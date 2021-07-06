 دلتا تواصل تفشيها ومخاوف بشأن الاحتفالات بعد نهائي كأس أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.07.2021

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دلتا تواصل تفشيها ومخاوف بشأن الاحتفالات بعد نهائي كأس أوروبا

يثير حضور 65 ألف شخص المباراة النهائية لكأس أوروبا بكرة القدم في لندن بين إيطاليا وإنكلترا مخاوف كبيرة من تداعيات الحضور الجماهيري الكثيف، فيما تزال متحورة دلتا تواصل انتشارها بالرغم من تسارع توزيع اللقاح.

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت (العاشر من يوليو/ تموز)، أنه بات يمتلك كمية من اللقاحات تكفي لتطعيم 70 بالمئة من السكان البالغين ضد فيروس كورونا الذي تواصل متحوّرته دلتا التفشي في العالم، مما يثير المخاوف من تداعيات الحضور الجماهيري الكثيف للمباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم الأحد في لندن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت "في نهاية الأسبوع وزّعنا كمّية من اللقاحات على الدول الأعضاء تكفي لتلقيح 70 بالمئة على الأقل من السكان البالغين خلال الشهر الجاري. بحلول الغد سنكون قد وزعنا نحو 500 مليون جرعة على جميع أنحاء أوروبا".

ويقع على عاتق حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إعطاء اللقاحات لمواطنيها، علما بأن وتيرة حملات التلقيح تتفاوت بين بلد وآخر. لكن فون دير لايين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي وفى بوعده".

تثير الاحتفالات المرتقبة خارج الملعب بعد انتهاء المباراة مزيدا من المخاوف

تثير الاحتفالات المرتقبة خارج الملعب بعد انتهاء المباراة مزيدا من المخاوف

وتابعت أن كوفيد-19 "لم يُهزم بعد، لكننا مستعدون لمواصلة توفير اللقاحات، بما في ذلك ضد المتحورات الجديدة".

وتواصل المتحوّرة دلتا الأكثر عدوى تفشيها، ما يثير قلقا كبيرا.

نهائي كأس أوروبا

في هذا السياق، يثير حضور 65 ألف شخص المباراة النهائية لكأس أوروبا بكرة القدم في لندن بين إيطاليا وإنكلترا الأحد مخاوف كبيرة. كذلك

مختارات

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحورة "دلتا" يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبدو أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحورة سريعة الانتشار.

في بلاد رفعت غالبية القيود التي كانت تفرضها لاحتواء فيروس كورونا، علما بأنها لم تسلم من المتحوّرة دلتا، إذ سجّلت المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي نحو 30 ألف إصابة يوميا. ومن المقرر رفع كل القيود المفروضة لاحتواء الجائحة في إنكلترا في 19 تموز/يوليو.

مرحلة خطيرة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "خطورة" المرحلة الحالية من الجائحة. وأعلنت روسيا السبت تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 752 حالة، وسبق أن أعلنت هذا الشهر أربع مرات تسجيل أرقام قياسية على صعيد الوفيات اليومية، علما بأن حصيلة الإصابات اليومية المسجّلة السبت بلغت 25 ألفا و82 إصابة.

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية التي اعتُبرت طويلا نموذجا يحتذى به على صعيد احتواء الجائحة، 1378 إصابة إضافية السبت، في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي في بلاد تتهيّأ عاصمتها سيول لقيود ستكون الأكثر صرامة منذ بداية الجائحة.

ومددت الأرجنتين الجمعة قيودها الصحية حتى 6 آب/أغسطس وأبقت حدودها مغلقة، غير أنها رفعت عدد الأرجنتينيين والمقيمين الذين سمح لهم بدخول البلد.

واعتبارا من الأربعاء، ستغلق مالطا حدودها أمام المسافرين غير الملقحين، وقال وزير الصحة المالطي "نحن أول بلد في أوروبا يتّخذ هذا التدبير".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من أربعة ملايين شخصا على الأقل في العالم منذ ظهور الوباء أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة تصل إلى 606,806 وفيات من أصل 33,812.977 إصابة.

ع.أ.ج/ف.ي (أ ف ب)

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