دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

من المنتظر محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا. وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني/يناير 2021) أنه وجه دعوى قضائية ضد الرجلين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، يشتبه في مشاركة الرجلين في إعدام مقدم في القوات الحكومية السورية عام 2012.

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وتم القبض على الرجلين فى مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز/يوليو الماضى. وهما يقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

ووفقاً للمحققين، أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه. وتولى أحد الرجلين الحراسة، وقام الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية.

ويشتبه في أن أحد الرجلين كان ينتمي إلى جماعة انضمت بعد ذلك إلى جبهة النصرة، ولذلك فهو متهم أيضا بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وتشتبه السلطات في أن الثاني قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم.

ولم يتم الكشف عن عمر الرجلين.

خ.س/أ.ح (د ب أ)