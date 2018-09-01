 دروس مُستفادة من كيمنتس: اليمين غارق في القلق والحسد | سياسة واقتصاد | DW | 04.09.2018

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سياسة واقتصاد

دروس مُستفادة من كيمنتس: اليمين غارق في القلق والحسد

غطت وسائل الإعلام ما يحدث في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا بكثافة ومتابعة لصيقة، غير أن القليل منها تجاوز السطح إلى الأعماق. DW تقدم لكم هذه القراءة في محاولة لشرح الحدث ومحاولة الوقوف على أسبابه ودلالاته.

Rechte demonstrieren in Chemnitz (picture alliance/Zumapress)

يطل تمثال نصفي لأبي الشيوعية كارل ماركس، البالغ ارتفاعه سبعة أمتار والذي يزن حوالي أربعين طناً، على الحشود المجتمعة حوله. من الصعوبة ألا يشعر المرء بالقلق في وسط الحشود الغاضبة والمنددة بمقتل الألماني دانيل أ. على يد عراقي وسوري، حسب ما تشتبه السلطات. وحضر المظاهرة، التي من بين من شارك بتنظيمها حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي وحركة بيغيدا المعادية للإسلام وحركة "برو كيمنتس"، نحو ثمانية آلاف شخص.

وعلى الطرف المقابل وتحت شعار "الحب بدلاً من الكراهية" تجمع حوالي 4500 مؤيد للاجئين. وبجهود 1200 عنصر فصلت الشرطة بين المظاهرتين وأمنتهما.

وبحسب بيان نشرته الشرطة الأحد الماضي، وقعت صدامات مع قوات الأمن أثناء تفريق المسيرتين المتضادتين.

إحساس بالاغتراب.. حتى من الألمان

يتملك الألمان الشرقيين إحساس بالاغتراب عن حكومتهم ومجتمعهم. ويكرر متشددو حزب البديل، دعك من حركة بيغيدا وحركة "برو كيمنتس"، اتهامهم للساسة من "الأحزاب القديمة" والشرطة بالتآمر ضدهم. ويذهب بعضهم إلى حد القول إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخطط -وبسرية- لاستبدال سكان ألمانيا الشرقية سابقاً بمهاجرين ولاجئين.

الغالبية العظمى من متظاهري اليمين في مظاهرة السبت ليسوا متطرفين ولا مؤمنين بنظرية المؤامرة، كما يدعون. غير أنهم على قناعة تامة، على عكس الإحصاءات الرسمية، أنهم عرضة لخطر متزايد وأن "طوفان" الأجانب يكتسحهم. أحد المتظاهرات قالت لمراسل تلفزيوني في DW: "تعال بعد منتصف الليل إلى هنا وانقل بكاميرتك كيف يترصدنا المهاجرون هنا. لم نعد نشعر بالأمان".

وتقول الشرطة أن موجة اللاجئين لم تؤدِ، بدورها، إلى موجة من جرائم اللاجئين.

Deutschland AfD-Kundgebung und Gegenproteste in Chemnitz ziehen tausende Demonstranten an (Getty Images/S. Gallup)

صدامات بين الشرطة ومتظاهري اليمين

فروقات طبقية

أحد أكثر التفسيرات شيوعاً لصعود اليمين الشعبوي هو تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء في ألمانيا. ويمكن ملاحظة ذلك الشعور بالغبن في صفوف حركة "بيغيدا" وحزب البديل. غير أن المتظاهرين ليسوا كتلة طبقية واحدة متجانسة. وصف أحد المتظاهرين يوم السبت غيره من المتظاهرين بأنهم "أناس بسطاء التفكير يعيشون على المساعدات الاجتماعية".

أحد أهم بواعث الشعبوية اليمنية في ألمانيا هو الحسد. إذا أن الشعوبيين اليمينيين يعتقدون أن المتظاهرين اليساريين يحظون بمعاملة تفضيلية وأن اللاجئين يتنعمون بالنقود ويرتدون الثياب الغالية ولديهم الجوالات الحديثة، بينما هم بالكاد يستطيعون تدبر أمرهم. وبالنسبة للساسة والإعلام فإن كل همهم محصور بجيوبهم ولم يعد أمر العامة يعنيهم شيئاً، حسب ما يعتقد اليمين الشعبوي.

ما يجمع اليمين الشعبوي والماركسي هو اتهامهم للإعلاميين ببيع ذممهم وتحولهم لأقلام مأجورة. تلك المقولة لا يمل الشعبويين من تكرارها ليل نهار. شعارات مثل "الصحافة كاذبة" و"على ميركل الرحيل" يتم ترديدها بكثرة هنا. كما تعرض بعض الصحفيين لاعتداءات تحت مرمى عيني كارل ماركس.

Deutschland | Rechte Demo in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

شعارات تلقي باللائمة على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

الحسد صفة إنسانية وقديمة قدم البشرية، إلا أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي غيّر البيئة الاجتماعية والنفسية وجعل من السهل التلاعب بتلك الصفة الإنسانية لتحقيق غايات سياسية، وذلك عن طريق بث ونشر أخبار زائفة. وهذا أحد أهم أسباب أجواء العداء المخيمة على مدينة كيمنتس اليوم.

استحضار الماضي

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حمل بشدة على "الأغلبية الصامتة" من الألمان واتهمها بالسلبية، قائلاً أن تلك الأغلبية يجب أن ترفع صوتها ضد معاداة الأجانب. ولكن وبأخذ بعين الاعتبار أن حزب البديل يبدو متأهباً للظفر بأغلبية في انتخابات ولاية سكسونيا في العام المقبل، فإنه بعيد عن الواقع وجود تلك الأغلبية الصامتة في كيمنتس أو في أي مكان من سكسونيا. في الواقع فإن الكثير من الناس لديهم رأي آخر. "أنا لست متطرفاً يمينياً، بل أنا ضد اكتساح اللاجئين لبلدي"، يقول لي رجل وبجانبه زوجته التي تتحدث الإنكليزية بلكنة أسيوية، مردفاً أن "بيغيدا والبديل هما الملجأ الأخير لنا".

ويستحضر المتظاهرون اليمينيون الماضي في احتجاجاتهم. إذ سُمع بالأرجاء شعار "نحن الشعب"، الذي رفعه مواطنو ألمانيا الشرقية سابقاً في وجه السلطات الشيوعية في نهايات ثمانينات القرن المنصرم. كما حمل البعض وروداً بيضاء فيما يبدو أنه محاولة للربط بين احتجاجاتهم وحركة المقاومة ضد النازية، المسماة "الوردة البيضاء".

جيفرسون تشيز/خ.س

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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