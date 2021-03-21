دراسة: هكذا استطاعت حيتان العنبر النجاة من الصيد!

بدأ الإنسان محاولات صيد الحيتان من حوالي 200 عاما، إلا أن الحيتان من فصيلة العنبر نجحت في تعلم كيفية الهروب من البشر، وفقا لدراسة منشورة حديثا على موقع Royal Society العلمي.
ويقوم البحث بالأساس على نسخة رقمية من دفاتر قديمة لصائدي الحيتان في الولايات المتحدة، والتي وثقت تفاصيل رحلاتهم الكشفية بشمال المحيط الأطلنطي خلال القرن التاسع عشر.
وبالرغم من حجم الطلب الكبير على عظام الحيتان ودهونها بما دفع للإبحار لمدة وصلت إلى 80 ألف يوم مسجلة في الدفاتر، لم ينجح الصيادون في رؤية فرائسهم المنشودة خلال رحلاتهم سوى 2405 مرة فقط بمعدل نجاح وصل إلى 3 بالمئة.
كما وجد أصحاب الدراسة أن معدل النجاح في إصابة الحيتان بهدف صيدها انخفض بنسبة 58 بالمئة في أقل من عامين ونصف من انطلاق أولى محاولات الصيد في المنطقة.
وتوصلت الدراسة إلى أن حيتان عنبر تعلمت بمرور الوقت كيف يتم قتلهاوأنها شاركت خبرتها مع أقرانها بطريقة أدت لتغيير الحيتان لسلوكها وهو ما يمثل ”تطورا معرفيا" لدى تلك الكائنات، على حد وصف الدراسة.
وتعيش حيتان العنبر في مجموعات مع أمهاتها بما يعمل على خلق روابط قوية بينهم وتبادلهم الخبرات للهرب من محاولات صيدها، وفقا للنسخة الدولية من موقع بيزنس إنسايدر.
ولاحظ صيادو الحيتان قيام تلك الكائنات الضخمة بتطوير مجموعة أساليب للنجاة بحياتها. فبدلا من تكوين الحيتان لمربعات تستهدف بها الدفاع عن أنفسها في مواجهة المعتدين عليها، تعلمت الحيتان أن قيامها بالسباحة عكس اتجاه الرياح سيسمح لها بتجاوز وتخطي سفن الصيادين التي كانت تعمل حينها بقوة الرياح.
ولكن مع ظهور السفن الأحدث التي تعمل بقوة البخار في نهايات القرن التاسع عشر،انخفضت فرص نجاح الحيتان في الهرب من محاولات صيدها.
ويرى الأستاذ بجامعة دالهاوسي الكندية والمشارك في الدراسة هال وايتهيد أن ذلك ”التطور المعرفي" الذي حدث لدى الحيتان ”كان أسرع بكثير" من أي تطور آخر يحدث بفعل تغييرات في التركيب الجيني أو الحيوي للكائنات.
وتتمتع حيتان العنبر بأكبر مخ مقارنة بباقي الحيوانات الموجودة على سطح الأرض. ويأمل العلماء في أن تتمكن الحيتان في التأقلم مع ما تشهده المحيطات من تغييرات مناخية اليوم، مثلما نجحت في التعلم والتأقلم منذ 200 عاما ماضية.
د.ب./خ.س
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
يحاول الخبراء حل لغز العثور على 12 من حيتان العنبر النافقة على ثلاث من الجزر الواقعة قبالة مدينة بريميرهافن الألمانية. ويجري فحص جثث الحيتان التي يزيد طولها على عشرة أمتار، من أجل التعرف على سبب نفوقها بعد أن جنحت باتجاه الشاطئ.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
جرى نقل الحيتان من الجزر لتسهيل عمليات تشريحها. ووصفت آلموت كوتفيتس، وكيلة وزارة البيئة بولاية سكسونيا السفلى، عملية نقل الحيتان من الجزر بـ "الصعبة ولكن المدهشة في الوقت نفسه". وترجع صعوبة نقل الحيتان لوزنها الضخم، إذ أن وزن أنثى حوت العنبر يصل لحوالي 15 طنا أما وزن الذكر فيصل إلى 60 طنا.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
جرى أولا فصل جلد الحيتان عن جسدها قبل إزالتها باستخدام أجهزة الرفع، وهي عملية وصفها أحد المتابعين لـ DW بالقاسية وقال: "ثمة شعور بالألم عند رؤية عملية تقطيع وتشريح هذا الحيوان الجميل".
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
من المقرر نقل الهيكل العظمي لأحد الحيتان لجامعة غيسين، ويعمل الخبراء على معالجة العظام بطريقة تسمح بعرضها للزوار.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
أظهرت النتائج الأولية لتشريح الحيتان، أنها كانت تعاني من نقص حاد في التغذية. وتقول آلموت كوتفيتس إن معدة وأمعاء الحيتان كانت خاوية تماما. وهي تحتاج لالتهام كميات هائلة من الطعام وهو أمر غير متوافر في بحر الشمال، لذا يرجح الخبراء أن الجوع هو على الأرجح سبب نفوق الحيتان.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
لكن التشريح أظهر أن بعض الحيتان النافقة لم تكن تعاني من الجوع، إذ أن معدتها كانت ممتلئة. لذا يبحث الخبراء عن أخرى أسباب لنفوق هذه الحيتان.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
تعتبر هذه الواقعة أخف بكثير مما وقع في الهند الأسبوع الماضي، حيث جنح أكثر من 80 حوتا إلى سواحل ولاية تامل نادو. ونفقت معظم هذه الحيتان بعد جنوحها باتجاه الساحل. ويقول العلماء إن عدد الحيتان التي تجنح باتجاه الشواطئ يقدر سنويا بالآلاف.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
يحذر العلماء من أن الضوضاء التي تحدثها السفن والتدريبات العسكرية والأنشطة البشرية الأخرى، التي تضر بالكائنات الحية البحرية. وتتميز الحيتان بشكل خاص بسمع مرهف للغاية لذا فإن الضوضاء تربكها بشدة وهو ما يزيد من احتمالية جنوحها ثم نفوقها، كما يقول علماء الأحياء المائية.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
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الكاتب: بريغيتا أوسترات/ ابتسام فوزي