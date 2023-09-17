 درنة... قصة مدينة تعرضت للتهميش ضريبة لتمردها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

درنة... قصة مدينة تعرضت للتهميش ضريبة لتمردها

قبل كارثة إعصار دانيال المدمرة، اشتهرت مدينة درنة المنكوبة بكونها مركزاً للفكر الثوري، وبوجود عناصر إسلاموية متطرفة، فضلاً عن موقعها الساحلي الخلاب.

وصف بعض سكان درنة ما حدث في المدينة جراء إعصار دانيال بـيوم القيامة

وصف بعض سكان درنة ما حدث في المدينة جراء إعصار دانيال بـ"يوم القيامة"

على مر العصور، ظل تاريخ مدينة درنة الساحلية شرق ليبيا، مزيجاً من الخوف والوقار. منذ تأسيسها أواخر القرن الخامس عشر على أنقاض مستعمرة يونانية قديمة اشتهرت بكونها مركزاً للعالمية والفكر والفن والثقافة.

مختارات

يبدو أن تغير المناخ ليس العامل الوحيد المسؤول عن حجم كارثة الفيضانات في ليبيا، بل الحرب الأهلية طويلة الأمد أيضا. ويرى خبراء أنّ الفوضى السياسية والانقسام أعاقا حماية الناس. فكيف تبدو الأمور بعد أيام من العاصفة؟

أرسلت ألمانيا طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو الألماني تحملان أول دفعة مساعدات عينية مخصصة للمناطق المنكوبة بالسيول في ليبيا، هذا فيما ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار.

أدت السيول الناجمة عن الإعصار دانيال إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. فما هو هذا الأعصار وكيف تنشأ الأعاصير المتوسطية؟

وقبل الكارثة، بلغ عدد سكان المدينة حوالي 100 ألف نسمة. وتتميز بإطلالة على البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن غابات خضراء نادرة في بلاد تغطيها الصحاري القاحلة.

وعقب كارثة إعصار دانيال، قال خبراء إن سمعة المدينة التاريخية وموقعها الساحلي المتميز كانا من العوامل الحاسمة التي ساهمت في إلحاق أضرار كبيرة ووقوع خسائر بشرية مرتفعة بالمدينة.

مدينة الثوار

في عام 2011 وخلال موجة الربيع العربي، اصطف سكان درنة إلى جانب الثورة الليبية ضد حكم معمر القذافي الذي دام لأكثر من 42 عاماً.

وخلال حكمه، كان القذافي يولي الاهتمام الأكبر بغرب البلاد وتعزيز قوته حول العاصمة طرابلس على النقيض من شرق البلاد حيث تعرضت مدن مثل درنة وبنغازي لعقود من التهميش والإقصاء الاقتصادي.

ويعزو المؤرخون ذلك بشكل جزئي إلى ما عُرف عن سكان درنة من معارضتهم لنظام القذافي منذ سبعينات القرن الماضي. وساهمت شخصيات من المدينة فضلت أشكال من التشدد الإسلامي في تشكيل سمعة المدينة الثورية لتكون المدينة مناهضة للقذافي منذ بداية حكمه. ولم يقف الديكتاتور السابق صامتاً إزاء ذلك؛ إذ رد بسياسة باطشة وترك البُنى التحية في المدينة متداعية دون عناية واهتمام.

وخلال تسعينيات القرن الماضي، انضم عدد من سكان درنة إلى "الجماعة الليبية المقاتلة" (LIFG) المناهضة للقذافي، ما دفع السلطات آنذاك إلى شن حملة قمع وحشية أتت على الأخضر واليابس في المدينة. وشن النظام حملات مطاردة استهدفت كافة منازل المدينة بحثاً عن أعضاء "الجماعة الليبية المقاتلة".

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل فرض نظام القذافي سياسة العقاب الجماعي من خلال هدم المنازل وقطع المياه والكهرباء عن المدينة، فيما كان الكثير من ضحايا "مذبحة سجن أبو سليم" عام 1996 من درنة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية قبل أيام، قال هاني شنيب، رئيس "المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية"، إن مدينة درنة "تدهورت تدريجياً: لا مدارس، والمستشفيات حالتها سيئة للغاية، والبنية التحتية مهملة".

وفي عام 2011، رصد صحافي من صحيفة الغارديان خلال تفقده درنة، الوضع الصعب داخلها، قائلاً: "الشقق والمباني والمكاتب في درنة في حالة بائسة مقارنة بباقي مدن ليبيا. وتطفو مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة".

وفي ذلك، قال أحد مسؤولي المدينة في مقابلة مع "اتحاد البث الأوروبي" (EBU) إن معاناة درنة من الإهمال استمرت على مر السنين، ويضيف: "لا شيء يعمل هنا، لا سلطة محلية ولا وطنية..لا شيء.. نحن نعاني من ظلم كبير".

اصطف سكان مدينة درنة إلى جانب الثورة الليبية في مهدها عام 2011

اصطف سكان مدينة درنة إلى جانب الثورة الليبية في مهدها عام 2011

مركز للتشدد؟

خلال الثورة الليبية عام 2011، واظب القذافي على تكرار مزاعم أن المظاهرات المناهضة لحكمه تقف وراءها عناصر إسلامية متطرفة وجماعات مثل القاعدة.

ويقول الخبراء إن الموقف المعارض للمدينة يرجع جزئياً إلى كونها مركزاً للمعارضة الإسلامية المتشددة وما يتمتع به سكان البلاد من أفكار ثورية.

وبعد الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، خضعت درنة مثل باقي المدن الليبية لسيطرة ميليشيات وجماعات مسلحة، وكانت معقلاً لـ "كتيبة شهداء أبو سليم" التي أسسها عضو الجماعة الليبية المقاتلة السابق عبد الحكيم الحصادي.

وفي عام 2014، بايع منشقون من "كتيبة شهداء أبو سليم" تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش) وسيطروا على المدينة. وفي ذلك، كتب أندرو ماكجريجور، الخبير الكندي في القضايا الأمنية بالعالم الإسلامي في تقرير صدر عام 2018 لـ "مؤسسة جيمس تاون البحثية": "اتسم (حكم داعش لدرنة) بقطع الرؤوس وغيرها من أشكال الإعدام وأعمال الإذلال العلنية".

وعلى وقع ذلك، انتفضت عناصر ضد "داعش" في درنة، ولكن لم يتم طرد مسلحي داعش من المدينة حتى عام 2016، بيد أنه بالنسبة للمدنيين لم تكن تلك نهاية الحرب.

يشار إلى أنه منذ عام 2014 ، تئن ليبيا تحت وطأة انقسام واقتتال داخلي وتناحر سياسي مع وجود حكومتين متعارضتين في شرق البلاد وغربها، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من الأمم المتحدة والمعُترف بها دولياً في طرابلس غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في حين تقع حكومة أخرى مدعومة من مجلس النواب في طبرق شرق البلاد برئاسة أسامة حمد.

وتحظى الحكومتان بدعم من ميليشيات محلية وقوى إقليمية وأخرى دولية.

استمرار التهميش في عهد حفتر

تزامن الاقتتال في المدينة مع رغبة الجنرال خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، في السيطرة على درنة التي تعرضت لحصار من قبل قواته عام 2015، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها إلا في عام 2018.

وأشار ماكجريجور إلى أنه رغم أن القتال في درنة كان قاسياً، إلا أن المجتمع الدولي غض الطرف عن ذلك "بسبب عدم وجود أي اعتراض على القضاء على معقل للمتشددين الإسلامويين".

وحتى بعد انتهاء أعمال العنف في عام 2018، استمر تعرض درنة للإهمال من قبل سلطات شرق البلاد بسبب سمعتها كمدينة متمردة.

وفي ذلك، قال طارق المجريسى، الباحث في "برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط" في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، إن الليبيين "في حالة صدمة ويلقون باللائمة (في الكارثة) على السلطات الفاسدة التي تتصارع من أجل السلطة، فضلاً عن اختلاس الأموال المخصصة لإعادة بناء درنة بعد حرب 2018، وتجاهل التحذيرات بشأن المخاطر التي تواجه السدود".

ويقول خبراء إن حفتر مازال يساوره القلق حيال إمكانية اندلاع تمرد يكون مصدره مدينة درنة. وانكشفت العلاقة المتوترة المستمرة بين سكان درنة وقوات شرق ليبيا، عندما أرجأت السلطات في شرق البلاد الانتخابات البلدية المقررة بعد أنباء عن وقوع مواجهات بين نشطاء مؤيدين لحفتر ومعارضيهم.

وقد سمح ذلك للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بفرض استمرار سيطرته على مجريات الأمور في المدينة، وفقاً لما ذكره أنس القماطي، مؤسس "معهد صادق" في طرابلس. وفي مقابلة مع DW، أضاف: "جرى إلغاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها قبل عدة أسابيع في درنة، لصالح الجيش الذي سيحكم لمدة خمس سنوات أخرى".

صورة لمدينة درنة عام 1963 قبل بناء السدود في سبعينيات القرن الماضي

صورة لمدينة درنة عام 1963 قبل بناء السدود في سبعينيات القرن الماضي

موقع خلاب، ولكن؟

ويرى مراقبون أن موقع درنة الخلاب كان أحد الأسباب وراء الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تعرضت لها المدينة جراء إعصار دانيال.

وتقع المدينة التي تزخر بكنائس ومساجد قديمة، فوق ما يعرف "المروحة الغرينية" وهو المصطلح الذي يشير إلى تشكل مكان عند قاع سلاسل الجبال بواسطة الرواسب التي تجرفها الأنهار والجداول باتجاه البحر. ويقسم نهر، أو ما يسمى "وادي"، يبقى جافاً معظم السنة، المدينة إلى نصفين.

ويقول الباحثون إن هذه الطبيعة تجعل من مدينة درنة عرضة بشكل كبير لخطر الفيضانات وهو ما تعرضت له على مر السنين؛ إذ في عام 1941 وإبان الحرب العالمية الثانية، جرفت الفيضانات الدبابات والجنود الألمان المتمركزين على مشارف درنة.

وتعرضت المدينة لفيضانات عارمة في الأعوام 1956 و1959 و1968 و1986، لكن فيضان عام 1959 كان الأسوأ على الإطلاق.

إبان الحرب العالمية الثانية، كانت درنة مسرحاً لمعارك بين الجيشين البريطاني والألماني

إبان الحرب العالمية الثانية، كانت درنة مسرحاً لمعارك بين الجيشين البريطاني والألماني

سدان عمرهما قرابة نصف قرن

وإزاء تعرض درنة لفيضانات بشكل منتظم، أقدمت السلطات على بناء سدين هما "سد سيدي أبو منصور" و "سد درنة" بين عامي 1973 و1977 من قبل شركة Hidrotehnika-Hidroenergetika اليوغوسلافية. وقالت الشركة إن الهدف من السدين السيطرة على الفيضانات، فضلاً عن كونهما وسيلة لمنع تآكل التربة وتنظيم ري الأراضي الزراعية.

وكان آخر فيضان تعرضت له درنة عام 2011، عندما حاولت السلطات المحلية فتح السدين لتصريف المياه التي تراكمت وقتها بفعل الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن خطر تعرض المدينة للغرق.

وعلى وقع ذلك، أدرك سكان درنة أنه لا يتم إدارة السدين بطريقة صحيحة، فيما يرجح أحد سكان المدينة أن آخر مرة خضعت سدود درنة للصيانة ربما كان في عام 1983 أو 2002.

وقال أحد السكان لـ "اتحاد البث الأوروبي" (EBU): "لقد حذرنا السلطات ليس فقط منذ أسابيع، وإنما منذ سنوات من وجود تشققات في السد ما يعني الحاجة إلى الصيانة. لقد حذرنا لكن لم يستمع إلينا أحد...لقد حلت الكارثة وغرقت المدينة بالكامل".

ويرى باحثون أن سدي مدينة درنة أعطيا سكانها شعوراً بالأمان "الزائف"، ما دفعهم إلى بناء منازل دون تخطيط وحتى في مناطق تعرضت للغرق خلال الفيضانات السابقة.

وقال الباحثون إن الأمر لا يتعلق فقط بسوء صيانة السدين، وإنما بحقيقة مفادها أن السدين لم يتم بناؤهما لمواجهة فيضانات عارمة أو ظواهر الطقس المتطرفة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.

كاثرين شاير / م. ع

  • Symbolbild Libyen Christen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة سان فرنسيس

    كنيسة سان فرنسيس، بطرابلس. واحدة من معالم التراث المسيحي في ليبيا. لكن بعض كنائس المسيحيين ألغت احتفالاتها هذا العام بعيد القيامة، بسبب المخاوف من اعتداءات المتشددين الاسلاميين التي تكررت منذ الثورة التي أطاحت بنظام العقيد القذافي.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    صوامع يهودية

    اليهود كان لهم تواجد في مناطق الأمازيغ بالجبل، وكذلك في الشمال في العاصمة الليبية وبالتحديد في المدينة القديمة، وأيضا في بعض مناطق الشرق الليبي. هذا الكنيس اليهودي بمنطقة تغرنه مهجور إلا أن أركانه مازالت سليمة وسقفه مخرم.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    الكنيس بجوار المسجد

    كنيس يهودي قديم ومهجور بالمدينة القديمة بطرابلس بمنطقة حارة اليهود بجواره مسجد سيدي الهدار مما يدل على التعايش السلمي بين الديانات في ليبيا.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    صعوبات في الترميم

    محاولات البقاء وحماية المبنى التراثي من السقوط، وقد حضر العام الماضي يهودي ليبي في محاولة لتتنظيف المبنى وترميمه، إلا أنه واجه ردود فعل شعبية سلبية ضده، فترك الأمر برمته ورجع إلى روما.

  • بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد سيدي الهدار

    يقع هذا المسجد بجوار الكنيس اليهودي وهو من المساجد العتيقة بالمدينة القديمة في طرابلس، ويعود اسمه إلى ولي صالح اسمه الهدار، الذي قام العقيد الراحل معمر القذافي بتحطيم قبره الذي يوجد خارج المسجد وفتح طريق اسفلتي للسيارات والمشاة.

  • Libyen Gotteshaus

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة السيدة مريم العذراء

    يرتادها إلى الآن المئات من المسيحين وهناك عدد من الأفارقة والمصرين يقيمون الصلاة فيها وتقام بها حفلات الزواج. تقع الكنيسة في قلب المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد محمود المعمار

    جامع محمود، معمار تركي: مسجد قديم بقلب المدينة القديمة بطرابلس بناه محمود خزندار أمين الخزنة في عهد والي طرابلس محمد الحداد الأناضولي 1678- 1679، وتم ترميمه في عامي 1990و1991.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد قرجي

    باب مسجد قرجي العتيق الذي يقع وراء قوس ماركوس الذي يعتبر من أهم القطع الأثرية بالمدينة القديمة في طرابلس، تم إنشاؤه في العام 1834 من قبل مصطفى قرجي والذي كان يشغل منصب رئيس المرسى البحري، كما كان صهرا لوالي طرابلس يوسف باشا القره مانللي (حكم بين 1795-1832)، والذي كان من المقربين إليه.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    جامع درغوت باشا

    أنشئ هذا الجامع درغوت باشا في طرابلس سنة 964 هـ (1557 م) بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني لمساعدة أهل طرابلس في التحرر من فرسان مالطا ووعده بولاية طرابلس. وقد استلم ولايتها فعلا بعد الولاية القصيرة لمراد آغا وقد تميزت ولايتة بعدة انجازات عمرانية هامة على الرغم من وفاته المبكرة إثر محاولته فتح مالطا.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة جورجيوس

    كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذوكس شيدت عام 1647 م، وهي مقابل كنيسة السيد مريم العذراء بقلب المدينة القديمة بطرابلس.

  • بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    جامع الناقة

    هذا الجامع من أعتق مساجد المدينة القديمة بطرابلس وأقدم المساجد في شمال إفريقيا، فقد مر على بنائه حوالي الألف ومائتا عام، وبني قبل بناء الجامع الأزهر بالقاهرة وكانت مساحته تبلغ حوالي 900 متر مربع، ويقال بأنه بني أيام المعز لدين الله الفاطمي عندما مر بطرابلس في طريقه إلي القاهرة بعد منتصف القرن العاشر الميلادي.

    الكاتب: عصام الزبير- طرابلس / ف.ي


مواضيع ذات صلة

A man walks through the debris, after a powerful storm and heavy rainfall hit Libya, in Derna, Libya September 12, 2023. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

فيضانات ليبيا.. كارثة تضرب بلدا غارقا في الحرب والانقسامات! 14.09.2023

يبدو أن تغير المناخ ليس العامل الوحيد المسؤول عن حجم كارثة الفيضانات في ليبيا، بل الحرب الأهلية طويلة الأمد أيضا. ويرى خبراء أنّ الفوضى السياسية والانقسام أعاقا حماية الناس. فكيف تبدو الأمور بعد أيام من العاصفة؟