دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة!

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس "التصريحات المتشنجة" في النقاش الدائر حول تسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا ودعا إلى مزيد من التعقل. وقال شولتس اليوم الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2023) في برلين إن "ضرورة قول شيء ما كل عشر دقائق" لا ينبغي أن تؤدي إلى إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام هكذا ببساطة".

وشدد على أن ألمانيا ستعمل على الدوام بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها فيما يختص بالمسائل المتعلقة بمزيد من الدعم لكييف. وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأمر يتعلق أيضا بأمن ألمانيا وأوروبا. وعلى خلفية الجدل الدائر حول إمكانية تسليم ألمانيا دبابة القتال من طراز ليوبارد 2 لأوكرانيا أكد شولتس أن غالبية المواطنين يدعمون الموقف المتزن للحكومة الاتحادية التي تتخذ القرارات بعناية، على الرغم من "التعليقات الصاخبة" في برلين. وبعد بولندا أعلنت فنلندا أيضا يوم أمس الخميس أنها مستعدة بحذر لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2.

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

ويزيد هذا من الضغط على شولتس والحكومة الاتحادية للاستجابة لمطالب كييف التي استمرت لأشهر وطلباتها للحصول على أسلحة ثقيلة. وطالب سياسيون معارضون وأفراد من معسكر الحكومة ذاتها بتزويد أوكرانيا بدبابات قتال ألمانية الصنع. إذ تؤدي ألمانيا دورا رئيسيا في النقاش لأن دبابات ليوبارد ألمانية الصنع، لذلك يجب أن توافق ألمانيا على نقلها إلى طرف ثالث والطرف الذي اشتراها أساسا منها.

على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة اليوم، أن ألمانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبل، حيث يقيم الحلفاء الأوروبيون حاليا كيفية مساعدة حكومة كييف في حال حدوث قتال في فصل الربيع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر المطلعة القول بأنه مع تزايد الدعوات لبرلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإنه من المرجح أن تقرر ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد. وقال مسؤول ألماني مطلع رفض الكشف عن هويته إن برلين ستتخذ قرارا قبل اجتماع كبار مسؤولي الدفاع بالدول المتحالفة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري. وسيلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستيانه لامبرشت في برلين في اليوم السابق لهذا الاجتماع.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)