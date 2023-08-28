 دمشق: مطار حلب خارج الخدمة بسبب قصف إسرائيلي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2023

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دمشق: مطار حلب خارج الخدمة بسبب قصف إسرائيلي

مطار حلب "خارج الخدمة" جراء قصف إسرائيلي طاله فجر الاثنين، حسب ما أوردته وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري، في استهداف هو الثالث على الأقل منذ مطلع العام. ووزارة النقل تعلن تحويل الرحلات عبر مطاري دمشق واللاذقية.

Syrien | Mutmaßlicher israelischer Raketenangriff nahe Damaskus

نادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، والصورة لقصف إسرائيلي بمحيط دمشق بداية هذا العام، حسب مصادر رسمية سورية.

أعلنت وزارة النقـل السورية، الإثنين (28 آب/ أغسطس 2023)، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي (ذهاباً وإياباً) لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية، وذلك بسبب "العدوان الإسـرائيلي الذي استهدف المطار وأدى لخروجه عن الخدمة". ودعت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارة المطار لأي استفسار. وأشارت، إلى أن "كوادرها الفنية والهندسية والإدارية باشرت بالكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية".

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وخرج مطار حلب الدولي (شمال) عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طائرات حربية إسرائيلية  للمرة الثالثة خلال العام الجاري. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن  مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذت إسرائيل قصفا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي. وأضاف المصدر أنّ "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد طال القصف الإسرائيلي فجر الإثنين أيضاً مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري المحاذي لمطار حلب.

و لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران "الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا". وتندّد دمشق بانتظام بالقصف الإسرائيلي الذي يطال أراضيها وتعتبره "عدواناً" على سيادتها.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

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