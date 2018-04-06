دعوات لمقاطعة شوكولاته "حلال"

وضعت شوكولاته توبليرون ذات شريط المثلثات الشهيرة شهادة "حلال" على منتجاتها. التعديل الذي جرى في نيسان/ أبريل الماضي بات معروفاً على نطاق واسع ويثير اليوم تفاعلا على الانترنت. ولكن السؤال الأهم هو: هل طرأ أي تغيير حقاً على المكونات، حسبما تساءل موقع مجلة فوكوس الألماني، في مقال نشر اليوم.

جواباً عن هذا السؤال قالت متحدثة باسم الشركة "المصنع وكل منتجاته منحوا شهادة تطابق منتجاتهم ومكوناتها مع مقاييس الحلال، وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مسار عملية الانتاج، بل إن النسخة الأصلية من المنتج ما زالت هي المعمول بها".

مجلة شتيرن الألمانية غردت تقول" خصصت توبليرون منتجا حلالاً للمسلمين، وهو أمر أثار مزيدا من الجدل.

المسألة الأكثر خطورة التي وردت بشكل عابر في تقرير المجلة هي أنّ الشركات التي تعرض شهادة "حلال" علناً على منتجاتها معرضة لمقاطعة الجمهور في سويسرا، فكيف سيكون وضع الشركة السويسرية التي مقرها في العاصمة برن؟

ويبدو أن Toblerone متخوفة من رد فعل المستهلكين السويسريين ومن التوجه الذي يدعو لمقاطعة كل منتجات الحلال في سويسرا، لذا لم تعلن بشكل واضح عن شهادة "حلال" على علبتها.

وفي تعليقها على هذا الموضوع نشرت مغردة تدعى هلا على تويتر:

أما ناصر فنشر تغريدة جاء فيها:

الصورة 1:

نالت شركة توبليرون في برن شهادة الحلال، بينما لم تتغير مكونات الوصفة الاصلية.

الصورة 2

ناقدو الإسلام يحذرون من أسلمة الغرب، ما أغضب اليمينين فطالبوا بمقاطعة الشوكولاته"

صحيفة فيلت الألمانية واسعة الانتشار غردت :"أسلمة توبليرون"

أما بنيديكت تايلر، فكتب في تغريدته " توبليرون التي نعرفها هي حلال حصريا، لا تخافوا، ما زال مذاقها كما كان"

أما توماس فيرهوغِن فجاء تفاعله على موقع تويتر كالتالي:

أنا آكل توبليرون فقط حين يكتب عليها "حرام"، أحب توبليرون أما "حلال" فهو للمسلمين.