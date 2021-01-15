 دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2021

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أخبار

دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب

تبدأ في ألمانيا محكمة سوريين اثنين بتهمة ارتكاب جريمة حرب بتعذيب وإعدام ضابط مقيد في القوات الحكومية السورية. ويشتبه بانتماء أحدهما إلى تنظيم انضم لاحقا إلى جبهة النصرة.

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

من المنتظر محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا. وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الاثنين (18 كانون الثاني/يناير 2021) أنه وجه دعوى قضائية ضد الرجلين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي.

مختارات

في ثاني قصف من نوعه منذ بداية 2021، تسببت غارات طائرات إسرائيلية على مواقع في دير الزور والبوكمال شرق سوريا في مقتل 57 شخصاً من الجنود السوريين والمواليين لإيران. ويبدو أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى كثر.

أوقف مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مشتبها جديدا فيه، في أعقاب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم قبل أيام، عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال.

وبحسب البيانات، يشتبه في مشاركة الرجلين في إعدام مقدم في القوات الحكومية السورية عام 2012.

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وتم القبض على الرجلين فى مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز/يوليو الماضى. وهما يقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

ووفقاً للمحققين، أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه. وتولى أحد الرجلين الحراسة، وقام الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية.

ويشتبه في أن أحد الرجلين كان ينتمي إلى جماعة انضمت بعد ذلك إلى جبهة النصرة، ولذلك فهو متهم أيضا بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وتشتبه السلطات في أن الثاني قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم.

ولم يتم الكشف عن عمر الرجلين.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مهمة إنقاذ عند مطلع الفجر

    خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    عملية الإنقاذ الأولى في حلب

    عندما اندلعت الحرب في سوريا، كان علاء يعمل كسائق سيارة إسعاف في حلب. وفي طريقه إلى المنزل، كان يوزع الطعام على القطط الضالة. بعدها، بدأ في البحث عن القطط الحية في المناطق التي مزقتها الحرب ونقلها إلى المنزل. كما أن علاء كان يحصل عند الجزار على طعام يُعطيه لهذه القطط.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    صداقة مع القطط

    عندما كان علاء ما يزال مُتواجداً في حلب، ظهرت التقارير الأولى التي تتحدث عما يقوم به مع القطط. وحصل علاء على المساعدة من أصدقاء الحيوانات في أرجاء متفرقة حول العالم، وأصبح علاء يُعرف بـ "رجل القطط من حلب". وقال علاء في تصريح سابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لأن الجميع رحلوا عن البلاد وبما في ذلك أصدقائي، فقد أصبحت القطط أصدقائي". وكان علاء قد افتتح مأوى الحيوانات الأول الخاص به في حلب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    ملجأ في إدلب

    نهاية عام 2016، تعرض مأوى علاء للحيوانات إلى القصف، ليضطر علاء بعدها بوقت قصير إلى الهرب من قوات الرئيس بشار الأسد إلى إدلب ومعه 22 قطة. وفتح علاء في إدلب مرة ثانية مأوى للحيوانات، بيد أنه هذه المرة ضم أيضاً إلى جانب القطط الكلاب والقرود والأرانب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    تعاطف مع جميع الكائنات الحية

    يقع مأوى علاء للحيوانات في شمال إدلب، حيث الوضع أكثر هدوءاً. وتتلقى الحيوانات هناك عناية طبية، فضلاً عن حصولها على الطعام. أما بعض هذه الحيوانات فتبقى، بينما البعض الآخر يختفي. ويقول علاء :"منذ صغري وأنا أحب القطط".

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    حرب مستمرة في إدلب

    بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب وأكثر من 400 ألف قتيل، تُعد إدلب آخر أكبر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا. وفي نهاية (أبريل/نيسان) بدأت قوات النظام إلى جانب حلفائه الروس هجوماً على إدلب. كما أنه يعيش في هذه المحافظة السورية ثلاثة ملايين شخص نصفهم فار من ويلات الحرب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مساعدة للأطفال والقطط

    يقول علاء إن أكبر الخاسرين في الحرب في سوريا هم الأطفال والحيوانات، مضيفاً "لهذا السبب سأستمر في مساعدتهم". إعداد: رحيل كلاين/ر.م


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