيل منطقة الضمير على مشارف دمشق لوجود شبهات لتواجد أنشطة إيرانية عسكرية.
Michel Kilo, a member of Syrian Opposition Coalition, talks to press before departing the Syrian Opposition meeting, on May 30, 2013 in Istanbul. Syria's main opposition group said Thursday it will not take part in proposed US-Russia peace talks while key allies of President Bashar al-Assad's regime are waging war alongside government forces. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو متأثراً بإصابته بكورونا 19.04.2021

كان الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو من أبرز المعارضين لحكم عائلة الأسد منذ عقود، واعتقل عدة مرات. ولطالما انتقد ميشيل كيلو تشرذم المعارضة وداعميها، لكنه توفي الآن بفرنسا عن عمر ناهز 81 عاماً، متأثراً بإصابته بكورونا.
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