 دعوة أممية للدول المتقدمة لتوفير الحماية لجميع اللاجئين دون تفرقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2022

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أخبار

دعوة أممية للدول المتقدمة لتوفير الحماية لجميع اللاجئين دون تفرقة

قوبل التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين بالكثير من الترحيب، والأمم المتحدة تدعو إلى توفير الحماية لكل من يطلبونها بمن فيهم القادمين من سوريا واليمن وإثيوبيا ومن بلدان ومناطق أخرى.

لاجئون من أوكرانيا في محطة قطارات برلين (8/3/2022)

الأمم المتحدة ترحب باستقبال الأوكرانيين وتدعو إلى توفير الحماية لكل من يطلبونها من دول ومناطق أخرى.

رحبت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة باستجابة الدول المتقدمة لأزمة اللاجئين الأوكرانيين وحثتها على التصرف بطريقة مماثلة إزاء اللاجئين من مناطق الحرب الأخرى بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين.

وقفز عدد الذين فروا من أوكرانيا منذ أن غزتها روسيا يوم 24فبراير شباط إلى أكثر من ثلاثة ملايين فيما أصبح أسرع حركة اللاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وجرى استقبال الغالبية العظمى منهم بالمساعدات وإمكانية الحصول على مسكن مؤقت وعمل في الدول الواقعة على الحدود مع أوكرانيا مع بدء عدد كبير في الانتقال غربا.

 

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ من تنامي مشاعر العداء للأجانب والتمييز والاستبعاد" ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في السنوات القليلة الماضية وإنها تشعر أن موضوع اللاجئين الأوكرانيين يتيح فرصة للتفكر في الأمر.

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مساعدة للأوكرانيين في بولندا

وقالت كاثرين ماهوني المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "نرحب بهذا الاستقبال الهائل والتضامن الذي جرى إظهاره للاجئين في الأيام القليلة الماضية ونأمل أن يلهم هذا بعض التفكر والتحول عن بعض الروايات والسياسيات السامة التي رأيناها في عدد من الحالات".

وأضافت في مقابلة هذا الأسبوع "تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعوة إلى توفير الحماية لكل من يطلبونها بمن فيهم القادمين من سوريا واليمن وإثيوبيا ومن بلدان ومناطق أخرى استنادا إلى الالتزامات الدولية لدول اللجوء بحماية اللاجئين". وقالت إن الوكالة تجري مباحثات مع دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفي أوروبا بخصوص سياساتها تجاه اللاجئين.

ومضت تقول "على سبيل المثال، طالبنا مرارا بوضع حد لممارسة ‘الصد‘ - التي تمنع اللاجئين من دخول أراضي دولة معينة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمنح اللاجئين الأوكرانيين حق الإقامة والعمل في دوله لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت جوديث سندرلاند، المدير المشارك لقسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن سياسات التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين "تتعارض بشكل صارخ مع السياسات والممارسات التي لا نزال نراها فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين من مناطق أخرى من العالم".

وأردفت ماهوني قائلة أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رحبت بخطوة الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لأن تستجيب الدول على نحو مماثل لحالات النزوح الأخرى "الخطيرة" و"التي لم تحل" الناجمة عن أزمات إنسانية في أفغانستان وسوريا وإثيوبيا وغيرها.

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز)

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


 

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