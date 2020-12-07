 دراسة: هناك أربعة أنواع متميزة من الزرافات وليس نوعًا واحدًا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.05.2021

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منوعات

دراسة: هناك أربعة أنواع متميزة من الزرافات وليس نوعًا واحدًا

تم اعتبار الزرافات  في السابق بأنها تندرج تحت نوع واحد فقط، مع وجود تقسيمات لسلالات فرعية، بيد أن دراسة حديثة أثبتت أن الزرافات مختلفة جينيا، حيث تم تحديد أربعة أنواع منها تحمل كل منها صفات جينية مختلفة. فما هي؟

Kenia Rothschild Giraffe

كشفت دراسة بريطانية  أن أنواع الزرافات لا تندرج ضمن نوع واحد فقط بل أنها أربعة أنواع متباينة، تحمل صفات جينية مختلفة تميزها عن أنواع الزرافات الأخرى. وكان يعتقد في السابق أن الزرافات جميعا متشابهة وان كان هناك تقسيمات فرعية لسلالاتها.

صحيفة ديلي ميل البريطانية سلطت الضوء على هذه الدراسة الجديدة، والتي قام العلماء بتتبع ورسم الخريطة الجينية لعشرات الزرافات، ليتبين أنها ليست متشابهة وتتمايز عن بعضها البعض بصفات جينية مختلفة.

ورصد العلماء أربعة أنواع مختلفة هي الزرافة الشمالية، الزرافة الشبكية، زرافة الماساي والزرافة الجنوبية، حيث تطورت سلالات الزرافات الأربع بشكل منفصل لآلاف السنين، ويقول العلماء أن الرسم الجيني يبين أن هناك نقاط اختلاف كبيرة تبين ماهية كل نوع على حدا، مثل ما تختلف الدببة البنية عن القطبية على سبيل المثال.

وتقول الدراسة أن الاختلاف قد لا يكون من السهل تمييزه بصريا، بل يتطلب الأمر فحصا جينيا لمعرفة ذلك.

Weltspiegel 04.03.2021 | Kenia Kimana | Giraffe, Schutzkorridor

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور أكسل جانكي للصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من المظهر نفسه، إلا أن هناك أربعة أنواع متميزة من الزرافات وسبعة أنواع فرعية وراثيًا. ويوضح جانكي: "نادرًا ما يتم اكتشاف ووصف أنواع الثدييات الجديدة" ، مضيفًا أن علم الجينوم يفتح إمكانيات جديدة لتوسيع نطاق فهمنا.

وتناقصت أعداد الزرافات بشكل كبير في الأعوام الماضية ويقدر عددها في القارة الافريقية بنحو 117 ألف زرافة، لكن مع وجود أربعة أنواع متميزة ، فإنه يجعل الوضع أسوأ ، حيث أن كل نوع على حدة يتعرض لتهديد أكبر من الانخفاض السريع في الأعداد ونقص الاختلاط.

وقال الدكتور جوليان فينيسي  وهو مؤلف مشارك في الدراسة "إن نتائج تحليل الجينوم لها أهمية كبيرة في الحفاظ على الزرافة"

وتابع فينيسي: "نقدر أن هناك أقل من 6000 زرافة شمالية متبقية في البرية" ، مضيفًا أنه "هذا النوع ، واحدة من أكثر الثدييات الكبيرة المهددة بالانقراض في العالم".

وتظهر البيانات أيضًا أن سلالات الزرافة الأربعة بدأت في التطور بشكل منفصل عن بعضها البعض بين 230.000 و 370.000 سنة مضت.

ع. أ.ج/ع.ش

  • Drei Saigas oder Saigaantilopen beugen sich zum Trinken über eine Wasserstelle. Die hellbraunen Tiere haben einen Kopf, der wie eine Banane geschwungen ist und gedrehte, nach oben gerichtete Hörner. Vom Kopf und der Fellfärbung ähneln die Saigas Kamelen. Der Schwanz besteht nur aus einem braunen Stummel.

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  • Zwei Albatrosse stehen sich Schnäbel küssend gegenüber. Sie stehen auf einem Felsen, haben beide ein weißes Gefieder an Kopf, Brust, Bauch, oberen Beinen und Hinterteil. Die Rücken- und Flügelpartien sind schwarz. Die Schnäbel weisen eine hell orangene Färbung auf. Auffallend ist die Krümmung der Schnäbel.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

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  • Luftaufnahme einer Karibuherde. Zu sehen sind unzählige kleine, weiße und hellbraune Tiere, die sich von links zum rechten Bildrand hin orientieren.Laut Bildangabe handelt es sich um eine Herde der großen Rentier-Art in den USA. Sie wandert gerade von den Sommerweiden an der Küste zu den Überwinterungsgebieten.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

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  • Eine Giraffe beugt ihren langen Hals in die Kamera. Das Tier ist hellbraun mit durchgängiger dunkelbrauner Befleckung. An der gesamten Rückenpartie befinden sich Haare, die hochstehen. An den Oberlidern der Augen befinden sich lange schwarze Wimpern. Die Ohren sind innen weiß behaart und stehen vom Kopf ab. Zwei behaarte Hörner ragen vom Schädel in die Höhe.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

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  • Ein Riesenhai mit aufgerissenem Maul schwimmt knapp unter der Wasseroberfläche. Er ist grau, die ausgeprägten Kiemenknochen weiß. Von der rechten Seite zu erkennen sind zwei Flossen auf imaginärer Arm- und Beinhöhe, sowie eine Rückenflosse, die fast schon aus dem Wasser herauszuragen scheint.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

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  • Ein grauer Elefant ohne Stoßzähne umgreift mit seinem Rüssel einen von zwei Tannenbäumen, die auf einem länglichen Felsen liegen. Rundherum liegen einzelne grüne Tannenzweige. Laut Bildangabe wurde die Szene im Zoo fotografiert. Der Elefant ist noch kein Jahr alt.

    حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد والتغيرات المناخية

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