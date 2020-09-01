دلل نفسك بكوب شاي عشبي بارد ـ وصفة منزلية سهلة

يمكن تحويل أي مشروب شاي ساخن إلى مشروب بارد تقريباً. فإلى جانب الشاي الأسود المُحلى الكلاسيكي، يمكن اللجوء إلى الفواكه المقطعة مثل الفراولة والنكتارين والليتشي والليمون وكذلك الأعشاب الطازجة مثل النعناع وإكليل الجبل (روز ماري).
غير أن بائع المشروبات أليسكندر بوتش ينصح بتجنب شراب شاي الكركديه لأنه يصبح مراً للغاية عندما يترك ليختمر لفترة طويلة. غير أنه يمكن التحايل على هذا بإضافة السكر ولكن دون مبالغة.
ويقول بوتش: "المشروبات القائمة على التفاح أو الكمثرى على الجانب الآخر لا تصبح لاذعة". وينصح بالتوجه إلى شاي الفواكه بدون الكركديه مثل الشاي الأخضر والمريمية . كما أن خلطات الشاي التي تحتوي على النعناع خيار جيد. ويقول بوتش: "إنها غالباً ما تحتوي على حلاوة طبيعية حيث تحتاج إلى إضافات قليلة أو لا تحتاج على الإطلاق".
وبالنسبة لأفضل طريقة لتبريد المشروبات التي عادة ما تُعد ساخنة، هو بغلي قدر الشاي ثم تركه يبرد ووضعه في المبرد أو وضع بعض مكعبات الثلج في الكوب. وللحيلولة دون أن يصبح المشروب خفيفاً، يجب جعله مركزاً، ضعف المعتاد مرتين أو ثلاث مرات. ويوضح بوتش: "إذا ما كنت عادة تستخدم أربع ملاعق صغيرة من أجل قدر من الشاي، استخدم من 8 إلى 12 ملعقة من المشروب المثلج".
وعلى نحو بديل، املأ قدراً بمكعبات الثلج. ويتم سكب المشروب الساخن حديث الإعداد على مكعبات الثلج ليبرد بسرعة. ويضمن "التبريد بالصدمة" أن يحتفظ المشروب بلونه البراق وعطره الطازج.
ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
امتصاص الروائح الكريهة
يعرف الشاي وخاصة الأسود بقدرته الخارقة على امتصاص الروائح، لذا ينصح بوضع بضعة أوراق من الشاي في كيس قماشي، أو لفها بقطعة صغيرة من الشاش ووضعها في الثلاجة أو في خزانة الأحذية أو الملابس.
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
التخلص من البكتيريا
يتميز البصل والثوم والتوابل الحارة بروائحهم التي تبقى عالقة على الأطباق أو ألواح تقطيع الأطعمة وأحيانا في إناء الطهي أيضا. لكن فرك هذه الأدوات بأوراق الشاي الأخضر أو الأسود يساعد على امتصاص روائح الثوم والبصل، بل وحتى يساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة على سطحها أيضا.
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
منظف فعال لألواح الزجاج
لأوراق الشاي مفعول سحري عندما يتعلق الأمر بمسح النوافذ والمرايا والواجهات الزجاجية، وللحصول على هذا المفعول، يكفي وضع بضعة أوراق من الشاي داخل قطعة قماشية رطبة، ومسح اللوح الزجاجي المطلوب بهذه المنشفة الرطبة، ثم تجفيفه حسبما ورد على موقع"فوكوس" الألماني.
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
تهدئة البشرة
وفقا لموقع غيزوندهايت هويته، فإن إضافة حفنة من أوراق الشاي إلى حوض الاستحمام، يساعد على تهدئة البشرة فضلا عن دورها المعطر.
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
علاج الحروق والجروح
استخدام أوراق الشاي أو أكياس الشاي المستعملة بعد تبريدها، من بين وصفات العلاج المنزلية التي استخدمها القدماء في تهدئة الجروح الطفيفة الناتجة عن الحروق أو لدغات الحشرات، كما يمكن استخدامها لتهدئة حروق الشمس من الدرجة الأولى، فالشاي يحتوي على حمض التانين وهو معروف بتأثيره الفعال لتخفيف في تخفيف آلام الحروق حسمبا ورد على موقع "غيزوندهايت هويت".
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
النوم بهدوء
بحسب مبادئ الطب الصيني التقليدي، فإن استخدام أوراق الشاي يساعد على النوم بشكل هادئ، ولتحقيق ذلك يكفي ملء الوسادة بأوراق الشاي، بل وحتى إن ذلك يساعد على تخفيف الصداع وخفض ضغط الدم حسبما ورد في موقع "غيزوند ليبن".
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لأوراق الشاي استخدامات "مذهلة" لا يعرفها الكثيرون!
مفيد للنباتات المنزلية
يمنع وضع أكياس الشاي المستعملة في أسفل حوض النباتات المنزلية تسرب الماء لدى سقاية النباتات، إذ تمتص أكياس الشاي كمية الماء الزائدة، بل وحتى إن أوراق الشاي تزيد من خصوبة التربة ما يساعد على تحسين نوعيتها.
الكاتب: دالين صلاحية