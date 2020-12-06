دع القلق واستمتع بحياة طويلة مفعمة بالصحة الجيدة!

تناقلت وسائل إعلام ألمانية مادة صحفية لوكالة الأنباء Spot on news الألمانية، والتي تركز على مواضيع الترفيه وأسلوب الحياة والمنوعات. قدمت المادة 11 نصيحة تساعدنا على الحفاظ على صحة نفسية وبدنية مع التقدم بالعمر:

الرياضة

فوائد الرياضة على الجسم والصحة النفسية جمة. نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، تفريغ الضغط النفسي وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من الكثير من الأمراض كالسكري وهشاشة العظام. وحتى مع تقدم العمر ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة عدة مرات في الأسبوع.

الغذاء المتوازن

الغذاء الصحي المتوازن ضروري للحفاظ على الصحة: خضار وفواكه وشحوم صحية كالتي في السمك والزيوت النباتية والمكسرات. وعلينا تجنب الإسراف في تناول اللحوم والسكر والمواد الغذائية المعالجة.

شرب الماء بكثرة

الإكثار من شرب الماء مفيد للصحة. المعدل المثالي في اليوم هو لتران. وعلينا شرب الشاي غير المحلى والماء والعصائر التي لا تحوي سكر بدل العصائر المحلاة. بذلك يمكن تزويد الجسم بالعناصر المغذية بشكل أفضل ونحافظ على أداء الدماغ بشكل الأمثل ويرفع تركيزنا.

تريض الدماغ

لا بد من تمرين الدماغ بشكل دوري عن طريق حل الكلمات المتقاطعة والأحاجي وألعاب الكمبيوتر أو حتى تعلم لغة جديدة. الدماغ يصدأ كالحديد!

النوم الكافي

النوم يمكن أجسامنا من تجديد نفسها ويشحنها بطاقة جديدة. ينصح بالنوم من سبع إلى ثمان ساعات في اليوم وبالإيواء إلى الفراش في أوقات منتظمة.

الحفاظ على الصداقات

الإنسان كائن اجتماعي والصداقة تساعدنا ليس نفسياً واجتماعياً بل وحتى جمسانياً. الصداقة تخفض الضغط النفسي وتساعد على تنفيسه وتمنع الأمراض النفسية كالاكتئاب.

لا بأس بالقليل من الكحول

شرب كأس من النبيذ أو قدح من البيرة بين الفينة والأخرى أمر مفيد للصحة. مع تقدم العمر ينصح بالإقلاع عن شرب الكحول حتى يتمكن الكبد والمعدة من أداء وظيفتهما على أكمل وجه.

الهدوء والإيجابية

كن جميلاً ترى الوجود جميلاً! من ينظر للحياة بعين إيجابية وبهدوء يستمتع بها أكثر ويقع عليه ضغط نفسي أقل، ما ينعكس إيجابياً على الصحة البدنية والنفسية.

كُلْ الحار!

الثوم والزنجبيل والفلفل الحار تقاوم البكتيريا والجراثيم وتقي من الأمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمي. تذكر أن كل شيء زاد عن حده انقلب لضده!

الاسترخاء

الاستراحات المنتظمة في اليوم تساعد الجسم على تجنب الأمراض المتأتية من الضغط النفسي، وخاصة تلك المتعلقة بالقلب والدورة الدموية.

الفحص الطبي الوقائي

لا بد من زيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوصات الطبية الوقائية بشكل دوري للكشف عن الأمراض المحتملة بشكل مبكر، ما يساعد في علاجها والشفاء منها.

خ.س/ أ.ح

