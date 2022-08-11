 دعوى غير مسبوقة.. المستشار الألماني الأسبق شرودر يقاضي البرلمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دعوى غير مسبوقة.. المستشار الألماني الأسبق شرودر يقاضي البرلمان

أقام المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد برلمان بلاده يطالب فيها باستعادة مكتبه البرلماني بعد أن كانت لجنة برلمانية قد قررت سحب عدد من الامتيازات منه بسبب علاقاته القوية مع روسيا.

المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (14/6/2018)

حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، يعاني المستشار الأسبق من حالة من النبذ باعتباره "صديق بوتين" و "مهووس بالغاز" (أرشيف)

أقام المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني (البوندستاغ) سعياً منه لاستعادة الامتيازات الخاصة التي تم تجريده منها في أيار/مايو الماضي، وفقاً لما أفاد به محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

مختارات

قالت لجنة حزبية إن المستشار الأسبق غيرهارد شرودر لم ينتهك نظام حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية. ويتعرض شرودر لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقرباً للرئيس الروسي.

بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجدد الجدل حول الدور الذي يقوم به المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. آراء المعلقين في الصحافة الألمانية والروسية متباينة جدا حول الموضوع.

قررت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني تجريد مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازاته بسبب علاقاته مع روسيا، يشمل التجريد أيضا إغلاق مكتبه في البرلمان الألماني "بوندستاغ".

ويطالب شرودر، 78 عاماً، في دعوى غير مسبوقة أمام المحكمة الإدارية ببرلين باستعادة مكتبه البرلماني، وفقا لما ذكره محاميه ميخائيل ناجل الذي يتخذ من هانوفر مقراً له.

وكانت لجنة الميزانية  بالبرلمان الألماني  قد أصدرت في أيار/مايو الماضي قراراً بأنه يجب أن يتخلى شرودر، الذي كان مادة للانتقادات الشديدة في ألمانيا لعلاقاته مع روسيا، عن حقه في مكتب في البوندستاغ، وقررت اللجنة أنه سيظل يحق له الحصول على معاش تقاعدي وحماية شخصية.

وبررت اللجنة آنذاك ذلك بالقول إن شرودر لم يعد يفي "بأي التزام مستمر ينشأ عن وجود مكتبه كمستشار سابق"، ما سيؤدي هذا إلى إزالة "سبب توظيف أشخاص يعملون لديه وكذا المساحة المكتبية المخصصة له". وكان معظم موظفي شرودر قد استقالوا بالفعل مسبقًا.

وسُمح للمستشار الأسبق في النهاية بالاحتفاظ بمعاشه الذي يبلغ حوالي 8300 يورو، بالإضافة إلى خدمات الأمن الشخصي وسائق. 

ويدفع الفريق القانوني للمستشار الأسبق بأن قرار لجنة الميزانية في البوندستاغ بقطع التمويل عن مكتب شرودر البرلماني وإنهاء عمله، كان غير قانوني، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المحاماة، حصلت عليه الوكالة.

وتقدم المحاميان ميخائيل ناغل ورالف هيرمان بشكوى إلى المحكمة الإدارية في برلين، حسبما ذكرت قناة شمال ألمانيا (NDR) يوم الجمعة. وقال ناجل للقناة إن قرار لجنة الميزانية في البوندستاغ "مخالف لسيادة القانون".

وأوضح المحامي أنه "من غير القانوني بشكل صارخ عدم سماع شرودر أثناء الإجراءات.. طلب المستشار الأسبق عقد اجتماع مع رئيس لجنة الميزانية، هيلجه براون، لكنه لم يستجب"، وأضاف المحامي  أن شرودر "علم كل شيء فقط من وسائل الإعلام. (..) كانت الإجراءات حرفياً تمثل  انتهاكًا واضحًا لكرامة الإنسان".

يذكر أن لجنة التحكيم في الحزب الديمقراطي الاشتراكي في منطقته في هانوفر رفضت طرد شرودر من الحزب وقالت إنه لا يمكن إثبات أن المستشار الأسبق قد انتهك قواعد الحزب بتورطه مع الشركات المملوكة للدولة الروسية.

وحتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان المستشار الأسبق يعاني من النبذ باعتباره "صديق بوتين" و "مهووس بالغاز" بسبب مناصبه الإشرافية في شركات صناعة الطاقة الروسية، لكن الضغط ازداد على الحكومة الألمانية والبوندستاغ لاتخاذ إجراءات ضد شرودر بشكل مطرد.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب ا)

  • Konrad Adenauer (Imago/United Archives International)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كونراد أديناور (1949-1963)

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتحت قيادته أصبحت ألمانيا دولة ذات سيادة. في السياسة الخارجية انضمت ألمانيا إلى المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه. وقد اعتبر أسلوب أديناور المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في الحكم استبداديا. ينحدر أديناور من منطقة حوض الراين ومن هنا جاء سعيه إلى أن تصبح مدينة بون هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    لودفيغ إيرهارد (1963-1966)

    في عام 1963 أجبر الحزب المسيحي الديمقراطي أديناور البالغ من العمر 87 عاماً على الاستقالة واختار لودفيغ إيرهارد خليفة له. وكان إيرهارد قد اكتسب شهرة وشعبية لتبنيه نظام السوق الاجتماعي واصبح "أب" المعجزة الاقتصادية الألمانية. كان السيجار لا يفارق شفتيه ومن النادر رؤيته بدونه؛ إذ كان يدخن ما لا يقل عن 15 سيجاراً في اليوم. لم تعمر حكومته طويلاً؛ إذ استقال عام 1966.

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كورت غيورغ كيسنغر (1966-1969)

    شكل كورت غيورغ كيسنغر أول حكومة اتلافية موسعة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي. ونجح في إعطاء دفعة للاقتصاد الذي أصابه الركود، غير أن إقرار قانون الطوارئ الذي يعطي للدولة حقوق خاصة للتعامل مع الأزمات دفعت الشباب للنزول إلى الشارع. ومن هنا ولدت الحركة الطلابية في أواخر الستينات. كان كيسنغر موضع جدل بسبب ماضيه أثناء الحكم النازي.

  • 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto Kniefall Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    فيلي برانت (1969-1974)

    أدى الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي؛ إذ أصبح فيلي برانت أول مستشار ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. جلوسه على ركبتيه أمام نصب تذكاري للغيتو اليهودي في وارسو بقيت عالقة في الأذهان لطلب المسامحة على الماضي النازي لألمانيا والمصالحة مع الحاضر. وقد تبني سياسة خارجية خففت حدة التوتر مع المعسكر الشرقي، وحاز بسببها على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت شميت (1974-1982)

    تقلد هيلموت شميت منصب المستشار بعد استقالة صديقه ورفيقه الحزبي فيلي برانت. وقد تميز عهده بعدة أزمات، من بينها التضخم والانكماش الاقتصادي والحظر النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وقد واجه إرهاب "الجيش الأحمر" اليساري RAF بكل حزم ولم يخضع لابتزازهم. وخسر منصبه في اقتراع على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

  • Feier zur Deutschen Einheit in Berlin (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت كول (1982-1998)

    أطول رئيس حكومة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر عهده 16 عاماً. كان كول غير ميالاً للإصلاح ويسعى للمحافظة على الأوضاع كما هي، غير أنه دخل التاريخ كـ"مستشار الوحدة الألمانية" ومهندسها. كما عمل على إعادة بناء ما كان سابقاً يسمى بـ "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". لم تتوقف تركته عند حدود ألمانيا، إذ أنه عمل بدأب على الدفع باتجاه تقوية العلاقات الأوروبية وتسهيل الاندماج الأوروبي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    غيرهارد شرودر (1998-2005)

    بعد أربع فترات انتخابية لهيلموت كول نضج مزاج التغير. ترأس غيرهارد شرودر أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وفي ظله شاركت ألمانيا للمرة الأولى في مهمات عسكرية خارجية في إطار الناتو كتلك في أفغانستان. وقد أدخل شرودر تعديلات على نظام الرعايا الاجتماعية فيما عرف بـ"أجندة 2010". وقد تسببت ذلك بأزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتظاهر الكثيرون ضد ما أسموه "التجريف الاجتماعي".

  • Merkel Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    أنغيلا ميركل (2005- إلى اليوم)

    انتخبت أنغيلا ميركل كأول سيدة لمنصب المستشارة في 2005. وفي 14 آذار/مارس 2018 أعيد انتخابها للمرة الرابعة. نهجها السياسي تميز بالبراغماتية. بدأ نجمها السياسي بالأفول شيئاً فشيئاً منذ عام 2015 وقرارها التاريخي بإدخال أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وبعد عدة خسارات في انتخابات الولايات أعلنت "المرأة الحديدة" أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب ولن تترشح لمنصب المستشارة في عام 2021. ديانا بيسلر/ خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Polizisten stehen im Vorfeld einer Demo der sogenannten Querdenker auf dem Platz der Alten Synagoge. Erwartet wurden laut Stadt 2500 Teilnehmer sowie 50 Gegendemonstranten. +++ dpa-Bildfunk +++

ارتفاع أسعار الطاقة.. هل ألمانيا مهددة باضطرابات اجتماعية؟ 11.08.2022

الكهرباء والغاز والنفط، كل شيء يمكن أن يصبح أغلى بكثير في ألمانيا في شتاء عام 2022، وهناك مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية رغم نفي المستشار شولتس لذلك. كيف يتفاعل السياسيون مع القضية؟ وأين تكمن المخاوف بهذا الشأن؟

Links: Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the government via teleconference in Moscow, Thursday, March 10, 2022. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Rechts: Gerhard Schröder bei der 5. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 08.12.2021

شرودر: موسكو تسعى لـ"حل تفاوضي" لحرب أوكرانيا و"القرم قد ضاعت" 03.08.2022

أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.

07.05.2018, Russland, Moskau: 07.05.2018, Russland, Moskau: Gerhard Schröder (r), ehemaliger deutscher Bundeskanzler, gibt Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, bei dessen Amtseinführung im Kreml die Hand. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag den Eid für eine vierte Amtszeit abgelegt. Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بوق دعاية لبوتين أم وسيط سلام؟.. شرودر في عيون الصحافة 05.08.2022

بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجدد الجدل حول الدور الذي يقوم به المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. آراء المعلقين في الصحافة الألمانية والروسية متباينة جدا حول الموضوع.