دمشق: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ وأسقطت عددا منها، على تل الحارة في محافظة درعا بجنوب سوريا، وتعتبر تلة استراتيجية، إذ تطل على هضبة الجولان المحتلة.

وقالت الوكالة "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً منها" مضيفة أن الهجوم وقع حوالى الساعة الثانية فجرا (11,00 ت غ) على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان. وأشارت الوكالة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية".

امتداد لعمليات قصف أخرى!

ولا تعلن دمشق عادة عن المواقع التي تستهدفها إسرائيل. لكن منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 قامت إسرائيل باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتعود عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى مطلع حزيران/يونيو. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها مواقع عدة تابعة للجيش السوري وقوات تقاتل الى جانبه في سوريا ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيار/ مايو قصفت إسرائيل محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، رويترز)