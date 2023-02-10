 دعوات دولية للأسد لمد توصيل المساعدات لمتضرري الزلزال بسوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2023

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دعوات دولية للأسد لمد توصيل المساعدات لمتضرري الزلزال بسوريا

دعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الحكومة السورية إلى تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين حدوديين، لكن هناك "مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد".

شاحنات تحمل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة متوقفة عند معبر باب الهوى

وافق الأسد سابقاً على فتح معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/شباط

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة (12 مايو/أيار 2023) إن المنظمة الدولية طلبت من الحكومة السورية تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين إضافيين لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.

مختارات

كان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على فتح معبري باب السلام والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/ شباط بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.

وتسيطر جماعات معارضة للأسد على أجزاء من شمال غرب سوريا في الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاماً.

الحكومة السورية تلتزم الصمت

وقبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، قال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير/شباط لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وقال ليركه إن المحادثات كانت "بناءة" لكنه أحال رويترز إلى الحكومة السورية حين سئل عن احتمال الموافقة على تمديد الأجل. ولم ترد الحكومة السورية على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو إنه تم إجراء محادثات "بناءة" مع الحكومة السورية في هذا الصدد. وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "طلبنا تمديد الإجراءات الخاصة (...) لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية في جميع المناطق المتضررة".

ولدى الأمم المتحدة بالفعل تفويض من مجلس الأمن الدولي باستخدام معبر باب الهوى الحدودي الذي تستخدمه منذ 2014 لتوصيل المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية.

مسائية DW: التطبيع العربي مع نظام الأسد... بأي ثمن؟

مؤشرات على عدم التمديد

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن قرار الأسد في فبراير/شباط صدر بعدما حثت الإمارات على اتخاذه. وقال أحد المصادر، وهو مصدر سوري مقرب من الخليج، اليوم الجمعة إن هناك "مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد".

وقال مصدر في المساعدات الإنسانية في نيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع إن التمديد غير مرجح فيما يبدو. وقال المصدر إن مقدمي المساعدات ظنوا في البداية أن الأسد سيجدد المهلة لكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أزالت مصدر ضغط.لا وتخشى مجموعات إغاثة حرمان نحو أربعة ملايين شخص من المساعدة الحيوية.

وقالت تانيا إيفانز مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا". وقالت منظمة العفو الدولية إن تحليلها توصل إلى أن مرور المساعدة عبر المعابر سيظل قانونيا بموجب القانون الدولي بغض النظر عن الموافقة على التمديد.

وأضافت "لا بدائل أخرى وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة ضرورية لوقف معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا".

مساعدات إنسانية تحملها شاحنات الإغاثة عند معبر باب الهوى الحدودي

قال مصدر سوري مقرب من الخليج إن هناك "مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد" لإيصال المساعدات عبر المعابر

العفو الدولية تدعو لتمديد العمليات

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر المعبرين .

واعتبرت منظمة العفو في بيان اليوم الجمعة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بايصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (...) بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".  

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية". واعتبرت أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

  وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 13 شباط/فبراير أن الحكومة السورية وافقت على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 أيار/مايو. 

وقبل الزلزال، الذي أوقع أكثر من 55 الف قتيل في سوريا وتركيا في السادس من شباط/فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سوريا من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب (شمال غرب) وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، وتُعد تلك المناطق بين الأكثر تضرراً بالزلزال المدمر في سوريا.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، أ ف ب) 

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

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    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

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  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

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  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


 

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