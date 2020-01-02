 دراسة: هذا العامل يحدد كمية تعرقنا! | عالم المنوعات | DW | 02.01.2020

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منوعات

دراسة: هذا العامل يحدد كمية تعرقنا!

في نتيجة يمكن أن تعيد النظر في بعض الأسباب الشائعة للإصابة بالتعرق، توصلت دراسة أسترالية إلى عامل جديد يمكن أن يفسر سبب معاناة بعض الناس بالخصوص من مشكلة التعرق أكثر من غيرهم.

، يمكن الاعتماد على عدة طرق من أجل التخلص من التعرق على غرار استعمال مزيل العرق وحلق شعر الإبطين

كمية العرق لا ترتبط بجنس الإنسان، إذ يمكن للمرأة أيضاً أن تنتج الكثير من العرق على غرار الرجل

لا شك أن التعرق من الأمور المزعجة التي قد تتسب في أحيان كثيرة بالإحراج، لاسيما في أماكن العمل أو مقاعد الدراسة وغيرها. لذلك يعتمد كثير من الناس على مزيلات العرق، وعدة مستحضرات أخرى بهدف التخلص من هذا الكابوس المزعج.

لكن يبدو أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى التعرق، فقد توصلت دراسة أسترالية إلى أن كمية التعرق لا ترتبط بجنس الإنسان، إذ يمكن للمرأة أيضاً أن تتعرق كثيراً على غرار الرجل، وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة "ولونغونغ" في أستراليا أن هناك صلة بين كمية التعرق وضخامة الجسم، وفق ما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني.

مختارات

تشغل رائحة الجسد بال كثير من الناس خاصة مع التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. لكن حتى مع استعمال مزيلات التعرق والعطور فإن الجسم يفرز رائحته الخاصة. إما بسبب المرض أو الخوف أو الإثارة الجنسية. (02.07.2016)

يعاني بعض الأشخاص من رائحة عرق قوية، على الرغم من الاهتمام بالنظافة الشخصية واستعمال أفضل أنواع مزيلات التعرق دائماً وتجربة الوصفات الطبيعية، إلا أن العلماء قد توصلوا إلى حل لهذه المشكلة ولكن بطريقة غريبة. (17.02.2017)

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية "Experimental Physiology" أن ضخام الجسم يتعرقون أكثر من غيرهم، سواءً كانوا ذكوراً أم إناثاً، حيث يرى نايجل تايلور، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن الجسم البشري لديه طريقتان من أجل تبريد نفسه.

وأشار موقع "ساينس ديلي" العلمي إلى أن الطريقة الأولى هي التعرق، بينما تتمثل الطريقة الثانية في زيادة سرعة الدورة الدموية داخل مسامات الجلد، ما يساعد على تخفيض حرارة الجسم. وأردف الموقع أن الأشخاص الأصغر حجماً لديهم مساحة سطح أكبر لكل كيلوغرام من كتلة الجسم، ما يتيح لهم إمكانية تبريد بشكل أفضل، وبالتالي الاعتماد بشكل أقل على التعرق بالمقارنة مع ضخام الجسم.

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ما فائدة الجراثيم في الجسم؟

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على 60 طالباً، بينهم 35 رجلاً و24 امرأة، إذ يتمتع كل هؤلاء بمستوى مماثل من اللياقة البدنية والصحة. بيد أن أحجام أجسامهم تختلف بشكل كبير للغاية. وطلب الخبراء من المشاركين في الدراسة التحرك في غرفة دافئة بحيث تصل أجسامهم إلى درجة حرارة معينة. وبعدها قاس الخبراء تدفق الدم وكذلك إنتاج العرق. ولاحظ الخبراء أن الأشخاص ضخام الجسم تخلصوا من حرارة جسمهم عن طريق التعرق على عكس الأشخاص الأصغر حجماً.

التخلص من العرق

من جهة أخرى، يمكن الاعتماد على عدة طرق من أجل التخلص من التعرق على غرار استعمال مزيل العرق وحلق شعر الإبطين واستخدام كريمات مضادة للتعرق، فضلاً عن العناية بنظافة الجسم والاستحمام، وفق ما أورد موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

ر.م/ ي.أ

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


مختارات

خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

للعرق رائحة نفاذة؟ التعرق يقلل الوزن؟ الماء البارد يقلل من العرق؟ خرافات نسمعها هنا وهناك في فصل الصيف: أيها صحيح وأيها خاطئ؟ (28.07.2019)  

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