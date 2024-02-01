2024/2/24 ٢٤ فبراير ٢٠٢٤

في كل مكان في العالم، غالباً ما تكون النساء من يقوم بشئون الرعاية في الأسرة. كالاعتناء بالأطفال والمرضى وكبار السن. ووفقا لتقدير حديث فإن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 11 تريليون دولار إذا حصلت النساء مقابل عملها هذا على الحد الأدنى للأجور. إضافة إلى ذلك، فإن أعمال الرعاية تمنع العديد من النساء من القيام بعمل مدفوع الأجر، ما يعزز عدم المساواة بين الرجل والمرأة.