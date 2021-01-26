دراسة: هذه أسرع طريقة لمقاومة الشعور بالوحدة في ليالي الشتاء

أظهرت نتائج الدراسة الشهيرة التي أطلق عليها "القهوة الساخنة" عام 2008 أن إمساك فنجان قهوة ساخن أو أي مشروب دافئ آخر في اليد يجعلنا نشعر أيضاً بالارتياح و"الدفء" العاطفي. غير أنه لم يتم التعمق في نتائج الدراسة بشكل كبير حتى الآن.
لكن مؤخراً أصدر باحثون دراسة جديدة تدعم النظرية القائلة بأن الدفءيجعلك تشعر بالتحسن ويذهب عنك الشعور بالوحدة، وبالأخص خلال أيام الشتاء الباردة. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة مجلة اسمها "فرويندين" (Freundin، وتعني بالعربية الصديقة)، وهي مجلة نسائية ألمانية.
وطلب باحثون من جامعة فلوريدا وجامعة نيويورك من 78 طالباً المشاركة في اختبار على أكياس تدفأة صغيرة، غير أنهم لم يكشفوا في البداية عن الهدف الحقيقي من هذا الاختبار. لقد أرادوا معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل علاقة بين درجة الحرارة والشعور بالتحسن.
ولبحث ذلك، قاموا بتوزيع أكياس أو وسائد التدفئة الصغيرة على الطلاب وسألوهم عدة مرات عن حالتهم النفسية. وتم تشغيل وإيقاف وسائد التدفئة عدة مرات لمعرفة ما إذا كان مزاج الطلاب قد يتغير مع تغير درجات الحرارة. أجريت الاختبارات في الأيام الباردة، لأن دراسات أخرى أظهرت أننا في تلك الأيام بالذات نميل إلى البقاء في المنزل والشعور بالوحدة.
أكد الطلاب بأنهم لم يشعروا بالحماس للقاء الأصدقاء والعائلة في الأيام الباردة وأنهم فضلوا البقاء في المنزل بمفردهم ثم شعروا بالوحدة أكثر من قبل. غير أنه و بمجرد تشغيل الباحثين للوسائد الحرارية الصغيرة، صرح الطلاب فجأة أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحماساً للخروج ومقابلة الأصدقاء. وأصبح لدى الباحثين الآن دليل على أن الحرارة لها تأثير إيجابي على الجسم وتساعد على زيادة الشعور بالارتياح والتحفيز.
وينصح القائمون على هذه الدراسة الأشخاص عند الشعور بعدم الراحة والوحدة والفتور، بأخذ حمام ساخن أو تدفئة الجسم ببطانية دافئة وتناول كوب من مشروب ساخن، ما قد ينعكس على الحالة المزاجية والشعور الإيجابي.
إ.م/ ص.ش
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء اليقطين
على الرغم من أن حساء اليقطين (القرع) ليس ألماني الأصل إلا أنه موجود فعليا داخل كل قائمة في المطاعم الألمانية في الخريف. إنه صحي تماما، كما أنه يشعرك بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن لونه البرتقالي اللامع هو داعم رائع للتغلب على الأيام والليالي التي يطول فيها تلبد السماء بالغيوم.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء شرائح "فليدله"
حساء أو شوربة "فليدله" هو حساء بسيط مجهز من المرق وشرائح الفطائر، لذلك فهو طريقة جيدة لاستخدام بقايا وجبات الإفطار وعدم رميها. و من أجل النكهة، أضف إليه البصل الأخضر والكراث (البراصيا) وأوراق الغار والبقدونس والملح والفلفل، وكذلك أية توابل أخرى تحبها. شوربة فليدله موجودة بشكل أساسي في جنوب ألمانيا، وخاصة في بافاريا، تأثرا بمطبخ تيرول بالنمسا المجاورة.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء كريات السميد البافاري
في بافاريا أيضا حساء كريات الثريد البافاري وله مسميان بالألمانية: Grießklößchen و Grießnckerl. يشبه لحد كبير حساء "فليدله" فهو يحتوي أساسا على مرق الخضار أو اللحم وغالبًا ما يقترن بالحليب والبيض والزبدة وجوزة الطيب وقطع من الجزر والكرات أو البصل. وهناك أنواع من كريات السميد يمكن تقديمها في حساء السبانخ أو السمك. ونظراً لأنه حساء "مريح" ، يتم تقديمه غالبًا للأشخاص أو الأطفال المصابين بالأنفلونزا.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء البيرة البافاري
يرتبط مشروب البيرة كثيرا بولاية بافاريا، لدرجة أن هناك حساء يسمى "حساء البيرة". يتم تحمير البصل المقطّع مع الزبد ويحمص فتات الخبز قليلا وتُمزج مع المكونات الأساسية، ثم تترك مع مرق اللحم ويُطهى على نار هادئة وتُضاف البيرة والملح والفلفل ويُطهى على نار هادئة مرةً أخرى، ثم يقدّم مع الكرات أو شرائح البصل!
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء البازلاء
إذا تركنا بافاريا وانتقلنا نحو الشمال، إلى ولاية شمال الراين-وستفاليا مثلا، سنجد التقليد الإقليمي العريق: حساء البازلاء. ورغم أن لونه قد ينفر البعض منه، إلا أنه يعد وسيلة رائعة للتدفئة في موسم بارد. إنه أيضًا طعام أساسي خلال احتفالات الكرنفال في فبراير/ شباط ومارس/ آذار. وعادة يتم إعداده من قطع من النقانق ويقدم مع قطع الخبز، ويتم تقديمه في أكشاك خارجية في كافة المدن التي تشهد تلك الاحتفالات.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء السمك في شمال ألمانيا
وفقًا لمعهد الحساء الألماني، فإن مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا تعد بمثابة "عاصمة الحساء"". نظرًا لأنه أيضًا بها أكبر ميناء في ألمانيا، فلا عجب أن يكون حساء السمك على رأس قائمة الطعام بالمنطقة. وطبعا كلمة "سمك" مصطلح فضفاض، لذلك يمكن أن يتضمن الحساء كل شيء من الروبيان وبلح البحر، إلى البلطي وغيره من الأسماك. وتشتهر المنطقة أيضًا بحساء سمك الثعبان وحساء ذيل الثور وحساء الكرز مع البرقوق.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء البطاطا
بالانتقال إلى شرق ألمانيا تفتخر برلين بحساء البطاطا على قوائم طعام عديدة. فقط هنا هو وجبة أكثر منه حساء. كما أنه أصبح من الأكلات التقليدية في جميع أنحاء العالم. كما تقدم برلين ومنطقة براندنبورغ المجاورة أيضًا حساء الشعير، وشوربة اللحم المدخن مع العصير والخوخ ، بالإضافة إلى حساء الجمبري مع أعواد الهليون.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء الغولاش
في حين أن الوجبة التقليدية القديمة المعروفة لكثير من الناس باسم "غولاش لحم البقر" تأتي أصلا من المجر وهي عبارة عن طبق لحم بالصلصة يقدم مع المعكرونة أو البطاطا، نجدها في ألمانيا قد تحولت إلى حساء في كل قائمة تقريبا في جميع أنحاء البلاد خلال أشهر الشتاء الباردة.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء الثوم البري
قد يصاب البعض بالقشعريرة من فكرة حساء الثوم البري، لكنه لذيذ لأبعد الحدود. أوراقه وأزهاره الطازجة والعطرة، تعطي الحساء نكهته. كما أن اللون الأخضر الأرضي يجعلك تشعر بأنك تحقن جسمك بشيء صحي. تشير الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في الحماية من أشكال معينة من السرطان.
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ألمانيا- أنواع مميزة من الحساء تمنح الدفء في الشتاء
حساء كريمة الهليون
يجد الألمان دائما طريقة لدمج الهليون في نظامهم الغذائي. وعلى الرغم من أن أواخر الربيع هي غالبا أفضل أوقات جني محصول الهليون الأبيض العطري مباشرة من الحقل (يتم بيعه في أكشاك على جانب الشارع)، هناك بعض الناس يشرعون في تخزينه لصنع حساء الكريمة في الخريف لأنهم لا يستطيعون انتظار موسم جديد. كسرات قليلة من رغيف الخبز الفرنسي (الباغيت) هي أفضل رفيق لنكهته اللذيذة. اعداد: لويزا شيفر/ ص.ش