دمشق مدينة الياسمين، عاصمة سوريا وأقدم عاصمة مأهولة بدون انقطاع في العالم. لمع اسمها كعاصمة للدولة الأموية التي تركت معالم أبرزها المسجد الأموي. وتعاني المدينة اليوم من التبعات الخطيرة للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

اشتهرت دمشق منذ القدم كمدينة تجارية تقصدها القوافل من فارس وآسيا ومصر وشبه الجزيرة العربية. وهو الأمر الذي ساعد في تحوّلها إلى مركز ثقافي وسياسي وخاصة أيام الدولة الأموية. كما عُرفت بألقاب عدة أشهرها الشام والفيحاء. في عام 2010 اعتبرت دمشق واحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم. إلا أن الأزمة السورية المندلعة منذ عام 2011 تركت آثارا خطيرة على المدينة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.