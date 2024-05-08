دراما كروية - الريال يهزم بايرن ويصعد لنهائي دوري الأبطال

كان لقاء العودة بنصف نهائي أبطال أوروبا مباراة مثيرة من بدايتها حتى نهايتها. تقدم بايرن بهدف صاروخي وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين عاد الريال من بعيد وقلب الطاولة على الفريق البافاري وحجز التذكرة الثانية لنهائي ويمبلي.

في مباراة مثيرة من بدايتها لنهايتها، قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ وهزمه بنتيجة 1/2 على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2024) ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي تقدم الفريق البافاري بهدف اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز من تسديدة صاروخية في الدقيقة 68.

ديفيز يحتفل بعد تسجيل هدف بايرن في شباك الفريق الملكي صورة من: Juan Medina/REUTERS

لكن بايرن لم يحافظ على تقدمه وتألق المهاجم الإسباني خوسيلو الذي شارك بديلا في الدقيقة 81، فأدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عاد خوسيلو وسجل هدف الفوز من مسافة قريبة. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال للمرة 18 في تاريخه. ويقام النهائي في مطلع الشهر المقبل.

مانوير نوير تألق في مجمل المباراة غير أن هدف التعادل جاء بخطأ منه صورة من: Jose Breton/AP Photo/picture alliance

وعلى ملعب ويمبلي في لندن، سيلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بنتيجة /1صفر.

وفي المقابل فشل بايرن ميونيخ في كسر عقدة الفريق المدريدي، بعدما تعادل معه ذهابا بنتيجة 2/2، ليخرج خال الوفاض هذا الموسم بعدما خرج مبكرا من كأس ألمانيا، وخسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)