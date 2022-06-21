دعوى قضائية ضد ألماني بتهمة جمع تبرعات لجماعة إرهابية سورية

أعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الثلاثاء (21 حزيران/يونيو 2022)، تحريك دعوى قضائية ضد ألماني (46 عاماً) من مدينة بون بتهمة جمع تبرعات لجماعة إرهابية سورية.

وذكرت الوحدة المركزية لملاحقة جرائم الإرهاب التابعة للادعاء العام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن المتهم كان من أنصار الأيديولوجية السلفية الجهادية لجماعة "هيئة تحرير الشام".

وبحسب البيانات، دعا المتهم عبر الإنترنت عام 2018 لجمع تبرعات لصالح المقاتلين. ويمكن أن يُعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات حال إدانته.

ووفقاً للادعاء العام، فإن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) هي تحالف من جماعات مختلفة تريد الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإقامة نظام ديني.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)