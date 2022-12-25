 دعوات لتجميد المساعدات.. هل تتراجع طالبان عن حظر عمل النساء؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دعوات لتجميد المساعدات.. هل تتراجع طالبان عن حظر عمل النساء؟

حث مسؤول كبير بالأمم المتحدة حركة طالبان على إلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية التي تخشى أن يفاقم القرار مصاعب فصل الشتاء، بينما دعت وزيرة التنمية الألمانية إلى تجميد تقديم مساعدات لأفغانستان.

أفغانيات يتظاهرن ضد قرار طالبان منع المرأة من التعليم الجامعي

أفغانيات يتظاهرن ضد قرار طالبان منع المرأة من التعليم الجامعي

بعد تعليق منظمات إنسانية عملها ردا على قرار حركة طالبان بمنع النساء من العمل في المجال الإغاثي، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان الاثنين (26 كانون الأول/ديسمبر 2022): "يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتذليل العقبات ضروري" مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

مختارات

فيما قالت طالبة إن مسلحي طالبان "صوبوا البنادق نحونا وطلبوا منا العودة للمنزل"، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن طالبان بمنعها البنات من التعليم الجامعي "تكون قررت تدمير مستقبل بلدها". وأعرب غوتيرش عن قلقه من خطوة طالبان.

بعد منع النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة الأفغانية كابول، جاء الدور على الصالات الرياضية والحمامات العامة لتواصل بذلك طالبان تشديد الخناق على الأفغانيات.

وأمرت الحكومة الأفغانية يوم السبت جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع الموظفات من العمل حتى إشعار آخر. وقالت حكومة طالبان إن التحرك، الذي لاقى تنديدا على الصعيد العالمي، مبرر لأن بعض النساء لم يلتزمن بتفسيرها للزي الإسلامي.

وصدرت الأوامر التي تحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية عن وزارة حنيف. ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار تتولى تنفيذ لكثير من برامج الأمم المتحدة.

وأعلنت بالفعل أربع منظمات كبرى دولية، تصل مساعداتها الإنسانية إلى ملايين الأفغان، أمس الأحد أنها ستعلق عملياتها. كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقالت المنظمات غير الحكومية إنها غير قادرة على إدارة برامجها من دون موظفاتها. ويعتمد أكثر من نصف تعداد أفغانستان السكاني على المساعدات الإنسانية، وفقا لمنظمات الإغاثة. وتصبح المساعدات الأساسية أكثر ضرورة خلال الشتاء القاسي في البلاد.

ولم يرد متحدثان باسم طالبان على طلبات من رويترز للتعليق على تعليق البرامج الإنسانية.

عرض أولي: أول قائدة أوركسترا أفغانية

والمنظمات غير الحكومية أيضا مصدر أساسي للوظائف بالنسبة لعشرات الآلاف من الأفغان، وبالتحديد النساء، إذ انهار الاقتصاد المحلي عقب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على البلاد العام الماضي.

وقالت إحدى الموظفات (27 عاما) في غرب أفغانستان، طلبت إخفاء هويتها مخافة الانتقام، لرويترز إن منظمتها غير الحكومية أغلقت مكتبها يوم السبت ولم تستطع الذهاب إلى العمل.

وأبدت الموظفة قلقها من أن تسفر خسارة عملها عن ضرر بالغ لأسرتها لأنها عزباء وهي العائل الوحيدة. وقالت إن أباها متوفى وأمها ربة منزل، مضيفة أنها تعيل أخواتها الأربع، وثلاث منهن طالبات جامعيات لا يمكنهن إكمال دراستهن منذ منعت حكومة طالبان النساء من ارتياد الجامعات الأسبوع الماضي.

وعملت المنظمة، التي تمولها إحدى الدول الغربية، مع النساء في قطاع الزراعة، ما ساعدهن في الحصول على دخل مستدام.

وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، أرشيف

وضعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه تقديم مساعدات لأفغانستان في محل تساؤل.

ألمانيا ترد

ومن جانبها، وضعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه تقديم مساعدات لأفغانستان في محل تساؤل. وقالت شولتسه في بيان تم نشره اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: "دون موظفات نساء لن يمكن لمنظمات مواصلة عملها في كثير من القطاعات لأجل نصف المواطنين".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لذا فإنني أؤيد أن نوقف في الوقت الراهن الدعم الحالي الذي نقدمه مع آخرين". وأعلنت شولتسه أنها تعتزم بالتعاون مع البنك الدولي الدعوة لاجتماع الأطراف الفاعلة في صندوق إعادة إعمار أفغانستان " الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان".

يشار إلى أن البنك الدولي يدير هذا الصندوق ويموّل على سبيل المثال أجزاء من نظام التعليم والصحة. وتتولى ألمانيا زمام المبادرة في إطار رئاستها لمجموعة الدول الصناعية السبع "جي7"، التي تستمر حتى نهاية هذا العام.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

KABUL, AFGHANISTAN - DECEMBER 22: Afghan women protest against new Taliban ban on women accessing University Education on December 22, 2022 in Kabul, Afghanistan. A group of Afghan women rallied in Kabul against a governmental order banning women from universities. Armed guards barred women from accessing university sites since the suspension was announced on December 20. (Photo by Stringer/Getty Images)

بعد حظر عمل النساء فيها.. منظمات غير حكومية تعلق نشاطها في أفغانستان 25.12.2022

علقت ثلاث منظمات أجنبية غير حكومية عملها في أفغانستان بعد قرار طالبان حظر عمل النساء فيها، فيما وجهت وزيرة الخارجية الألمانية انتقاداً لاذعاً لقرار طالبان الذي "يحطم مبادئ الإنسانية"، وفق تصريح لها.

Afghanische Frauen nehmen an einer Demonstration gegen das kürzlich verhängte Universitätsverbot für Frauen teil. Am 20. Dezember hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Universitäten verbannt. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية 24.12.2022

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.

22.12.2022+++ Afghan women chant slogans during a protest against the ban on university education for women, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Dec. 22, 2022.(AP Photo)

الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات 24.12.2022

دان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد، جاء ذلك عقب أمر حكومة الحركة المنظمات المحلية والدولية بوقف عمل النساء.