هجوم ماغديبورغ.. شارات حداد ودقيقة صمت في ملاعب كرة القدم

صدمة وحزن عميق في قلوب لاعبي الدوري الألماني ومشجعيه بعد اعتداء الدهس المميت في مدينة ماغديبورغ، فكيف ستستمر مباريات الدوري؟ كما وأجل فريق المدينة لكرة اليد مباراة هذا الأسبوع في منافسة دوري اليد.

لن تستمر مباريات الدوري الألماني (البوندسليغا) بالفرح والبهجة كما كانت عليه، فقد طلبت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم من لاعبي أنديتها الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية لهذا الأسبوع حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الدموي الذي حدث مساء البارحة على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ. وأضافت الرابطة أنه يتعيّن على اللاعبين ارتداء شارات سوداء على أذرعهم لإعلان الحداد.

ومن جانبه أعرب نادي ماغديبورغ عن صدمته من أنباء اعتداء الدهس الذي حدث خلال المباراة التي فاز فيها على نادي فورتونا دوسلدورف بنتيجة 5-2 في دوري الدرجة الثانية، الأمر الذي أدى إلى صمت مطبق في الملعب وإيقاف المشجعين لهتافات التشجيع ومظاهر الفرح بالفوز، بعد أن تم إبلاغهم بالحادث عبر لوحة إعلان النتائج.

وكان قد أعلن نادي بايرن ميونيخ، المتصدّر في الدوري الألماني عن تقليص احتفالاته بعيد الميلاد بعد فوزه على منافسه نادي لايبزيغ أمس الجمعة بنتيجة 5-1. وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، للجماهير واللاعبين: " كان من المفترض أن يكون هذا الحفل سعيداً، ولكن هذا غير ملائم حالياً".

وبدوره صرّح نادي لايبزيغ على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نحن في حالة صدمة، ونشعر بحزن عميق من الأنباء الواردة من ماغديبورغ، وقلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونود أن نشكر خدمات الطوارئ وأول المستجيبين للحادث".

تأجيل مباراة ماجدبورج وايزناخ في دوري كرة اليد

كما تقرر تأجيل مباراة فريق ماغدبورغ، بطل الدوري والكأس في ألمانيا لكرة اليد، أمام فريق ايزناخ، التي كان من المقرر إقامتها غدا الأحد بالدوري المحلي، في أعقاب الهجوم على سوق عيد الميلاد في المدينة، والذي أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل.

وذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد أنها وافقت على طلب فريق ماغدبورغ بتأجيل المباراة. وذكرت أيضا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت مباراة ماغدبورغ الأخرى التي ستقام على أرضه يوم 26 من الشهر الجاري ستقام أم لا. وطلبت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد من الفرق الوقوف دقيقة صمت قبل كل المباريات حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت الرابطة :"تدين رابطة الدوري الألماني والأندية هذا الهجوم الإجرامي وغير الإنساني بأشد العبارات الممكنة، وتعرب عن تعازيها الحارة لأقارب الضحايا وكل مدينة ماغدبورغ. تنعي الرابطة القتلى، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل".

وقال نادي ماغدبورغ إن "أحداث الأمس المؤسفة، والتي أسفرت عن العديد من الضحايا والمصابين، تملأ قلوبنا بالحزن العميق والتعاطف". وأضاف "احتراما للمتضررين وعائلاتهم، قررنا طلب تأجيل المباراة. في مثل هذا الوقت الصعب، نود أن نظهر تضامننا وتعاطفنا".

م.ج/ ع.ج (د.ب.أ)