 دعوات للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر بسياسة اللجوء في المتوسط | أخبار | DW | 20.09.2019

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أخبار

دعوات للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر بسياسة اللجوء في المتوسط

دعت منظمتان إنسانيتان ألمانيتان الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في طريقة التعامل مع قضية اللاجئين القادمين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك قبل أيام من انعقاد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في مالطا.

Europa Migranten l weitere Flüchtlinge fliehen nach Griechenland (Getty Images/AFP/Stringer)

قبل أيام من انعقاد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في مالطا الاثنين القادم، طالبت منظمات إنسانية ألمانية بإعادة النظر في التعامل مع أزمة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط. جمعية إنقاذ اللاجئين المهددين بالغرق في البحر، "Mission Lifeline"، شجبت اليوم الجمعة (20 أيلول/سبتمبر 2019) استراتيجية "الردع عن طريق ترك المهاجرين يغرقون". وطالبت المنظمة التي مقرها مدينة دريسدن في شرقي البلاد بإعادة النظر في اتفاقية دبلن، بما يؤدي إلى تخفيف العبء عن دول البحر المتوسط وخاصة إيطاليا ومالطا واليونان: "نتمنى أن تتعاون معنا قوات فرونتكس وخفر السواحل الإيطالي لإنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض البحر"، على حد تعبير أكسل شتاير، أحد مؤسسي المنظمة.

وبدورها، رحبت منظمة "Medico International" بانعقاد الاجتماع، بيد أنها انتقدت نقاطا عدة في سياسة اللجوء الأوروبية، من بينها "التعاون مع الأنظمة الظالمة" و"الجمود" في سياسة اللجوء: "ما حققناه حتى الآن لا يعود الفضل فيه لإرادة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، بل للضغط على مدار سنوات من قبل المنقذين في البحر والمهاجرين والمجتمع المدني"، حسب المتحدثة باسم المنظمة رامونا لينس.

كما طالبت منظمة "Medico International" بوقف التعاون مع خفر السواحل الليبي وغيره من الجهات التابعة لأنظمة غير عادلة خارج أوروبا بقولها إن "تلك الأنظمة ليست الشركاء المناسبين لسياسة هجرة تستند إلى حقوق الإنسان"، على حد وصف المتحدثة.

وقبل القمة الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ يلتقي وزراء داخلية دول التكتل الأوروبي في مالطا الاثنين القادم، من بينهم وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا ومالطا وفنلندا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً. وسيتم هناك مناقشة الموانئ التي سيتم نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق والدول التي ستستقبلهم فيما بعد، حسب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر. ولكن حصص التوزيع لن يتم مناقشتها إلا في اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد في 8 تشرين الأول/أكتوبر.

ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع اللاجئين

والجدير ذكره أن زيهوزفر كان قد أعلن أن ألمانيا على استعداد لاستقبال ربع اللاجئين عبر المتوسط. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه قد وصل إلى ألمانيا عن طريق إيطاليا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 561 شخصاً من لاجئي القوارب، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتم التوصل قريباً لإحراز تقدم في مساعي إيجاد حل كيفية توزيع لاجئي القوارب داخل الاتحاد الأوروبي.

مختارات

مجددا تتمكن سفينة إنقاذ ألمانية من إنقاذ مهاجرين من الغرق. الأمر يتعلق هذه المرة بسفينة "إليونوره" الألمانية ومالكها وقبطانها الشهير كلاوس ـ بيتر رايش الذي سبق وأن اضطر للمثول أمام القضاء في مالطا بسبب نشاطه الإنساني. (26.08.2019)

دعت منظمة ألمانية المستشارة ميركل لإطلاق مبادرة لإنقاذ اللاجئين في المتوسط ونقلهم إلى داخل الأراضي الأوروبية، محذرة من خطورة إعادتهم إلى ليبيا، فيما دعت ميركل إلى استئناف عمليات الإنقاذ بجهود حكومية على غرار مهمة "صوفيا" (16.08.2019)

يشار إلى أن منظمة "Mission Lifeline" تعمل، حسب ما أعلنت، منذ عام 2016 على إنقاذ الغرقى من المهاجرين وبلغ عدد من أنقذتهم 1100 طالب لجوء. ودعت المنظمة مدينة دريسدن، حيث يقع مقرها، للانضمام إلى شبكة تضم من أكثر من 90 مدينة وقرية ألمانية أعلنت عن استعدادها لاستقبال من تم إنقاذهم من الغرق في عرض البحر.

وحظيت منظمة "Mission Lifeline" بشهرة، بعد أن أخذت سفينة تابعة لها تدعى "إليونوره"، وهو قارب رياضي يبحر كقارب بخاري تحت العلم الألماني بإنقاذ المهاجرين. واضطر قبطان السفينة كلاوس-بيتر رايش للمثول أمام القضاء في مالطا عقب مهمة إنقاذ. وأدين في أيار/مايو الماضي بتهمة الإبحار بسفينة غير مسجلة، وفرضت عليه غرامة 30 ألف يورو، إلا أنه طعن في الحكم. وتتعرض السفينة حتى الآن للتقييد في حرية الإبحار.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ) - مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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