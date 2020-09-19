 دعوى قضائية تتهم فيسبوك بتشغيل كاميرات مستخدمي إنستغرام دون علمهم! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.09.2020

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منوعات

دعوى قضائية تتهم فيسبوك بتشغيل كاميرات مستخدمي إنستغرام دون علمهم!

تواجه شركة فيسبوك اتهاما جديدا، ولكن هذه المرة بشأن ”التجسس“ على مستخدمي موقع إنستغرام من خلال تشغيل كاميرات هواتفهم دون علمهم .. فما حقيقة هذا الأمر الذي تحول مؤخرا لدعوى قضائية بالولايات المتحدة؟

شعار تطبيق انستغرام

يعتقد مستخدمون أن شركة فيسبوك ”تتجسس عليهم“ لأغراض تتعلق بـ ”أبحاث السوق“

قررت مستخدمة لتطبيق إنستغرام رفع دعوى قضائية هذا الأسبوع أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية بالولايات المتحدة على شركة فيسبوك لإتهامها بـ ”التجسس“ على المستخدمين.

مختارات

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ضمان حماية الأفراد مما وصفته بتهديدات شركتي غوغل وفيسبوك على نفس درجة الأهمية كضمان الغذاء والملبس والمسكن. ما مناسبة جرس الإنذار هذا، وكيف شخصت المنظمة الحقوقية "مخاطر" الشركتين؟

قضت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا بإلزام شركة فيسبوك بمنع جمع بيانات مستخدمي فيسبوك من تطبيقات ومواقع أخرى، مؤكدة بذلك قراراً سابقاً من المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار. فيسبوك أكدت أنها ستواصل "الدفاع عن موقفها".

ولاحظ عدد من مستخدمي إنستغرام أثناء استخدامهم للتطبيق، خلال شهر يوليو/ تموز، أن الرمز الخاص بخدمة FaceTime على هواتفهم كان يحمل اللون الأخضر، وهو ما يعني أن الكاميرا كانت تعمل دون علمهم، وفقا لما ذكره موقع إندبندنت.

 ودفع ما حدث مستخدمي التطبيق للاعتقاد بأن فيسبوك، وهي الشركة المالكة الآن لتطبيق إنستغرام، تتجسس عليهم“ لأغراض تتعلق بـ ”أبحاث السوق. لكنّ المستخدمين لم يلاحظوا ذلك الأمر إلا بعد تحميل نسخة من تطبيق أخر مخصص لهواتف آيفون.

وقالت صاحبة الدعوى القضائية بريتني كونديتي بنص الدعوى المرفوعة، وفقا لموقع بلومبرغ: ”إنستغرام كان يجمع بيانات ثمينة وقيمة عن مستخدميه، والتي لم يكن ليصل إليها سوى من خلال تشغيل الكاميرات عن قصد".  

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ماذا يريد فيسبوك من بيانات المواعدة؟

وأضافت كونديتي أن كلا من إنستغرام وفيسبوك يمكنهما القيام بأبحاث السوق عبر الوصول لبيانات ”شديدة الخصوصية" عن مستخدميهم. 

من جانبها، نفت شركة فيسبوك الإدعاء ولامت ”خللا“ على التسبب في تنبيه المستخدمين بشكل خاطئ من أن تطبيق إنستغرام يستخدم الكاميرات بهواتف آيفون.

وكان عدد من مستخدمي فيسبوك قد اتهموه بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بالقدرة على استخدام كاميرات هواتف آيفون، إلا أن متحدثا باسم شركة فيسبوك ذكر أن السبب يعود لخلل ووعد بإصلاحه، وفقا لتصريحات إعلامية أدلى بها لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وتأتي هذه الدعوى الجديدة عقب دعوى أخرى سابقة اتهمت شركة فيسبوك بامتلاك بيانات حيوية عن 100 مليون مستخدم لتطبيق إنستغرام التابع لها بسبب خاصية photo-tagging التي يحتوى عليها التطبيق. لتعرض الشركة دفع 650 مليون دولار أمريكي لتسوية القضية، وفقا لما ذكرته النسخة الدولية من موقع بيزنس إنسايدر.

د.ب / ع.ح/ ص.ش

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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