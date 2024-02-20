دعم عسكري قياسي من السويد لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

أعلنت أوكرانيا أنها تتصدى لعشرات الهجمات الروسية في ظل وضع "بالغ الصعوبة" بسبب تأخر المساعدات العسكرية الغربية. يأتي ذلك فيما تعهدت السويد بتقديم دعم عسكري قياسي لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو.

قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهدت السويد بإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار كرون سويدي (684 مليون دولار)، كجزء من حزمة المساعدات الـ15 والأكبر التي تتعهد بها السويد حتى الآن.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "إن السويد، التي تأمل في أن تصبح العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تسعى لمنح أوكرانيا قوارب قتالية طراز (سي بي 90) ومجموعات قوارب وأسلحة تحت المياه مثل الألغام وذخيرة المدفعية ومعدات الدفاع الجوي ومعدات أخرى".

وأضاف جونسون أن الحزمة تتضمن مليار كرون من أجل طلب 10 حاملات جند مدرعة من طراز " سي في 90" مصممة خصيصا لاحتياجات أوكرانيا.

وتريد السويد إظهار دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل، طالما كان ذلك ضروريا. وأوضح وزير الدفاع أنه من خلال دعم أوكرانيا، تستثمر السويد في أمنها.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لزيلينسكي الأحد أنه "واثق" من أن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيوافق على مساعدات ثمة حاجة ملحة لها.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنه يرى أيضا أن الكونغرس سيقتنع بالموافقة على خطة الدعم بعد عودته من عطلته مشددا على أن بلاده "ستواصل معركتها" بفضل الدعم الدولي.

وأفاد شميغال خلال مؤتمر صحافي في طوكيو لدى سؤاله عن تنامي مشاعر "التململ من أوكرانيا" في أوساط المجتمع الدولي "أعتبر أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا أيضا، على غرار الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لليابان وكل بلدان مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي وكل المنظمات المالية الدولية".

وتابع "لذا، لا يمكننا الحديث عن الكلل نظرا إلى أنها حرب وجودية. لا يمكنك أن تشعر بالإنهاك عندما تقاتل من أجل مستقبلك، من أجل حياتك.. من أجل النظام الأمني العالمي".

وذكر بايدن أن بلدة أوكرانية أخرى قد تسقط في أيدي روسيا ما لم يقدم الدعم، فيما توقع قادة الجيش الأوكرانيون أن تحرّك روسيا قواتها من أفدييفكا إلى أجزاء أخرى من خط الجبهة.

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عن وقوع "81 اشتباكا قتاليا" مع روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية صورة من: Jose Colon/Andalou/picture alliance

أوكرانيا تتصدى لعشرات الهجمات الروسية

ميدانيا أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها تتصدى لعشرات الهجمات، بعدما أكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تستغل تأخر المساعدات العسكرية الغربية ووصف الوضع بأنه "بالغ الصعوبة". وسيطرت القوات الروسية في إطار هجومها المكثف في شرق أوكرانيا وجنوبها، على بلدة أفدييفكا الرئيسية الأسبوع الماضي في دفعة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لموسكو قبل حلول الذكرى الثانية للغزو في شباط/فبراير 2022.

ويتزامن ذلك أيضا مع الذكرى العاشرة لقتل عشرات المتظاهرين في كييف، خلال ثورة أطاحت بقيادة البلاد المدعومة من موسكو.

وأذنت الانتفاضة حينذاك أيضاببدء العملية الروسيةلضم القرم في جنوب أوكرانيا وانطلاق حركة انفصالية موالية لروسيا في الشرق.

وقال زيلينسكي على فيسبوك الثلاثاء "مرّت عشر سنوات على المحاولات الرامية لتدميرنا وتدمير استقلالنا". وأضاف "لكننا صمدنا قبل 10 سنوات وسنواصل الصمود اليوم".

وأشار زيلينسكي الاثنين بعدما زار القوات على خط الجبهة في منطقة خاركيف بأن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من عناصر الاحتياط. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا"، مشيرا خصوصا إلى النقص في القذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي عند خط الجبهة والأسلحة الأبعد مدى.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عن وقوع "81 اشتباكا قتاليا" خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن القوات الروسية نفّذت 87 ضربة جوية. وقُتل خمسة مدنيين في ضربة على قرية قرب الحدود الروسية في منطقة سومي الأوكرانية، وفق ما أفاد الجيش.

وذكر الجيش الأوكراني أنه يعاني من نقص خطر في الذخيرة والقذائف، وهو وضع يزداد سوءا مع تعطّل إقرار حزمة دعم أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

هـ.د/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)