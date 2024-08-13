"دردشة" ودية بين ترامب وماسك على "إكس" سبقها "هجوم إلكتروني"

خلال حديث عبر منصّة إكس أخرته مشكلات فنية، تبادل دونالد ترامب وداعمه الثري إيلون ماسك مجموعة من نظريات المؤامرة، شبّها فيها المهاجرين غير القانونيين بالزومبي، ونددا بـ"انقلاب" على بايدن مع تعيين هاريس مرشحة للديمقراطيين.

أجرى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب "دردشة" ودية لساعتين مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك مساء الاثنين (12 أغسطس/آب 2024) على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك بعد أن تسببت مشاكل فنية في تأخير بدء الحدث لأكثر من 40 دقيقة.

وألقى ماسك، المؤيد لترامب، باللوم في المشكلات على هجوم يسبب ضغطا على الشبكة أو الخادم بهدف إغلاق الموقع، وقال "يبدو أن هناك هجمات موزعة لحجب الخدمة DDOS ضخمة على اكس نعمل على صدها".، لكنه لم يقدم دليلا على ادعائه.

وسعى ترامب إلى إظهار المشاكل كشيء إيجابي، فهنأ ماسك على عدد الأشخاص الذين حاولوا الاستماع إلى المقابلة. وأظهر إحصاء على إكس أن ما يصل إلى 1.3 مليون شخص كانوا يستمعون في بعض الأحيان للمحادثة المطولة.

وقبل ساعات من بدء الحديث، وجه مفوّض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون تحذيرا إلى ماسك في رسالة ذكّره فيها بواجب الاعتدال على الشبكة الاجتماعية وتجنّب "تضخيم المحتوى الخطير".

ووعد الرئيس السابق مرّة جديدة بـ"أكبر عملية ترحيل في تاريخ" الولايات المتحدة، مردّدا ادّعاءه الخاطئ بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة في عهد بايدن تسبب بزيادة الجرائم .

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حديث مع إيلون ماسك على منصة "إكس" صورة من: Margo Martin via REUTERS

ووافقه ماسك الرأي قائلا "لدينا أشخاص يتدفقون وكأنها ... نهاية العالم بأيدي الزومبي"، مشبها الوضع على الحدود الأمريكية بفيلم "وورلد وور زد".

وبعدما بقيت علاقة ماسك بترامب معقدة لفترة طويلة، بات يؤيده علنا منذ تعرضه لمحاولة اغتيال الشهر الماضي. وتهدف مقابلة الاثنين إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.



ووصف صاحب شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" منافسة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض كامالا هاريس بأنها مرشحة "اليسار المتطرف". وشكك ترامب في شرعية ترشيح هاريس، في وقت يجد صعوبة في التصدي لموجة الحماسة العارمة التي أثارتها هاريس منذ دخولها الحملة. وقال الرئيس السابق البالغ 78 عاما إن سحب بايدن ترشيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف حول وضعه الصحي، كان "انقلابا". ووصف ترامب هاريس عدة مرات ووصفها بأنها "من الدرجة الثالثة" و"غير كفؤة" و"مجنونة يسارية متطرفة".

كامالا هاريس تستقطب الناخبين السود To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وسخر ترامب من التغير المناخي، معتبرا أن ارتفاع مستوى المحيطات سيؤدي إلى "المزيد من الأملاك على الشاطئ". غير أن ذلك لم يمنعه من الإشادة بسيارات تيسلا الكهربائية "الرائعة" التي ينتجها محاوره. وأيده ماسك الرأي قائلا "ليس الوضع وكأن المنزل يشتعل على الفور"، مهنئا ترامب على "تغريداته الأسطورية".

واغتنم ترامب الفرصة ليشيد بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأكد أنه في حال عودته إلى الرئاسة، ستكون الولايات المتحدة أكثر أمانا.

صورة من: Andre M. Chang/Zuma/Imago

وقال "أحد الأمور التي سنقوم بها هو أننا سنبني قبّة حديدية"، في إشارة إلى نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي. وأجابه ماسك "أعتقد أن الناس لا يدركون حجم مخاطر حرب عالمية ثالثة".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)