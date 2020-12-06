 دع القلق واستمتع بحياة طويلة مفعمة بالصحة الجيدة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.12.2020

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صحة

دع القلق واستمتع بحياة طويلة مفعمة بالصحة الجيدة!

من منا لا يتمنى أن يطول به العمر ويستمتع بحياته بعد التقاعد وهو بصحة بدنية وعقلية جيدة! لتحويل الأمنية إلى حقيقة معاشة ليس عليك إلا إتباع النصائح التالية.

Liebe im Alter - Seniorenpaar

تناقلت وسائل إعلام ألمانية مادة صحفية لوكالة الأنباء Spot on news الألمانية، والتي تركز على مواضيع الترفيه وأسلوب الحياة والمنوعات. قدمت المادة 11 نصيحة تساعدنا على الحفاظ على صحة نفسية وبدنية مع التقدم بالعمر:

الرياضة

فوائد الرياضة على الجسم والصحة النفسية جمة. نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، تفريغ الضغط النفسي وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من الكثير من الأمراض كالسكري وهشاشة العظام. وحتى مع تقدم العمر ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة عدة مرات في الأسبوع.

مختارات

دراسة بريطانية جديدة تشكك في كافة الدراسات التي صدرت قبلها وأشارت إلى فائدة التعاطي المعتدل للكحول. وعزت الدراسة الجديدة شكوكها إلى أخطاء إحصائية وارتباك في تصنيف بعض الأشخاص الذين كانوا يتعاطون الكحول بكثرة في السابق.

الإحساس بالوحدة ليس مجرد شعور غير مريح، إذ يمكن أن تكون له آثار خطيرة على الصحة. ومن يعيش وحيدا يتعرض بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسرطان. ولذا فالوحدة خطرها أكبر من التدخين والكحول والبدانة. كيف ذلك؟

يتغير إيقاع الحياة سريعاً والبعض يواكب هذا التغيير في حين يرفض آخرون مها تقدم بهم العمر، ربما بسبب أفكار خاطئة أو سلبية. خبراء الصحة النفسية يقدمون نصائح للتغلب على تلك الأفكار السلبية من أجل حياة أفضل بعد سن الأربعين.

بعكس القلق الذي ينتاب فئات عمرية مختلفة من الإصابة بكورونا، يبدو أن نزلاء دور رعاية المسنين في ألمانيا لا يبدون اهتماما كبيرا بهذا الفيروس، رغم أن خطره علي حياتهم بسبب تقدم السن، قضى العديد منهم بهذا المرض، فما السبب؟

هل تشعر في بعض الأحيان بضعف في التركيز وعدم القدرة على القيام بمهام تبدو سهلة؟ كوب من المياه قد يساعد في الكثير من هذه الحالات. فقد خلص الخبراء إلى أن نقص السوائل بجسم الإنسان له تأثير واضح على قدراتنا الذهنية. كيف ذلك؟

الجلوس لفترات طويلة أو الحمل من أسباب ظهور دوالي الساقين الذي يسبب مشكلة نفسية خاصة للنساء بسبب تأثيره على شكل الساقين. وبعيدا عن طرق العلاج الكيميائية، تقدم الطبيعة العديد من المواد التي تعالج أسباب الدوالي.

الغذاء المتوازن

الغذاء الصحي المتوازن ضروري للحفاظ على الصحة: خضار وفواكه وشحوم صحية كالتي في السمك والزيوت النباتية والمكسرات. وعلينا تجنب الإسراف في تناول اللحوم والسكر والمواد الغذائية المعالجة.

شرب الماء بكثرة

الإكثار من شرب الماء مفيد للصحة. المعدل المثالي في اليوم هو لتران. وعلينا شرب الشاي غير المحلى والماء والعصائر التي لا تحوي سكر بدل العصائر المحلاة. بذلك يمكن تزويد الجسم بالعناصر المغذية بشكل أفضل ونحافظ على أداء الدماغ بشكل الأمثل ويرفع تركيزنا.

تريض الدماغ

لا بد من تمرين الدماغ بشكل دوري عن طريق حل الكلمات المتقاطعة والأحاجي وألعاب الكمبيوتر أو حتى تعلم لغة جديدة. الدماغ يصدأ كالحديد!

النوم الكافي

النوم يمكن أجسامنا من تجديد نفسها ويشحنها بطاقة جديدة. ينصح بالنوم من سبع إلى ثمان ساعات في اليوم وبالإيواء إلى الفراش في أوقات منتظمة.

الحفاظ على الصداقات

الإنسان كائن اجتماعي والصداقة تساعدنا ليس نفسياً واجتماعياً بل وحتى جمسانياً. الصداقة تخفض الضغط النفسي وتساعد على تنفيسه وتمنع الأمراض النفسية كالاكتئاب.

لا بأس بالقليل من الكحول

شرب كأس من النبيذ أو قدح من البيرة بين الفينة والأخرى أمر مفيد للصحة. مع تقدم العمر ينصح بالإقلاع عن شرب الكحول حتى يتمكن الكبد والمعدة من أداء وظيفتهما على أكمل وجه.

الهدوء والإيجابية

كن جميلاً ترى الوجود جميلاً! من ينظر للحياة بعين إيجابية وبهدوء يستمتع بها أكثر ويقع عليه ضغط نفسي أقل، ما ينعكس إيجابياً على الصحة البدنية والنفسية.

كُلْ الحار!

الثوم والزنجبيل والفلفل الحار تقاوم البكتيريا والجراثيم وتقي من الأمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمي. تذكر أن كل شيء زاد عن حده انقلب لضده!
الاسترخاء

الاستراحات المنتظمة في اليوم تساعد الجسم على تجنب الأمراض المتأتية من الضغط النفسي، وخاصة تلك المتعلقة بالقلب والدورة الدموية.

الفحص الطبي الوقائي

لا بد من زيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوصات الطبية الوقائية بشكل دوري للكشف عن الأمراض المحتملة بشكل مبكر، ما يساعد في علاجها والشفاء منها.

خ.س/ أ.ح

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


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