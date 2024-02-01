في كل مكان في العالم، غالباً ما تكون النساء من يقوم بشئون الرعاية في الأسرة. كالاعتناء بالأطفال والمرضى وكبار السن. ووفقا لتقدير حديث فإن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 11 تريليون دولار إذا حصلت النساء مقابل عملها هذا على الحد الأدنى للأجور. إضافة إلى ذلك، فإن أعمال الرعاية تمنع العديد من النساء من القيام بعمل مدفوع الأجر، ما يعزز عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
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الأمر لا يختلف في بوغوتا، حيث تقوم قرابة 1.2 مليون امرأة بأعمال الرعاية بدوام كامل. العاصمة الكولومبية أخذت على عاتقها مساعدة هؤلاء النساء.